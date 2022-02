Oscar 2022: Por qué la Academia exigirá vacunación y PCR a los invitados y nominados, y no a los presentadores y artistas de la ceremonia

Todos los nominados al Oscar 2022 y los invitados a la ceremonia más importante de la industria del cine estarán obligados a mostrar constancias, pruebas o certificados de vacunación completa contra el Covid , lo que incluye las dos dosis iniciales y el refuerzo.

También deberán presentar los resultados negativos de dos tests PCR realizados al menos 48 horas antes. De lo contrario no podrán participar el domingo 27 de marzo de la noche más importante para la industria del cine, que este año volverá a su tradicional escenario del Teatro Dolby.

Al mismo tiempo, la Academia de Hollywood eximió de esa obligación a los presentadores y a los artistas que formarán parte de la ceremonia. El protocolo sanitario que regirá durante la fiesta del Oscar 2022 se reveló 48 horas después de que se confirmara el regreso de los presentadores, tras una ausencia de tres años. Por primera vez en los 94 años de historia del máximo premio de la industria del cine, tres mujeres (Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall) conducirán la ceremonia transmitida a todo el mundo a través de la televisión y otras pantallas.

Protocolos diferenciados

Las medidas preventivas para evitar los contagios de coronavirus son cruciales para la estrategia de la Academia, decidida desde el primer momento a recuperar la presencialidad y volver a llenar de caras famosas las butacas del imponente Teatro Dolby, sala ubicada en el corazón de Hollywood.

Antes de la pandemia, en cada fiesta del Oscar se ocupaban íntegramente los 3317 asientos disponibles. Este año, como medida preventiva, la Academia decidió limitar las invitaciones a un total de 2500 personas, el 75 por ciento del total. Con un detalle muy significativo: quienes ocupen los lugares preferenciales, más cercanos al escenario (y a las cámaras de TV) no van a tener la obligación de usar barbijo o cualquier otro tipo de cubrebocas.

La entrada del Dolby Theatre, que este año recuperará su imagen habitual como sede de la ceremonia del Oscar Reuters

Son los rostros más famosos y populares del cine, nominados al premio en su inmensa mayoría, cuya eventual aparición con las caras tapadas es vista por los organizadores de la transmisión televisiva como algo contraproducente. ¿Querrá el público –se preguntaron desde el primer día- volver a verlos celebrando el Oscar con la mitad de sus mundialmente conocidos rostros oculta con un barbijo? También desde el primer día la respuesta fue un rotundo “no”.

Para atenuar cualquier riesgo se decidió que en los lugares más cercanos al escenarios y en buena parte de la platea haya más distancia entre asiento y asiento. En tanto, los invitados con ubicaciones asignados en las bandejas superiores (donde no hay nominados y la separación entre butacas es bastante más estrecha) deberán estar durante toda la ceremonia con el barbijo puesto.

Estas diferencias establecidas según el tipo de invitado y el lugar que ocupará cada uno en el teatro está directamente relacionada con el acuerdo al que llegaron hace pocas horas la industria de Hollywood y los sindicatos de las distintas actividades. Ambos sectores coincidieron en prorrogar los protocolos vigentes en la actualidad sobre el regreso a los ensayos y los rodajes, que libera a los artistas del uso de barbijo mientras están cumpliendo esa tarea.

El tema del barbijo era un punto decisivo en las conversaciones que venían manteniendo los organizadores de la ceremonia con las autoridades y los representantes de la industria acerca de lo que podría hacerse y lo que estaría vedado en el regreso del Oscar a la presencialidad plena de su máxima celebración.

Will Packer, el productor general del Oscar 2022

Había fundados temores entre los productores de la transmisión televisiva, comandados por Will Packer, acerca del verdadero alcance de las normas sanitarias exigidas actualmente por las autoridades sanitarias de Los Ángeles. Las normas vigentes en la pandemia imponen allí el uso de barbijo obligatorio para cualquier reunión masiva bajo techo con más de 500 asistentes. Ese límite podría ampliarse a 1000 personas en las próximas semanas si se mantiene la tendencia a la baja de los contagios, pero la resolución no llegaría a tiempo para que pueda aplicarse en la fiesta del Oscar. En los últimos días muchos analistas y observadores se preguntaron cómo iba a ser posible con esos protocolos volver a celebrar la fiesta del Oscar en un encuentro televisado a todo el mundo y con 2500 asistentes, la mayoría de los cuales no usaría un cubrebocas.

La salida apareció en las últimas horas, cuando se aclaró que una ceremonia como la del Oscar no se encuentra contemplada dentro de los parámetros de “reuniones masivas” establecidas por las autoridades. Estaría sujeta, en cambio, a los protocolos que se aplican a las producciones de TV. Como en estos casos todos los asistentes son considerados artistas no están alcanzados por las limitaciones anteriores. Al ser artistas y estar “actuando”, aunque no hagan otra cosa que permanecer sentados a la espera de subir al escenario para recibir o anunciar algún premio, no están obligados a usar barbijo. Pueden permanecer a cara limpia durante todo el tiempo.

Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, las presentadoras de la 94va entrega de los Oscars https://www.oscars.org/

Eso sí, las mismas normas obligan a esos mismos artistas a someterse a pruebas PCR al menos 48 horas antes de la actividad prevista. En ese sentido la Academia se puso muy exigente. Pedirá a cada nominado e invitado que presenten los resultados negativos de dos tests de ese tipo. Además, deben acreditar la vacunación completa contra el Covid. De lo contrario no podrán formar parte de la ceremonia.

Quedan por resolverse algunas controversias puntuales. ¿Qué pasa, como se preguntaba en las últimas horas el muy informado portal Deadline, si un nominado se convierte al mismo tiempo en presentador? ¿Qué tipo de protocolos sanitarios deberían aplicarse en este caso?

También aparecen situaciones curiosas como la de Van Morrison, el excelente cantautor irlandés nominado este año por la canción original “Down to Joy”, de la película Belfast. Confeso militante antivacunas, Morrison no encontraría restricción alguna para subir al escenario e interpretar ese tema, como es tradicional en toda la historia del Oscar. ¿Cómo reaccionaría el público? ¿Habría alguna advertencia sobre la cuestión desde el escenario? ¿Qué dirán las presentadoras cuando les toque hacer el anuncio?