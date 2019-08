Netflix: Más que madres, una fallida historia de amistad femenina

Patricia Arquette, Angela Bassett y Felicity Huffman en la película original de Netflix Más que madres Crédito: Netflix

Más que madres (Otherhood, Estados Unidos/2019). Guion y dirección: Cindy Chupack. Fotografía: Declan Quinn. Edición: Sunny Hodge, Kevin Tent. Elenco: Angela Bassett, Patricia Arquette, Felicity Huffman, Jake Lacy, Jake Hoffman, Sinqua Walls. Duración: 100 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: regular.

Las formas que asume la amistad entre mujeres inspiró a películas inolvidables como Damas en guerra o Alguien extraordinario, para citar a un film reciente y del mismo estudio que Más que madres, un nuevo intento de Netflix en su división de películas originales. Lamentablemente, este film no quedará entre sus mejores exponentes. Lejos de eso, esta comedia protagonizada por Angela Bassett, Patricia Arquette y Felicity Huffman falla en casi todos su rubros. Incluso en los interpretativos, cuando solo con sus tres actrices centrales debería alcanzar para elevarla más allá de la media. Pero lo cierto es que por todo el talento que tienen Bassett, Arquette y Huffman, poco pueden hacer con un guion mediocre y una trazado de personajes demasiado esquemático. Que el lanzamiento de un film sobre la maternidad haya coincidido con el escándalo sobre los sobornos que pagó Huffman para ayudar a su hija a entrar en la universidad le agrega un poco de morbo a cada una de las frases que le toca decir a su personaje, que no se destaca especialmente por ser una madre amorosa.

La historia comienza el día de la madre cuando Carol (Bassett), Gillian (Arquette) y Helen (Huffman), se reúnen para celebrar su día según la tradición que comenzó cuando sus hijos, amigos ellos, eran chicos.

Viuda reciente y algo perdida en su enorme casa de uno de esos suburbios de ensueño ubicados a menos de dos horas de Manhattan, Carol está dolida porque su hijo solo le mandó un mensaje de texto para saludarla en su día. Sus amigas tampoco están demasiado contentas con el vínculo que tienen con sus propios hijos y en un arrebato deciden ir a golpear sus puertas sin aviso previo. Que los hijos sean tres hombres adultos y que la visita inesperada de sus madres parezca más emboscada que gesto de cariño poco importa cuando resulta evidente desde las primeras escenas todo lo que sucederá desde el momento en que se suben al auto con dirección a Manhattan.

Escrita y dirigida por Cindy Chupack, integrante del equipo creativo de Sex and the City, Más que madres no acierta cuando se trata de sus protagonistas -obligar a Arquette a adoptar los modos de una idishe mame por adopción es un mal paso que la pone en ridículo-, pero sus personajes secundarios son apenas caricaturas. El hijo de Carol es un mujeriego que por reacción a las expectativas de sus padres se dedica a diseñar una revista para hombres que retrata a las mujeres como pedazos de carne; Daniel, el hijo de Gillian, arrastra una depresión y un bloqueo de escritor que nunca llegan a interesar, mientras que Paul, el hijo de Helen, decide por fin salir del closet frente a su madre cuando ella aparece a la puerta del departamento que comparte con su novio, un personaje tan estereotipado que ya hubiera quedado fuera de lugar en los viejos episodios de Sex and the City.