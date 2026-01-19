Álex de la Iglesia, Griselda Siciliani y Adrián Suar traen a Netflix una historia nacida en el teatro en la que todo sale mal

En mayo de 2024, la dupla compuesta por Griselda Siciliani y Adrián Suar protagonizaron en el Teatro El Nacional la obra Felicidades, un texto escrito por el dramaturgo Mariano Pensotti que dirigió Daniel Veronese. La obra se anunciaba como “una fiesta donde todo puede salir mal”. La expareja en la vida real interpretaba a una pareja de abogados exitosos que, puertas adentros, estaban atravesando una profunda crisis. La acción transcurría la noche del cumpleaños de ella. Pero, a los pocos minutos, de la intención festiva quedaba poco. El título de la crítica de LA NACION fue el siguiente: “Una noche desopilante, con un quinteto que hace saltar todos los resortes de la risa”.

En la primera escena de fiesta olvidable se producía el siguiente texto: “¿Cómo pude ser tan idiota de volver a confiar en vos?”, le recriminaba ella. Él intentaba calmarla diciéndole que, tal vez, estaba sobreactuando la cosa. “¡Siempre fuiste un pésimo actor! Por eso me doy cuenta tan rápido cuando mentís”, le respondía sin rodeo alguno la actriz de Envidiosa al personaje de Suar. El elenco lo completaban Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem. Y había otro personaje fundante: la escenografía de Mariana Tirantte que hacía crujir a la misma casa.

Imagen de una de las primeras escenas de Felicidades ante de que la noche soñada estalle, como la misma casa, en pedazos Chirstian Welcome

No tanto tiempo después, la noche de un frustrado festejo de cumpleaños que fue vista por más de 130.000 espectadores tendrá su vuelta de tuerca. Netflix anunció el inicio del rodaje de una nueva película hecha en la Argentina basada en esa obra teatro, con dirección de Alex de la Iglesia. En esta nueva versión a cargo del director español y del mismo Pensotti la pareja a la que todo le sale mal estará acompañada por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto. Producida por el mismo Suar, la expareja en la vida real y nueva pareja en esta ficción hicieron el anuncio con un divertido video que recrea el vínculo de esta obra que fue un verdadero tanque de la escena comercial.

El film marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en la Argentina. “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos”, comentó el famoso creador de películas como Acción mutante, El día de la bestia, Perdita Durango, Muertos de risa, La comunidad, Crimen ferpecto y Perfectos desconocidos, entre otros títulos.

En la versión teatral, a la fiesta de cumpleaños que ya distaba mucho de ser perfecta caían dos invitados que no habían llegado a leer el aviso de la cancelación. Era una vieja amiga del secundario de la cumpleañera, papel que estuvo a cargo de Jorgelina Aruzzi, junto con su excéntrico novio, que interpretó Benjamín Vicuña. Cuando todo ya estaba al borde del caos caía un médium, a cargo de Peto Menahem, que el marido había contratado para darle brillo al festejo. Para la versión en cine ese quinteto de personajes se amplió.

Del quinteto de actores de Felicidades en el teatro tres de ellos estarán en la película de Álex de la Iglesia Chirstian Welcome

Días antes del estreno de la obra de teatro, Suar y Vicuña dialogaron con LA NACION. “Cuando pensás que es una comedia de enredos de una pareja, a los 20 minutos viene otra cosa y, a los 30, otra. Es una pieza de humor que, de paso, te habla del quedar atrapado en una vida que no queremos”, decía el actor y productor sobre la obra. “El texto me pareció lleno de situaciones de humor que también coquetean con otras cosas. Habla de la muerte, de las verdades y caretas de cada uno, del mundo de las apariencias y sus doble apellidos. Habla de parejas en crisis, pero también del país, del ahora, de lo que está pasando”, afirmaba Vicuña, quien actualmente está conduciendo el programa de entretenimientos The Balls. El programa se emite por eltrece, cuyo director artístico, como si fuera otro paso de una comedia de enredos, es el mismo Suar.

En medio de estas historias cruzadas, en noviembre el mismo Suar había adelantado a este medio que este año nuevamente producirá y protagonizará una obra escrita por Mariano Pensotti, el autor de Felicidades y creador de Una sombra voraz, que se repone el mes próximo en Dumont 4040. Sottovoce, así es su título, se estrenará en el mismo escenario de El Nacional; completan el elenco Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás. A diferencia de la obra anterior, Pensotti también dirigirá esta pieza con Suar, el director que acaba de reponer Las hijas, en el Paseo La Plaza.