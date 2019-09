Oscar 2020: la carrera por el premio ya comenzó

Marcelo Stiletano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2019

TORONTO.- ¿Quiénes serán los grandes protagonistas, nominados y posibles ganadores del próximo Oscar? La primera respuesta a esta pregunta siempre aparece para esta época del año y en esta ciudad. El gigantesco Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2019 es el lugar donde se escucha la campana de largada para la temporada de premios de Hollywood.

Los analistas, expertos y observadores tienen por primera vez buena parte de los títulos con potencial a disposición: los que vienen de otros festivales lejanos o cercanos (Venecia, Telluride) junto a los estrenos mundiales programados aquí. Todos los nombres fuertes ya desfilaron por aquí y un primer veredicto ya empieza a instalarse y a recorrer el mundo.

Pero el festival no terminó y mañana, día de clausura, se conocerá un dato clave: el ganador del premio del público, que viene marcando conexiones bastante apreciables con el futuro ganador del Oscar. Ese premio lo obtuvo hace un año Green Book, la mejor película de la temporada pasada para la Academia de Hollywood. Aquí están los primeros pálpitos, sensaciones y pronósticos abiertos en medio del frenesí cinematográfico que vive Toronto desde hace una semana para la carrera que ya comenzó y culminará dentro de cinco meses, el 9 de febrero de 2020, en el Teatro Dolby de Hollywood.

Trailer de Guasón 02:37

Video

Mejor película

Un ganador nato emergió de Toronto con perspectivas de consagración inmediata en la temporada alta de premios. Es Marriage Story, la devastadora crónica de la destrucción de un matrimonio escrita y dirigida por Noah Baumbach, uno de los grandes referentes del cine independiente estadounidense de los últimos tiempos. Es la única película del festival que recibió hasta ahora ovaciones en medio de la proyección, mientras la crítica proyecta desde ahora candidaturas seguras en todas las categorías principales de los premios de Hollywood. El film será estrenado por Netflix el 6 de diciembre.

Trailer de Marriage Story - Fuente: Netflix 01:13

Video

Un número puesto es Guasón (Joker) desde el mismo momento en que conoció, con TIFF 2019 ya en marcha, que había ganado el premio mayor en Venecia. Guasón se instala con peso propio en esta carrera con una historia oscura (casi incendiaria) y una mirada pesimista sobre el mundo que aparecen en las antípodas de Green Book, que ganó el Oscar levantando banderas de concordia, reconciliación e integración entre opuestos. Su fecha de estreno en la Argentina es el 3 de octubre.

Contra lo imposible (Ford v. Ferrari) también empieza a sonar fuerte. La historia automovilística de la pelea entre marcas por ganar las 24 horas de Le Mans en 1966 tiene todos los condimentos clásicos de los que aspiran a ganar premios de Hollywood: una historia real con emociones de todo tipo, una producción impecable, actores carismáticos y la épica del hombre común que se enfrenta a las corporaciones. Llegará a nuestro país el 14 de noviembre.

Trailer de Los dos papas 01:33

Video

A Beautiful Day in the Neighborhood es la película de alto perfil con posibles candidaturas al Oscar que más lágrimas deja en los espectadores a partir del encuentro entre un periodista peleado con el mundo y el famoso presentador de programas infantiles de TV Fred Rogers. Con la misma reserva comenzó a ganar espacio y adeptos Los dos papas, que entusiasmó a los críticos sobre todo por el tono risueño y descontracturado con que se narran los encuentros entre Benedicto XVI y su futuro sucesor, el cardenal argentino Jorge Bergoglio. Y también se habla de Jojo Rabbit, sátira bélica feroz y tierna a la vez ambientada en la Segunda Guerra Mundial de Taika Waititi ¿Será algo así como el episodio 2 de la historia abierta hace una década por La vida es bella?

Por último, se empieza a insinuar desde aquí que las dos seguras favoritas desde ahora para el Oscar a la mejor película extranjera también podrían encontrar lugar como candidatas en la categoría principal: Parasite, del surcoreano Bong Joon-Ho (ganadora de la Palma de Oro en Cannes) y la española Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar. Ambas formaron parte de la programación de TIFF 2019.

Trailer de Dolor y gloria - Fuente: YouTube 01:42

Video

Mejor director

Las películas mencionadas en casi todos los casos incluyen también la avanzada de las eventuales nominaciones de sus respectivos directores. Noah Baumbach cuenta con una primera lejana nominación en 2006 por Historias de familia y desde entonces su nombre fue mencionado repetidas veces en cada etapa previa a la temporada de premios. Esta vez, con Marriage Story, esas especulaciones suenan con más fuerza que nunca.

Trailer Contra lo imposible 02:44

Video

Los primeros pálpitos incluyen, por lo tanto, y de menor a mayor también a James Mangold ( Contra lo imposible), Marielle Heller ( A Beautiful Day in the Neighborhood), el brasileño Fernando Meirelles ( Los dos papas) y el neozelandés Taika Waititi ( Jojo Rabbit). Son muchos los observadores y enviados de medios de Hollywood que incluyen además en esta potencial lista a Bong Joon-Ho y Almodóvar.

