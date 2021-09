Netflix: The Rock, Charlize Theron, Henry Cavill y otros famosos presentan Tudum, un evento global para fanáticos

¿Qué esconde la palabra “Tudum”, con la que Netflix presenta el flamante megaevento virtual que se realizará el sábado 25 de septiembre? Se trata, nada menos, que de la transcripción de ese sonido familiar para quienes consumen contenido de la plataforma de streaming, aquel que escuchan cuando aparece el logo de Netflix, el preludio al disfrute de películas y series. Esa marca registrada fue adoptada por la plataforma para denominar a la celebración global al que se podrá acceder en menos de dos semanas.

Tudum reunirá a grandes estrellas de la industria, desde actores hasta showrunners, todos ellos representantes de más de 70 series, largometrajes y especiales del servicio de streaming, quienes darán a conocer adelantos exclusivos. “Nuestro objetivo es simple: entretener y agradecer a los fans de Netflix de todas partes”, comunicó la plataforma sobre el evento que comenzará a las 13 en nuestro país, y que se emitirá en canales de Netflix en YouTube de todo el mundo, así como también en Twitter y Twitch.

Asimismo, en Tudum habrá antesalas especiales que pondrán la lupa en series y películas coreanas e indias, además de contenido de animé, y se revelarán no solo detalles de producciones que llegarán de manera inminente a la plataforma sino también material de las nuevas temporadas de Stranger Things, Bridgerton, La casa de papel, y Cobra Kai, entre muchas otras.

“Los fans serán los primeros en conocer las últimas novedades y ver los adelantos, trailers nuevos y clips exclusivos durante las conversaciones y los paneles interactivos con estrellas y creadores”, se informó.

En efecto, en el clip que presenta el evento podemos ver caras conocidas como las de Dwayne “The Rock” Johnson, uno de los protagonistas del film de acción Alerta roja; Charlize Theron, protagonista indiscutida de La vieja guardia, película que tendrá su secuela; y Henry Cavill, quien comandará la tercera temporada de la exitosa serie The Witcher. Por otro lado, se podrán ver adelantos de la quinta temporada de The Crown, la segunda entrega de Emily in Paris, la comedia de ciencia ficción de Adam McKay No miren arriba, y las nuevas temporadas de Ozark y The Umbrella Academy.

Los fanáticos que quieran ir palpitando el evento del 25 de septiembre podrán visitar tudum.com para conocer los pormenores de este encuentro virtual que la plataforma de streaming lanza en el marco del festejo de su décimo aniversario.

Las grandes películas que se vienen

Alerta roja (12 de noviembre)

Ryan Reynolds, Gal Gadot, y Dwayne Johson en Alerta roja

Uno de los tanques de Netflix para el 2021 es el thriller de espías que protagonizan Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, bajo la dirección de Rawson Marshall Thurber. En cuanto al relato, todo comienza cuando la Interpol envía esa ‘Alerta roja’, que implica que los departamentos de policía de todo el mundo deban estar atentos para capturar a los criminales más buscados. Todas las alarmas suenan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Johnson) con dos criminales que son antagonistas (Gadot y Reynolds).

El poder del perro (1 de diciembre)

Benedict Cumberbatch en El poder del perro KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

Jane Campion está de regreso con la adaptación de la novela de 1967 de Thomas Savage. Phil y George Burbank (Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons) son dos hermanos adinerados con intereses en común, pero personalidades diferentes. Mientras que Phil no tarda en mostrar un costado despiadado, George es más introspectivo. Ambos manejan en conjunto el rancho más grande de Montana, contexto en el que Phil, debido a un hecho inesperado, buscará vengarse de su hermano y su esposa con el hijo que tienen en común como carnada. El poder del perro se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Plata para Campion, y se perfila fuerte para los premios Oscar 2022.

No miren arriba (24 de diciembre)

No miren arriba, con Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio Netflix

Otra de las grandes apuestas de Netflix para diciembre es la producción de Adam McKay, protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. El film retratará en clave de comedia la historia de una pareja de científicos que quiere evitar la destrucción del mundo. Los ganadores del Oscar interpretan a dos astrónomos de bajo nivel, Kate Dibiasky y el Dr. Randall Mindy, quienes “se embarcan en una gira mediática para advertir a la humanidad de un asteroide que se aproxima y podría destruir la Tierra”. El realizador de La gran apuesta logró reunir a un atractivo elenco con los nombres de Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill, Cate Blanchett, Chris Evans, Tyler Perry, Kid Cudi, Mark Rylance y Meryl Streep.

The Lost Daughter (31 de diciembre)

Olivia Colman y Dakota Johnson en The Lost Daughter YANNIS DRAKOULIDIS/NETFLIX © 2021