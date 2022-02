Premios Oscar 2022: La ceremonia tendrá tres conductoras en una decisión inédita, arriesgada y atractiva a la vez

Si la Academia de Hollywood tenía desde hace tiempo la intención de dejar lo más claro posible que su objetivo máximo es afirmar el camino hacia la diversidad en la industria del cine, el anuncio que acaba de hacer es uno de los más fuertes de los últimos años. La fiesta del Oscar no solamente recupera este año la vital función del presentador, lugar inexplicablemente omitido y abandonado durante los últimos tres años. Por primera vez en los 94 años de historia del premio, la noche del 27 de marzo tendrá un trío femenino al frente de la ceremonia.

Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall serán las conductoras de la máxima fiesta de la ceremonia del cine. La Academia confirmó el anuncio a través de una declaración oficial en la mañana del martes, después de que Variety anticipara la novedad en las últimas horas del lunes. Hay que remontarse a 1987, el año en que Pelotón ganó como mejor película (y su director, Oliver Stone, se llevó el Oscar en esa categoría), para descubrir la presencia de un trío de conductores, en ese caso integrado por Goldie Hawn, Chevy Chase y Paul “Cocodrilo Dundee” Hogan. Fue el Oscar número 59 de la historia, en el que Paul Newman (El color del dinero), Marlee Matlin (Te amaré en silencio), Michael Caine y Dianne Wiest (los dos por Hannah y sus hermanas) ganaron los premios a la actuación. Allí, el monólogo de apertura estuvo a cargo del australiano Hogan, pero Chase también tuvo su momento “oscarizado” de stand up.

La ceremonia fue anunciada por su flamante productor, Will Packer, como una fiesta para los amantes del cine, pero salvo Schumer, ninguna de las conductoras tiene una trayectoria reconocida internacionalmente en la pantalla grande

La decisión de confiar a tres mujeres la conducción de la ceremonia confirma por un lado el mensaje en favor de la diversidad que deliberadamente planteó la Academia, pero a la vez le quita a la fiesta la expectativa de “unir a los amantes del cine”, como señaló el productor general Will Packer en el comunicado oficial, de la mano de figuras de algo perfil y directamente conectadas a la pantalla grande. Nombres como Dwayne “The Rock” Johnson o Tom Holland, mencionados cuando comenzaron las especulaciones sobre quiénes podrían ser los maestros de ceremonias de esta temporada.

Schumer, Sykes y Hall son genuinas y talentosas representantes del mundo de la comedia en los Estados Unidos. Siempre estuvieron mucho más ligadas a la televisión que al cine, quizás con la excepción de Schumer, que hace algunos años tuvo a su favor una pequeña pero significativa ola de atención por algunas apariciones muy comentadas. A fines de 2015, LA NACION la reconoció como “la mujer del año” por sus apariciones en el cine y la TV, y también por algunas declaraciones políticas que llamaron mucho la atención. El punto más alto de aquél momento brillante fue Trainwreck, una gran comedia de Judd Apatow que nunca llegó a estrenarse en los cines y hoy está disponible en Netflix con el título de Y de repente tú.

A Regina Hall la vimos recientemente como parte del elenco de la serie Nueve perfectos desconocidos y tiene una larga trayectoria como actriz y productora en envíos dedicados en su mayoría al público afroamericano de los Estados Unidos. Es una figura de la máxima confianza del productor Will Packer, con quien trabajó en varias ocasiones.

Sykes, la más veterana del grupo, está considerada como una de las mujeres más destacadas (y divertidas) en el universo del stand up. Su experiencia en televisión es muy vasta, sobre como figura invitada de innumerables series y shows (desde The Marvelous Ms. Maisel hasta Curb Your Enthusiasm) y fundamentalmente como autora de chistes y monólogos. De hecho, el único Emmy que ganó hasta ahora fue por su contribución como autora al show de Chris Rock. Así como se festejan mucho sus ocurrencias, cuando se pone seria se convierte en una voz muy escuchada desde un lugar de alta exposición y compromiso activo con las causas de la comunidad homosexual.

Todo indica que Packer y su equipo pensaron en las tres como expresiones de distintos modelos, enfoques y miradas actuales sobre la comedia y que a partir de ellas estarían en condiciones de sostener una ceremonia que suele hacerse irremediablemente monótona y tediosa mientras avanza. No hay definiciones todavía sobre las características que tendrá el show del Oscar 2022, pero los primeros indicios hablan de una ceremonia dividida en tres tramos de igual duración, es decir que cada presentadora contaría con 60 minutos a su disposición. ¿Tendrán las tres la oportunidad de contar con su propio monólogo en el segmento que les corresponde o el trío compartirá esa tarea en la apertura, como es tradicional?

Jimmy Kimmel, el último presentador que tuvo la fiesta del Oscar

La historia del Oscar está llena de grandes presentadores surgidos de la televisión, de Johnny Carson a Jimmy Kimmel. Son personalidades con innato talento para la comedia, especialmente dotadas para aportar observaciones filosas y divertidas sobre el mundo del espectáculo y darle a la máxima fiesta de la industria del cine un siempre bienvenido perfil de comedia irónica y fiel a las tradiciones del showbiz hollywoodense. Entre las mujeres que ocuparon ese privilegiado lugar, las próximas presentadoras seguramente se mirarán más de una vez en el espejo de Whoopi Goldberg y Ellen DeGeneres, curiosamente en la picota por distintos comentarios y conductas bastante mal vistas en estos tiempos.

Pero algunos observadores ya empiezan a preguntarse si este año tan especial, en el que la industria se propone celebrar por anticipado la posible salida de la pandemia y exaltar por sobre todo lo demás la experiencia de volver a ver películas en el cine, si no hubiese sido más adecuado apostar por nombres de presencia mucho más consolidada en el conocimiento inmediato del público internacional. The Hollywood Reporter, sin ir más lejos, comentó que en los últimos días una de las figuras que estuvo cerca de convertirse en anfitrión del Oscar 2022 fue Jon Hamm, el gran protagonista de Mad Men.

La decisión de la Academia es arriesgada y atractiva a la vez. La ceremonia del Oscar está aferrada a tradiciones, rituales, fórmulas y convencionalismos que cuesta abandonar. Deben ser muchos los que ven en ese reflejo conservador la explicación de la baja sostenida de las mediciones de audiencia que tuvo el Oscar en los últimos años. Lo más complicado debe ser sostener parte de esa mística y sumarle algunos cambios imprescindibles para convocar de nuevo al público.

En los próximos días sabremos si los productores del Oscar ya tienen la ceremonia de este año en la cabeza y consideran que Schumer, Sykes y Hall son los nombres que mejor se adaptan como presentadores a ese diseño que todavía desconocemos. O, por el contrario, si la convocatoria a este trío inédito de presentadoras es el primer paso de la configuración de una ceremonia armada al servicio de una multifacética expresión, renovada y diversa, de la comedia televisiva, a la que ellas representan.