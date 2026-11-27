Netflix anunció la fecha de estreno y lanzó el primer trailer de Felicidades, la comedia negra de Álex de la Iglesia protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, que vuelven a ponerse en la piel de los personajes que interpretaron en las tablas del Teatro El Nacional en 2024.

En la película, Griselda Siciliani es Felicitas; Adrián Suar interpreta a Julián; Benjamín Vicuña se pone en la piel de Pichón; Violeta Urtizberea, Ayelén; Mónica Raiola como Olivia; Mike Amigorena es Christian y Diego Capusotto, Ricardo Gentileza: Netflix

La película, una nueva producción de la plataforma de streaming hecha en Argentina, está basada en la obra homónima del dramaturgo Mariano Pensotti y el propio Suar, la cual fue dirigida por Daniel Veronese y tuvo más de 130.000 espectadores.

Completan el elenco Benjamín Vicuña (que también había estado en la versión teatral), Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto. Podrá verse a partir del viernes 18 de diciembre a través de Netflix, y el estreno no estará limitado a los países de la región o de habla hispana, sino que será global.

Trailer de Felicidades, con Adrián Suar y Griselda Siciliani

“Advertencia: en esta casa, las mentiras no pasan desapercibidas. En esta comedia filosa que lleva la cotidianeidad al plano de lo sobrenatural, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia”, dice la sinopsis oficial.

El poster oficial de Felicidades, la nueva comedia negra de Álex de la Iglesia hecha en Argentina, que llegará a la pantalla de Netflix el 18 de diciembre

Con la producción de Preludio, Felicidades marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de la plataforma realizada en nuestro país. “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto”, había dicho el director español a principios de año, cuando se anunció el inicio de rodaje del film.

“La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí, es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos”, expresó sobre su visión de la pieza de Pensotti.

Así como Suar y Siciliani, Benjamín Vicuña formó parte de la obra de teatro escrita por Mariano Pensotti y dirigida por Daniel Veronese Gentileza: Netflix

“Trabajar con Álex fue genial”

En mayo, durante su paso por los Premios Platino, Griselda Siciliani (que estaba nominada por la segunda temporada de Envidiosa) dijo a LA NACION: “Trabajar con Álex fue genial y tuvimos un elenco y un equipo divino. Nosotros habíamos hecho la obra de teatro así que, abordar los personajes desde un lugar cinematográfico fue una experiencia muy rica y muy diferente, y encontrarme de nuevo con ese personaje que hice tantas funciones fue buenísimo”.

Griselda Siciliani sobre Felicidades

Consultada sobre su experiencia junto al director español, la actriz detalló cómo fue el detrás de escena de las grabaciones. “Lo vivimos con mucha risa, él es un chiflado; nos reímos mucho con el elenco y con él. Es un genio de los efectos especiales, de la ciencia ficción y de la comedia, así que era todo el tiempo descubrir cómo había pensado las cosas. Tiene una cosa hermosa que es que dibuja todo, cada escena, cada momento; es un artista plástico increíble, así que fue muy enriquecedor”.

Con el estreno de Felicidades, Griselda Siciliani cierra un gran año laboral que la vio con el final de Envidiosa, la serie de Moria Casán y Boîte en teatro Gentileza: Netflix

La película también significó su reencuentro laboral con Adrián Suar, con quien -además de haber protagonizado la obra de teatro- comparten un excelente vínculo como expareja y padres de Margarita. “Con Adrián siempre nos divertimos mucho en general, y trabajando, también, porque nos conocemos y sabemos todas las mañas del otro, nos gastamos mucho y él es un gran líder. Hicimos un grupo entre los ocho actores muy sólido, que creo que eso se va a ver en la pantalla”, aseguró la actriz, que este año también brilló en la pantalla de Netflix como Moria Casán.

Todas las fotos de Felicidades

Griselda y Suar, en una escena de la película de Netflix Gentileza: Netflix

"Hicimos un grupo entre los ocho actores muy sólido, que creo que eso se va a ver en la pantalla”, dijo Siciliani a LA NACION Gentileza: Netflix

Benjamín Vicuña es Pichón; Adrián Suar es Julián y Diego Capusotto se pone en la piel de Ricardo en esta nueva producción de Netflix Gentileza: Netflix

El rodaje de la película, una nueva producción de la plataforma de streaming en Argentina, había comenzado en enero de este año Gentileza: Netflix

Adrián Suar y Martín Garabal, quien interpreta a Osvaldo en el film dirigido por Álex de la Iglesia Gentileza: Netflix

"Advertencia: en esta casa, las mentiras no pasan desapercibidas", dice la sinopsis de Felicidades Gentileza: Netflix

Suar y Siciliani vuelven a trabajar juntos. "Con Adrián siempre nos divertimos mucho en general, y trabajando, también, porque nos conocemos y sabemos todas las mañas del otro, nos gastamos mucho y él es un gran líder", dijo la actriz a este medio Gentileza: Netflix