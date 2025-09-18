Papá x dos: Celeste Cid y Benjamín Vicuña son el pilar de una comedia romántica familiar que cumple su objetivo

Papá x dos (Argentina / 2025). Dirección: Hernán Guerschuny. Guion: Mili Roque Pitt, Matías Rodríguez. Fotografía: Mariano Pariz. Edición: Laureano Rizzo. Elenco: Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Lucas Akoskin, María Gracia Omegna. Calificación: Apta para mayores de 13 años. Distribuidora: BF París. Duración: 105 minutos. Nuestra opinión: Buena.

Desde su trailer y materiales promocionales, hay una transparencia total con respecto a qué tipo de película es Papá x dos y qué se puede esperar de ella. Se trata de una esquemática comedia romántica/familiar; es decir, esa derivación del subgénero, en la que la familia, en sí o como concepto, ocupa un lugar central, dejando a la relación amorosa en un segundo plano.

Papá x dos no pretende encantar al público con un romance inolvidable, ni con humor sofisticado. La misión de la película dirigida por Hernán Guerschuny es divertir, más que nada, y emocionar, en la medida de lo posible. No tiene mayores pretensiones y eso termina siendo su fuerte, ya que solo logra sus objetivos por momentos.

La historia comienza con una cena en la que Santiago (Benjamín Vicuña) le pide a su novia, Ana (Celeste Cid) que se mude con él. La obsesión de él porque todo sea perfecto complica las cosas. El sí emocionado de Ana parece hacer los sueños de Santiago realidad. Pero una confesión destruye sus planes en un segundo: ella está embarazada y el padre de su futuro hijo es su ex.

Cid y Vicuña, protagonistas de una comedia romántico familiar

El enorme obstáculo parece más o menos superado cuando, alentado por su hermana Tere -interpretada por María Gracia Omegna, quien se destaca con su composición del clásico rol de la comedia romántica de aliada del protagonista-, Santiago decide proponerle a Ana que sean una familia. Parecen haber alcanzado un final feliz, pero entra en escena Pancho, encarnado por Lucas Akoskin, el ex de Ana y padre biológico del bebé en camino.

Lo que sucede después es todo lo que cualquier espectador que haya visto este tipo de películas puede imaginar. Hay competencia entre los dos hombres; celos; secretos y, por supuesto, una serie de sufrimientos que pondrán a los protagonistas, pero en especial a Santiago, en un viaje de transformación personal.

El pilar de Papá x dos es la pareja protagónica, que tiene buena química y suficiente gracia como para disimular un poco las insuficiencias del guion. Vicuña interpreta un papel a contra tipo, lo cual resulta un poco extraño al comienzo, pero sabe sacarle el jugo cuando el personaje se ve obligado a reflexionar sobre su obsesión por la perfección y se mete en situaciones que se van hacia el otro extremo.

Por su parte, Cid le aporta frescura a un personaje que tiene bastante del estereotipo de “mujer libre”, que en las comedias románticas suele funcionar como un dispositivo de cambio personal para el hombre que las acompaña. La actriz logra que el personaje tenga su encanto, aun cuando no podamos comprender del todo a Ana.

En la segunda mitad de la película, se pierde el foco de la relación de pareja, al concentrarse en acumular situaciones humorísticas y algunas más serias, que tienen como protagonistas a los dos hombres de la historia. Ahí el acento está en la idea de la comedia familiar, con los sobrinos de Santiago tomando un rol más central, en una secuencia “disparatada”, lo que la asemeja a muchas otras películas de este tipo.

Al no aprovechar la oportunidad de tener en escena a la pareja protagónica, que funciona bien, la película pierde su mejor aspecto. Una subtrama mafiosa cumple una función narrativa, ya que sirve para explicar algunas cosas y ayudar a los personajes masculinos, pero resulta más bien aburrida y un escollo para llegar al predecible final.

Lo de predecible no es necesariamente algo malo, en especial en una comedia romántica. Papá x dos es el tipo de película en la que el espectador se puede relajar, porque sabe todo lo que va a pasar. La propuesta parece enfocada en que ese camino resulte divertido y eso lo consigue por momentos.