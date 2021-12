¿Qué están viendo los críticos? Dos héroes en apuros, una italiana que rompe el molde y cuatro adolescentes que sueñan -a cualquier costo- con una vida distinta

Hawkeye. En el vasto universo de los héroes de Marvel y sus aventuras cinematográficas, la Navidad no suele figurar entre sus relatos. Los extraterrestres con ansias de invasión, los dioses intergalácticos dispuestos a todo por un lugar en el Olimpo y los seres listos a arrasar con la humanidad con un chasquido de dedos no suelen estar preocupados por los árboles decorativos, las compras de último momento o las reuniones. Y, sin embargo, en la nueva miniserie de Marvel estrenada en Disney+, las fiestas aparecen en primer plano. Es que la historia de Clint Barton (Jeremy Renner), más conocido como Hawkeye, el integrante de los Avengers experto con el arco y flecha, transcurre en la temporada navideña cuando su ilusión de la reunión familiar parece escapársele de las manos por culpa de su fanática número uno: Kate Bishop (Hailee Steinfeld). “Sos mi Avengers preferido”, le dice la joven universitaria a Barton cuando lo conoce por fin después de idolatrarlo durante una década. Experta en artes marciales y prodigiosa arquera, la chica es tan intrépida como ingenua y esa combinación la expone a problemas constantemente y en uno de sus fallidos termina por comprometer a Hawkeye. El vínculo de amistad entre ellos y la habilidad de Steinfeld para encarnar a la impetuosa Kate con la justa cantidad de frescura y angustia postadolescente se combinan para relatar una historia de superhéroes, distintos, humanos y curiosos por el regalo que los espera bajo el árbol de navidad. Una temporada. Disponible en Disney+.

Una imagen de la serie filmada en parte en los talleres de la marca Missoni, en Milán HBO Max

Made in Italy. “A principios de los setenta en Milán ocurría de todo”, dice la narradora de esta serie italiana mientras la imagen muestra a una mujer joven corriendo para llegar a un evento al que claramente no fue invitada, pero al que de todos modos logra entrar. Se trata de un desfile de modas y la importancia de lo que sucede se revelará regresando dos meses atrás en el tiempo. Ahí los espectadores conocerán a Irene, protagonista y narradora de la historia repleta de referencias y personajes pertenecientes a la era de la explosión de la industria de la moda italiana con epicentro en Milán. La joven estudiante de historia del arte está a punto de terminar la carrera, pero las intransigencias de sus profesores ante su pretensión de tener ideas propias descarrila sus planes. Sin el apoyo económico de su padre -quien no entiende los intereses de Irene y preferiría que se dedique, como el resto de las chicas del barrio, a ser secretaria y casarse-, ella debe encontrar un trabajo que la ayude a pagar sus estudios. Y así llega a la (ficcional) revista Appeal, epicentro de la revolución de la industria de la indumentaria italiana, donde encontrará su pasión por el periodismo y la moda al conocer a sus creadores más destacados. En los ocho episodios de la primera temporada, gracias a su trabajo en la revista, Irene conocerá a Giorgio Armani, Giafranco Ferré, Walter Albini, los Missoni (parte de la serie se grabó en los talleres de la marca) y hasta Valentino durante una visita a Roma. Una maravilla de diseños, colores e historias de una época fascinante para descubrir a través de la ficción. Disponible en HBO Max.

Reservation Dogs: referencias pop y sensibilidad Star+

Reservation Dogs. Cada tanto aparece una serie que es distinta a todas las demás, aunque utilice elementos narrativos intencionalmente reconocibles. Ese es el caso de esta amarga y peculiar comedia creada por Taika Waititi (Jojo Rabbit) y Sterlin Harjo a partir de sus propias experiencias como nativo americano. Con referencias al cine -el título juega con el de la película de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs (Perros de la calle en la Argentina)- y a la cultura popular norteamericana en general, de todos modos la historia transcurre en un espacio que parece no encajar con el modo en que los Estados Unidos se representa a sí mismo en la pantalla. Es que los cuatro adolescentes en centro de la historia son nativos americanos nacidos y apenas criados en una reserva indígena en Oklahoma, un lugar donde la abulia, la falta de posibilidades y el polvo se acumulan sin pausa. Allí Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Elora Danan (Devery Jacobs), Cheese (Lane Factor) y Willie Jack (Paulina Alexis), pasan sus días planeando y ejecutando pequeños robos con el fin de juntar el dinero suficiente para escaparse a California. Con un humor asordinado y algo excéntrico, marca registrada de Waititi, la serie le pone sensibilidad a duros temas sociales como la exclusión de los nativos americanos cargados con un pasado lleno de tragedias, un presente desolador y un futuro incierto. Una temporada. Disponible en Star+.