Pepita, La Pistolera: el film sobre una controvertida figura del crimen argentino ya tiene fecha de estreno

El 3 de septiembre llega a los cines Pepita, La Pistolera, la nueva película dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Luisana Lopilato, inspirada en la historia de Margarita Di Tullio, una de las figuras más míticas y controvertidas del crimen argentino.

Pepita, la pistolera, de Lucía Puenzo, llega a los cines el próximo 3 de septiembre

En 2024, cuando trascendieron las primeras imágenes de la actriz de Casados con hijos caracterizada como la criminal marplatense, Lopilato explicó: “Empezar a trabajar la caracterización del personaje es mi primera aproximación a Pepita. Me entusiasma mucho meterme en la piel de una mujer con tantos matices, es un desafío actoral muy grande para mí y tengo una gran ilusión por hacerlo junto con Lucía Puenzo, una directora a la que admiro mucho”.

Además de protagonizar el film de Puenzo, Lopilato tomó el rol de productora

Y, en diálogo con LA NACION, Lopilato explicó: “A mí me gustan mucho las películas que están basadas en vidas reales; esas son las películas que miro y me gustan, me atraen. Siempre estoy buscando como actriz proyectos y cosas para hacer, te ofrecen libros, y un día, buscando, empecé a leer sobre ella y me pareció interesante. Es un gran desafío para mí y por supuesto que estoy ensayando mucho con Lucía y con mi coach, Sebastián Romero. Me pasa que hasta en los mismos ensayos necesito la máscara, porque yo no quiero que vayan a ver a Luisana Lopilato, quiero que vayan a ver a Pepita”.

"No quiero que vayan a ver a Luisana Lopilato, quiero que vayan a ver a Pepita"

La trama del film, escrita por Puenzo en colaboración con Andrés Gelós y Tatiana Mereñuk, recorre el derrotero de Margarita Di Tullio, la famosa criminal que revolucionó el negocio de la prostitución al rescatar y empoderar a mujeres víctimas de trata y se transformó en leyenda luego de un triple crimen en defensa de su familia.

Esteban Bigliardi, Charo López y Camila Peralta, en un alto del rodaje que se llevó a cabo en Mar del Plata

Además de Lopilato, forman parte del elenco Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi y Gustavo Bassani.

Luisiana Lopilato en la piel de Pepita, la pistolera

El nombre de Margarita Di Tullio saltó a los titulares en 1985, cuando mató a tiros a tres delincuentes que irrumpieron en su casa con un revólver calibre 38, supuestamente con fines de robo, aunque siempre se sospechó que iban a cobrar una cuenta pendiente. El hecho fue tratado en un juicio por triple homicidio.

Una de las primeras imágenes del rodaje que fue compartida a los medios

La Justicia consideró que la acusada actuó en legítima defensa y le concedió la libertad. El caso se volvió mediático y la autora del triple crimen fue bautizada como “Pepita, la pistolera”. Antes de convertirse en asesina, sin embargo, ya era una ladrona profesional y una maestra del engaño. También supo ser la madama más glamorosa de Mar del Plata en un mundo dominado por hombres y llegó a regentear durante décadas dos whiskerías en la zona del puerto marplatense.

Luisana Lopilato y Alberto Ajaka en una escena de la película.

Más tarde, su nombre volvió a aparecer en causas judiciales: primero cuando estuvo imputada por participar de la organización del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, pero finalmente fue sobreseída; años después, se la acusó de pagar coimas a un juez para que liberara a cuatro hombres que estaban detenidos en la cárcel de Batán.

Di Tullio falleció a los 61 años en 2009 como consecuencia de una grave enfermedad en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, al que había sido derivada en un avión sanitario luego de sufrir un accidente cerebrovascular mientras estaba de vacaciones en la provincia de San Juan.