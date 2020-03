Otro estreno de cine postergado: Mujer maravilla 2 se reprograma para agosto

Mujer Maravilla :1984

A la extensa lista de estrenos de cine postergados o cancelados por el coronavirus acaba de sumarse Mujer Maravilla 2 . Antes del estallido de la pandemia, la segunda aventura en la pantalla grande de la heroína de DC Comics e integrante de la Liga de la Justicia tenía su estreno previsto para la primera semana de junio en unos 35 países de manera simultánea. En la Argentina eso iba a ocurrir el jueves 4 de ese mes.

Los estudios Warner confirmaron la postergación y anunciaron, con admirable optimismo, una nueva fecha de lanzamiento para el 14 de agosto . "Esperamos para entonces que el mundo entero se encuentre en un lugar más seguro y sano", dijo en una declaración el máximo responsable del estudio, Toby Emmerich.

Mujer Maravilla 2 ( Wonder Woman 1984 ) es uno de los estrenos más esperados del año para los fans de los superhéroes y el perfil de la primera película , así como su buena repercusión, hizo crecer las expectativas respecto de esta secuela. De nuevo con Gal Gadot (muy comprometida en estos tiempos de coronavirus ) como estrella y Patty Jenkins como guionista y directora, esta nueva aventura de Diana Prince está ambientada en los años 80 y muestra a la protagonista en plena búsqueda de los pasos del coronel Steve Trevor (Chris Pine). En ese camino se encontrará con dos nuevos villanos, Cheetah (Kristen Wiig) y Max Lord (el chileno Pedro Pascal).

Al mismo tiempo, Warner confirmó la postergación de otros dos de sus estrenos de cine de este año, pero en ambos casos sin fecha. Uno es ¡Scooby!, de Tony Cervone, película 100% animada que se asoma a los orígenes de Scooby Doo , el popular personaje surgido en los dibujos de la televisión, y el momento en que conoce a sus amigos. Con las voces de Mark Wahlberg, Gina Rodriguez, Zac Efron, Mackenna Grace, Amanda Seyfried y otros. Tenía su lanzamiento programado en la Argentina para el 14 de mayo.

El segundo es En el barrio (In the Heights), la adaptación para el cine de otro exitoso musical de Lin Manuel Miranda (el autor de Hamilton ), una obra que recorre tres días en un barrio latino, Washington Heights, ubicado en el norte de Manhattan. Allí viven personajes que ponen en movimiento sus sueños y aspiraciones de la mano de ritmos como la salsa, el rap y el hip hop. La película está dirigida por John M. Cho ( Locamente millonarios ) y tiene como protagonistas al propio Miranda, Stephanie Beatriz (la detective Rosa Díaz de Brooklyn Nine Nine ), Jimmy Smits , Anthony Ramos y el cantante Marc Anthony. Tuvo una versión teatral en la Argentina que llegó a ganar en 2016 el premio Hugo al mejor musical off. La película se iba a estrenar en la Argentina el próximo 20 de agosto. Ahora quedó sin fecha.