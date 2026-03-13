Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 14 y 15 de marzo

Como cada viernes, Netflix preparó la lista de las producciones más vistas de los suscriptores de Argentina para disfrutar este fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de marzo. Si tu plan es quedarte en casa, solo, con familia o amigos, prepará un buen balde de pochocolos que la plataforma de streaming tiene diversos géneros para que elegir qué ver no te cause dolor de cabeza.

Las mejores cinco películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Máquina de guerra (2026)

Acción/Ciencia ficción. Durante la etapa final de selección del Ejército de EE. UU., el entrenamiento de un equipo de élite se convierte en una lucha por la supervivencia contra una amenaza inimaginable. Duración: 1 h 49 min. Ver Máquina de guerra.

Máquina de guerra, tráiler

2. Parque Lezama (2026)

Comedia/Drama. Un exmilitante comunista y un hombre que vive bajo la filosofía del vive y deja vivir forjan una amistad en el banco de un parque. Duración: 1 h 55 min. Ver Parque Lezama.

Parque Lezama, tráiler oficial

3. Trolls 3: se armó la banda (2023)

Animación/Infantil. Branch y Poppy emprenden un viaje para salvar a Floyd, el hermano de Branch, al que secuestró una pareja de villanos estrellas del pop. Duración: 1 h 31 min. Ver Trolls 3: se armí la banda.

Trolls 3, se armó a banda, tráiler

4. El espantatiburones (2004)

Animación/Infantil. Oscar es un pequeño pez ambicioso que trabaja en un “lavadero de ballenas” y sueña con ser famoso. Tras mentir sobre haber matado al hijo de un jefe de la mafia tiburón, se convierte en un héroe improbable. Duración 1 h 30 min. Ver El espantatiburones.

El Espantatiburones (Trailer Español)

5. Jerarquía (2024)

Drama/Romance. El instituto Jooshin está en manos del 0,01% de los estudiantes más aventajados, pero la llegada de un tímido alumno abre una grieta en su inquebrantable mundo. Duración: 1 h 34 min. Ver Jerarquía.

Jerarquía, tráiler

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. One piece: rumbo a la Grand Line, segunda temporada (2026)

Acción/Fantasía. En esta ocasión, Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, toparán con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables. Duración: ocho episodios. Ver One piece: rumbo a la Grand Line, segunda temporada.

One Piece temporada 2, tráiler

2. Los dinosaurios (2026)

Documental. Un repaso por el ascenso y la caída de los dinosaurios a lo largo de cientos de millones de años. Duración: cuatro episodios. Ver Los dinosaurios.

Los dinosaurios, tráiler

3. Un lugar para soñar 7 (2026)

Romance/Drama. Esta séptima temporada de la serie sigue a Mel y Jack en su proceso de adaptación a la vida de recién casados y en la búsqueda de formar una familia por medio de la adopción. A su vez, surgen tensiones del pasado y nuevos conflictos que amenazan con su estabilidad en Virgin River. Duración: siete temporadas. Ver Un lugar para soñar.

Un lugar para soñar, temporada 7, tráiler

4. La reina del flow 3 (2026)

Drama. La tercera temporada retoma la explosiva vida de Yeimy Montoya, una talentosa compositora y cantante que, tras haber cobrado una venganza histórica en el pasado, ahora debe enfrentarse a una amenaza abismal. Duración: 65 episodios. Ver La reina del flow.

La reina del flow 3, tráiler oficial

5. En el barro, segunda temporada (2026)

Acción/Crimen. Las internas de La Quebrada deben sobrevivir a una nueva directora y a una nueva banda encabezada por una prisionera violenta. Por una traición, la Borges enfrenta un dilema. Duración: ocho episodios. Ver En el barro, segunda temporada.