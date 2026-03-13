Se habla de US$600 millones: Ben Affleck le vende a Netflix su empresa de producción de películas con IA

La inteligencia artificial sigue ganando terreno en la industria audiovisual. El pasado 5 de marzo, Netflix anunció la compra de InterPositive, una compañía de producción cinematográfica especializada en herramientas de IA fundada en 2022 por el actor y director Ben Affleck. Con esta adquisición, la plataforma busca integrar nuevas tecnologías al proceso de creación de películas y series, aunque insiste en que su objetivo no es reemplazar el trabajo de los creadores.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la operación podría alcanzar los US$600 millones, aunque las cifras oficiales no han sido reveladas. El movimiento se produce en un momento en que herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por empresas como OpenAI —entre ellas, el modelo de generación de video Sora— han intensificado el debate sobre los derechos de autor y el impacto de estas tecnologías en los empleos creativos.

inteligencia artificial futuria Shutterstock

En este contexto, Netflix ha subrayado que la tecnología de InterPositive se utilizará como una herramienta de apoyo dentro del proceso cinematográfico. Su desarrollo se centra en mejorar tareas de posproducción como los efectos visuales, la corrección de color, las mezclas de sonido, el reemplazo o modificación de fondos y la reiluminación de escenas.

“El objetivo no es generar una película desde cero con solo escribir un texto”, explicó Affleck, quien continuará vinculado al proyecto como asesor senior. Según el actor, muchas personas asumen que la IA funciona como un sistema capaz de crear obras completas de manera automática, pero las herramientas de InterPositive han sido diseñadas con restricciones para acompañar el trabajo de los profesionales de la posproducción y no sustituir su criterio creativo.

Ben Affleck en la Delivering Alpha 2024, donde sorprendió a los asistentes con una reflexión sobre el futuro del cine en la era de la inteligencia artificial captura

Una postura que también respaldó Bela Bajaria, directora de contenidos de la plataforma. “Creemos que las nuevas herramientas deben ampliar la libertad creativa, no limitarla ni sustituir el trabajo de guionistas, directores, actores y equipos”, señaló. Para Bajaria, Affleck y su equipo forman parte de una larga tradición dentro del cine en la que los propios artistas impulsan la adopción de innovaciones tecnológicas para contar historias.

Desde Netflix, además, han insistido en que la incorporación de inteligencia artificial debe entenderse como una forma de fortalecer el trabajo creativo. Affleck, por su parte, aseguró que InterPositive busca “preservar lo que hace que la narración sea humana”: el criterio de quienes cuentan la historia. “Las herramientas están diseñadas para una exploración responsable, mientras que las decisiones creativas permanecen en manos de los artistas”, concluyó.