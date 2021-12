Netflix: los estrenos de películas en diciembre de 2021

Diciembre es, definitivamente, uno de los meses más atractivos de Netflix en materia de estrenos que pisan fuerte para la temporada de premios 2022. Desde la excelente nueva película de Jane Campion hasta la ópera prima de Maggie Gyllenhaal, la plataforma de streaming no escatima en producciones con aval crítico, pero también suma sus clásicos films navideños y películas juveniles.

Repasamos los principales films que llegan a Netflix en diciembre:

*EL PODER DEL PERRO (Ya disponible)

El poder del perro

Una de las grandes candidatas a arrasar en los premios Oscar 2022 es la nueva película de la neozelandesa Jane Campion, quien volvió a demostrar su enorme talento con esta adaptación de la novela de 1967 de Thomas Savage. Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons interpretan a Phil y George Burbank, dos hermanos con personalidades completamente antagónicas. Phil (Cumberbatch) tiene un costado más despiadado, mientras que George lleva una vida mucho más apacible. La dupla se ocupa del rancho más grande de Montana, escenario en el que Phil iniciará una venganza contra su hermano, su esposa y su hijo adolescente.

“Un hacendado dominante pero carismático intimida sin tregua a la nueva esposa de su hermano, hasta que viejos secretos salen a la luz”, añade Netflix sobre los pormenores del relato que cruza drama familiar, thriller y atmósfera de western. El poder del perro se llevó el León de Plata del festival de Venecia por su dirección, lo cual incrementa las chances de Campion de tener revancha en los Oscar: en 1994 estuvo nominada por su labor en la Lección de piano, aunque finalmente se llevó la dorada estatuilla en la categoría guion original. Kirsten Dunst, Thomasin McKenzie y Frances Conroy completan el elenco de esta gran película que cuenta con una inolvidable banda sonora de Jonny Greenwood.

*EL CASSETE DE LOS RECUERDOS (Ya disponible)

El cassette de los recuerdos Netflix

La flamante propuesta teen de la plataforma de streaming está ambientada en 1999, y tiene como protagonista a Beverly Moody (Gemma Brooke Allen), una joven huérfana de 12 años de edad que un día halla un cassette roto en el que sus fallecidos padres habían grabado sus canciones favoritas de todos los tiempos. El descubrimiento impulsa a Beverly a recorrer esos clásicos para, de alguna manera, aprender más sobre esos papás a los que tanto necesita.

Además de su historia, la película de Valerie Weiss pone el foco en lo que vive la abuela de la protagonista, Gail (Julie Bowen), quien está atravesando un profundo duelo. El cassette de los recuerdos también cuenta con las actuaciones de Audrey Hsieh, como la amiga de Beverly; y a Olga Petsa como su excéntrica vecina.

*SOLTERO EN NAVIDAD (Ya disponible)

Soltero en Navidad Netflix

El nuevo film navideño que se suma a la amplia lista de producciones de este irresistible subgénero apunta a una audiencia LGBTQI+. Todo comienza cuando Peter (Michael Urie) se hastía de que su entorno le pregunte por qué no tiene pareja, situación que lo lleva a pedirle a su mejor amigo Nick (Philemon Chambers) a que pretenda ser su novio en una visita a la casa de su familia en New Hampshire. Al tratarse de una comedia romántica, se produce un giro en la narrativa cuando la madre del protagonista (interpretada por Kathy Najimy) le organiza a su hijo una cita a ciegas sin su aprobación. Lejos de enojarse ante el hecho, Peter comienza a cuestionarse sobre sus sentimientos por ese amigo con quien pasará una Navidad verdaderamente única.

Según el guionista del film, Chad Hodge, cuando Netflix lo convocó para trabajar en la primera película navideña gay de la plataforma, no dudó un segundo. “Quería crear una relación en la que los personajes principales fueran unívocamente gays, para que no pudieran transpolarse a una historia heterosexual y que funcione de la misma manera”, declaró sobre el largometraje de Michael Mayer que promete ser cálido, romántico e hilarante al mismo tiempo.

