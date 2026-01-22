Álex de la Iglesia compartió la primera foto del elenco completo de Felicidades, la nueva película argentina de Netflix

Netflix anunció el lunes el inicio del rodaje de una nueva película hecha en la Argentina dirigida por Alex de la Iglesia y basada en la obra Felicidades, un texto escrito por el dramaturgo Mariano Pensotti que en 2024 protagonizaron Adrián Suar y Griselda Siciliani en el Teatro El Nacional.

Ya instalado en nuestro país y listo para hacer sonar la claqueta al grito de “acción”, el director español compartió la primera imagen del elenco completo, que reúne a destacadas figuras de la escena local.

Siciliani y Suar repiten sus roles en la aclamada comedia como una pareja de abogados exitosos que, puertas adentro, están atravesando una profunda crisis. A ellos se suman Benjamín Vicuña (que también estuvo en la obra de teatro), Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

“Casi me da un ictus de carcajadas con este gente. Extraordinario. ¡Empezamos el lunes!“, exclamó a través de su cuenta de Instagram el creador de películas como Acción mutante, El día de la bestia, Perdita Durango, Muertos de risa, La comunidad, Crimen ferpecto y Perfectos desconocidos, entre otros títulos.

Álex de la Iglesia compartió la primera imagen del elenco que protagonizará Felicidades, la adaptación de Netflix de la exitosa obra de teatro

El film marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en la Argentina. “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos”, expresó el director en un comunicado de prensa difundido por la plataforma de streaming.

Adrián Suar (que también es productor de la película), Álex de la Iglesia y Griselda Siciliani Marian Landet/ Netflix

En 2024, la versión teatal del texto de Mariano Pensotti estuvo dirigida por Daniel Veronese y fue vista por más de 130.000 espectadores. La obra se anunciaba como “una fiesta donde todo puede salir mal” y la acción transcurría la noche del cumpleaños de la mujer de la pareja (Siciliani).

En la primera escena de esa celebración olvidable se producía el siguiente diálogo: “¿Cómo pude ser tan idiota de volver a confiar en vos?”, le recriminaba ella. Él intentaba calmarla diciéndole que, tal vez, estaba sobreactuando la cosa. “¡Siempre fuiste un pésimo actor! Por eso me doy cuenta tan rápido cuando mentís”, le respondía sin rodeo alguno la actriz de Envidiosa al personaje de Suar.

En la versión teatral, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem completaban el elenco protagonizado por Griselda Siciliani y Adrián Suar Chirstian Welcome

A la fiesta de cumpleaños que ya distaba mucho de ser perfecta caían dos invitados que no habían llegado a leer el aviso de la cancelación. Era una vieja amiga del secundario de la cumpleañera, papel que estuvo a cargo de Jorgelina Aruzzi, junto con su excéntrico novio, que interpretó Benjamín Vicuña. Cuando todo ya estaba al borde del caos caía un médium, encarnado por Peto Menahem, que el marido había contratado para darle brillo al festejo.