Mejor actor

La batalla por las futuras nominaciones promete a partir de TIFF 2019 ser muy reñida. Desde el festival canadiense empiezan a elevarse las acciones de Adam Driver ( Marriage Story), Joaquin Phoenix ( Guasón) y Christian Bale, que interpreta al piloto inglés Ken Miles en Contra lo imposible. En silencio, también empieza a sonar cada día con más fuerza el nombre de Jonathan Pryce, de quien todos elogian su meticulosa personificación de Jorge Bergoglio (Francisco) en Los dos papas. Después de ver la película parece casi imposible que no integre cualquier futura lista de actores protagónicos candidatos a algún premio de la industria del cine en Estados Unidos y el Reino Unido. El film original de Netflix estará disponible en esa plataforma desde el próximo 27 de noviembre.

Trailer Just Mercy 02:36

Video

Otros nombres de los que se habla aquí son Antonio Banderas (que llega con el aval de haber ganado el premio al mejor actor en Cannes por Dolor y gloria) y Michael B. Jordan, que interpreta en Buscando justicia (Just Mercy) a un abogado especializado en derechos civiles. Junto a ellos también suenan dos nombres sorprendentes: Eddie Murphy y Adam Sandler. El primero, después de innumerables fracasos, quiere resurgir como protagonista de Dolemite is my name, en donde encarna a Rudy Ray Moore, un comediante que vivió su momento de esplendor en los años 70 como estrella del cine blaxploitation. Sandler, en tanto, entrega el papel de su vida en la extraordinaria Uncut Gems, de los hermanos Benny y Josh Safdie ( Good Time: viviendo al límite), como un vendedor de joyas neoyorquino completamente pasado de vueltas. ¿Tendrán algún reconocimiento? Algunos imaginan aquí que eso puede suceder.

Mejor actriz

Renée Zellweger agradeció entre lágrimas la inmensa ovación que recibió en la primera gala con público de este festival por Judy, la película que recorre el último año de vida de Judy Garland. Ninguna otra actriz llegó este año a tanto en TIFF, lo que ya la posiciona como primera candidata potencial a los premios y nominaciones de la industria, en buena medida porque su personaje es parte central de esa comunidad y la película cuenta cómo ese universo que la hizo famosa también hizo mucho para destruirla. Una historia cara a los sentimientos de los miembros de la Academia de Hollywood. Zellweger estuvo tres veces consecutivas nominada al Oscar. Perdió como actriz protagónica en 2002 ( El diario de Bridget Jones) y 2003 ( Chicago) y ganó como actriz de reparto por Regreso a Cold Mountain al año siguiente. Muchos auguran un regreso a esos primeros planos.

Trailer Judy, con Renee Zellweger 02:42

Video

Su principal competidora es Scarlett Johansson ( Marriage Story), a quien ya varios expertos identifican como favorita. El otro nombre fuerte que emerge de TIFF 2019 es el de Cynthia Erivo, la actriz y cantante nacida en el Reino Unido, hija de inmigrantes nigerianos, que llevó al cine la vida de Harriet Tubman, una mujer que logró escapar de la esclavitud y se convirtió en gran heroína de la lucha en favor del abolicionismo en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX. La película lleva su nombre, Harriet.

Actor de reparto

Son varios los nombres que empezaron a sonar aquí como potenciales integrantes de futuras nominaciones en esta categoría. La nómina incluye actuaciones inspiradas en personajes reales: desde Anthony Hopkins (Benedicto XVI en Los dos papas) hasta Tom Hanks personificando al muy popular Fred Rogers, presentador estrella de ciclos televisivos infantiles en Estados Unidos por muchísimos años. También se menciona a dos figuras afroamericanas como Jamie Foxx ( Buscando justicia) y Sterling K. Brown ( Waves).

Trailer A beautiful day in the neighbourhood 02:16

Video

A ellos hay que agregar a Willem Dafoe por su excelente personificación de un misterioso guardafaro en The Lighthouse; Tracy Letts (un formidable Henry Ford II en Contra lo imposible) y hasta a Taika Waititi, que en su película JoJo Rabbit hace una delirante composición de Adolf Hitler. No habría que descartar en la lista al veterano Alan Alda, una de las figuras del elenco de Marriage Story.

Actriz de reparto

No hay nombre en este rubro más impactante que Jennifer Lopez. Todos coinciden aquí que entrega el mejor papel de su carrera como actriz encarnando a una stripper de físico tan imponente como su personalidad en Estafadoras de Wall Street ( Hustlers) y por lo tanto auguran que podría haberle llegado el momento de lograr su primera nominación al Oscar.

El Trailer de Estafadoras de Wall Street. Fuente: Youtube 02:24

Video

Si lo consigue y se cumplen los vaticinios abiertos en TIFF 2019, Lopez tendrá rivales muy fuertes surgidas de la programación de este festival: Laura Dern ( Marriage Story), Brie Larson ( Just Mercy), Janelle Monae ( Harriet) y sobre todo Annette Bening por su interpretación de la senadora demócrata Dianne Feinstein en el thriller político Reporte clasificado (The Report). El último nombre en esta potencial nómina es Penélope Cruz por Dolor y gloria.