*IMPERDONABLE (10 de diciembre)

Imperdonable Netflix

Sandra Bullock regresa a Netflix luego de protagonizar una de las películas más vistas en la historia de la plataforma: Bird Box, el exitoso largometraje distópico de Sussanne Bier. En esta ocasión, la actriz ganadora del Oscar interpreta un personaje menos empático llamado Ruth Slater, una mujer que sale de la cárcel tras cumplir una condena por homicidio y decide buscar a la hermana a la que tuvo que dejar atrás.

“Ruth se reinserta en la sociedad sólo para descubrir que nadie de su entorno la ha perdonado”, revela Netflix sobre el puntapié de este drama dirigido por Nora Fingscheidt, con guion de Peter Craig, Hillary Seitz y Courtenay Miles, quienes se basaron en la miniserie británica de Sally Wainwright, Unforgiven. Junto a la actriz de Un sueño posible se destacan las interpretaciones de Viola Davis, Jon Bernthal y Vincent D’Onofrio.

*FUE LA MANO DE DIOS (15 de diciembre)

Fue la mano de Dios

La esperada película del cineasta italiano Paolo Sorrentino, que no pasó por salas comerciales, se estrena este mes en Netflix. El largometraje autorreferencial ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, y está ambientado en la Nápoles de los 80, cuando el protagonista, Fabietto Schisa (Filippo Scotti), “vive su pasión por el fútbol en medio de una tragedia familiar que terminará dándole forma a su futuro como cineasta”.

La historia que retrata Sorrentino es nada menos que la suya propia, y se remite al doloroso episodio de la muerte de sus padres por una fuga de monóxido de carbono, accidente al que sobrevivió por ir a ver jugar a Diego Armando Maradona. “[Fue la mano de Dios] es una bellísima frase, paradójica, porque fue dicha por un jugador de fútbol y se refiere a la única parte del cuerpo que no puede usarse en el fútbol, me pareció una buena metáfora”, declaró el ganador del Oscar por La gran belleza.

*NO MIREN ARRIBA (24 de diciembre)

No miren arriba Netflix

Una de las grandes apuestas de Netflix para cerrar el año es la flamante sátira del interesante realizador Adam McKay (La gran apuesta, El vicepresidente). Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio interpretan a Kate Dibiasky y a Randall Mindy, dos astrónomos de bajo perfil que se desesperan por advertirle a la humanidad que un cometa mortal está a punto de colisionar con la Tierra. Sin embargo, no se encuentran con la reacción esperada. Por el contrario, desde las altas esferas queda en evidencia un total desinterés por la apabullante noticia.

Tráiler de No miren arriba, la nueva película de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio para Netflix

De acuerdo a lo declarado por su director, No miren arriba es también una alegoría sobre la indiferencia de parte de la sociedad ante un tópico fundamental como lo es el cambio climático, y se apela a la comedia negra como Stanley Kubrick lo hizo para abordar los conflictos bélicos en Dr. Insólito. Los ganadores del Oscar están muy bien acompañados en esta producción: Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Chris Evans, Mark Rylance, Jonah Hill y Ariana Grande (quien interpreta junto a Kid Cudi el tema del film que podría ir al Oscar) completan el atractivo cast.

*LA NIÑA PERDIDA (31 de diciembre)

La niña perdida YANNIS DRAKOULIDIS/NETFLIX © 2021.

Maggie Gyllenhaal debuta como directora con esta adaptación de la novela de la escritora italiana Elena Ferrante, que le valió un premio al mejor guion en el Festival de Venecia. El film muestra cómo en unas tranquilas vacaciones en la playa, una mujer empieza a obsesionarse con una joven madre que se hospeda en el mismo hotel y que la lleva a replantearse decisiones de su pasado. “Creo que siempre he sido directora y no me sentía con derecho a admitirlo”, manifestó Gyllenhaal en Venecia, quien además remarcó que la obra de Ferrante contiene “verdades secretas sobre una experiencia femenina (...) algo que era peligroso y emocionante de probar”.

La niña perdida cuenta con las actuaciones de Olivia Colman (gran candidata a llevarse nuevamente el Oscar), Jesse Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Paul Mescal, y Peter Sarsgaard, marido de Gyllenhaal. “Fue un enorme placer ver a mi esposa desarrollar su enorme talento. Durante mucho tiempo la gente ha sabido lo excelente actriz que es, pero estar cerca de ella es realmente inspirador”, manifestó el actor.