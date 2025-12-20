Era la gran promesa de Hollywood, pero una grave denuncia en su contra lo hizo desaparecer del foco público

Ansel Elgort es recordado por muchas personas por su participación en exitosas películas juveniles basadas en libros como Divergente y Bajo la misma estrella. Estas actuaciones lo hicieron llamar la atención de grandes directores como Steven Spielberg, quien lo convocó en 2020 para que encarne el papel de Tony en West Side Story. Sin embargo, después de una serie de denuncias realizadas en su contra por agresión sexual, el actor decidió alejarse de la esfera pública hasta este año en el que volvió a asistir a una alfombra roja e incluso comenzó a compartir contenido de su día a día en sus redes sociales.

El joven de 31 años apareció el pasado mes de marzo en la alfombra roja del estreno de Broadway, Glengarry Glen Ross. Allí lució un traje azul con corbata a juego y una melena hasta los hombros, un look descontracturado y muy diferente al que sus fans conocían. Con el mismo corte, el pasado 15 de diciembre compartió una publicación en su Instagram diciendo: “Preparándome para mi papel de Givenchy haciendo tostadas francesas”.

Así está hoy Ansel Elgort, tras alejarse de la actuación (Foto: Instagram @ansel)

Rápidamente, su posteo se volvió viral y aunque sus seguidores le dijeron que lo extrañaban en la pantalla grande, otros tantos se preguntaron por qué jamás volvió a hablarse de las acusaciones en su contra por parte de Gabby.

¿Qué se sabe de la denuncia de agresión sexual en su contra?

El escándalo entre Ansel y una joven de X reconocida como “Gabby” comenzó el 19 de junio de 2020, cuando la mujer denunció haber sido abusada sexualmente por la estrella de Hollywood cuando ella tenía 17 años y él 20. Al parecer, la relación entre ambos había comenzado con un intercambio de mensajes en redes sociales, que de a poco subió de nivel vía Spachat; luego, ambos coordinaron un encuentro cara a cara.

“Yo era solo una niña y era fan suya”, comenzó Gabby en un posteo de X que luego borró misteriosamente. “Así que cuando sucedió, en lugar de preguntarme si quería dejar de tener sexo, sabiendo que era mi primera vez y que estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, lo único que salió de su boca fue: ‘Tenemos que acostarte’”, describió la escena.

El posteo con el que Gabby denunció al actor y mostró pruebas de su relación amorosa (Foto: X)

Al día siguiente de que Internet explotara con la noticia, Ansel decidió escribir un comunicado en Instagram, en el que confirmó que sí tuvo una “relación breve, legal y totalmente consensuada” con la mujer. Pero que tras cortar decidió ignorarla totalmente, algo que consideró de su parte “un acto inmaduro y cruel”. De esa manera, negó totalmente haberse sobrepasado con ella: “Su descripción de los hechos simplemente no refleja lo que ocurrió. Nunca he agredido ni agrediría a nadie”.

Esta acusación, de la que no trascendió si terminó en alguna acción legal de una u otra parte, perjudicó notoriamente la carrera de la estrella, al punto de que Dinsey decidió retrasar un año el estreno de West Side Story, el musical que Elgort protagoniza junto a Rachel Zegler. Variety publicó en el año 2022 una nota de reflexión sobre cómo la industria cinematográfica cubrió al actor en medio de la ola de denuncias en su contra, ya que la palabra de Gabby hizo que muchas otras mujeres contaran en redes sociales secuencias en las que el actor les habría solicitado imágenes subidas de tono vía Snapchat.

El musical de Disney fue la última gran participación del actor en un producto juvenil (Foto: Disney)

“Disney implementó una hábil estrategia de prensa para dar a conocer a Elgort al público y minimizar cualquier posible repercusión (...). No concedió las entrevistas individuales y exhaustivas que cabría esperar de la estrella de una película de esta talla: ni perfiles, ni reportajes de portada, ni largas entrevistas en pódcasts, nada en lo que casi con seguridad le hubieran preguntado sobre la acusación de agresión”, remarcó el periodista Adam B, de la famosa revista, al analizar el caso.

Hasta el momento, ningún medio estadounidense pudo obtener alguna respuesta del actor sobre este tema. La última información que se conoció sobre su presente laboral es que volverá a estar en la pantalla grande como parte de la película Lucy Boomer, en la que trabajó codo a codo junto a la ganadora al Oscar, Shirley MacLaine.

En esta producción, Ansel se pondrá en la piel de Jack Ritchie, un escritor miserable quien cree haber encontrado la historia que salvará su carrera al entrevistar a la exsecretaria de cuatro de los expresidentes más importantes de Estados Unidos. A cambio de sus reveladoras historias, Jack ayudará a Lucy a escapar de su asilo de ancianos en Santa Fe y llevarla a su casa en Dakota del Norte. Pero todo tendrá un giro inesperado en sus aventuras cuando comiencen a ser buscados por un detective local.