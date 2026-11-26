El héroe de Berlín (Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, Alemania/2025). Dirección: Wolfgang Bekcke. Guion: Constantin Lieb, Wolfgang Becker, basado en una novela de Maxim Leo. Fotografía: Bernd Fischer. Edición: Jörg Hauschild. Elenco: Charly Hübner, Christiane Paul, Leon Ullrich, Leonie Benesch, Daniel Brühl, Alex Allonge, Thorsten Merten. Duración: 112 minutos. Calificación: R (Restringida para menores de 13 años). Nuestra opinión: buena.

Wolfgang Becker murió en diciembre de 2024, poco después de terminar el rodaje de esta película. No llegó a completar la posproducción, que quedó en manos de su colega Achim von Borries. El héroe de Berlín es una despedida fiel a su cine: una comedia popular, ágil y entrañable que encuentra en la historia alemana reciente buen material para el humor y la sátira.

El film tiene puntos de contacto evidentes con Good Bye, Lenin!, la película con la que Becker ganó fama internacional. En aquella película de 2003, un joven simulaba la continuidad de la República Democrática Alemana para evitar que su madre, una socialista convencida que despertaba de un coma tras la caída del Muro de Berlín, sufriera una conmoción que pusiera en riesgo su vida.

En El héroe de Berlín también se fabrica una realidad alternativa, aunque la mentira tiene otras motivaciones: el oportunismo y la necesidad colectiva de construir un relato heroico del pasado. En ambos casos, Becker explora los mecanismos mediante los cuales las personas acomodan la realidad histórica a sus necesidades emocionales.

El héroe de Berlín

La acción de este nuevo largometraje transcurre en 2019, cuando Alemania se prepara para conmemorar los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Micha Hartung (Charly Hübner) es un hombre que sobrevive al frente de una videoteca en decadencia. Pero todo cambia cuando un periodista descubre que, en 1984, mientras trabajaba en los ferrocarriles de la RDA, estuvo involucrado en un episodio insólito: un tren que transportaba a 127 ciudadanos del Este terminó cruzando accidentalmente la frontera hacia Berlín Occidental, un hecho -conviene aclarar- inventado para esta ficción.

El periodista cree haber descubierto a un héroe de la resistencia al comunismo. Micha sabe que los acontecimientos no fueron exactamente así, pero necesita dinero y acepta alimentar esa versión. Lo que comienza como una pequeña impostura se transforma en un fenómeno mediático.

El supuesto héroe aparece en televisión y recibe homenajes: su historia parece perfecta para los actos conmemorativos de la caída del Muro. El humor surge de la distancia entre los hechos y la versión mediática. Cuanto más difícil resulta sostener la mentira, más personas parecen interesadas en perpetuarla.

El héroe de Berlín

En este sentido, la película conecta con un gran problema contemporáneo, el de la posverdad, entendida como el predominio de emociones, creencias y sesgos sobre los hechos comprobables. La historia de Micha resulta demasiado atractiva para ser cuestionada: un periodista consigue una exclusiva, los políticos encuentran un símbolo conveniente y el público recibe al héroe que deseaba encontrar. Así, una falsedad se convierte en verdad colectiva.

Aunque es claramente una película concebida para el gran público –sus enredos y su humor accesible responden a las convenciones de la comedia comercial–, en Alemania encabezó durante tres fines de semana la taquilla del circuito arthouse (salas especializadas en cine de autor).

Funciona también como comedia romántica gracias al carisma y la química de Hübner y Christiane Paul, que interpreta a una fiscal que viajaba en aquel tren cuando era niña. El vínculo sentimental introduce un conflicto moral que enriquece la trama: la impostura de Micha amenaza con arruinar la posibilidad de una relación genuina.

Algunos personajes secundarios caricaturescos, ciertas soluciones previsibles y un par de trazos demasiado gruesos le restan mordacidad a la sátira, eso sí. Pero Becker prefiere observar las miserias humanas con una combinación de ironía y benevolencia con sus personajes que ha sido una de las características más reconocibles de su cine.