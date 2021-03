Pierce Brosnan será el Doctor Fate en Black Adam frente a Dwayne Johnson

Pierce Brosnan interpretará al Doctor Fate en Black Adam, la película de acción y aventuras de DC Comics que cuenta con la participación de Dwayne Johnson, “La Roca”, en el papel del villano protagonista.

El actor conocido por interpretar a James Bond tendrá de este modo su primera incursión como superhéroe, según informó el medio estadounidense The Hollywood Reporter. Brosnan se convierte así en el último miembro clave de la lista de la producción que presentará el debut en la pantalla grande de la denominada Sociedad de la Justicia, precursora de la Liga de la Justicia.

Black Adam es la segunda película de New Line, del universo DC, tras el éxito comercial y de la crítica de Shazam! en 2019 y comenzará a producirse a partir de abril en Atlanta.

De momento, no han trascendido los detalles de la trama ni mayores informaciones sobre el personaje de Marwan Kenzari, actor de Aladdin y The Old Guard que también forma parte del elenco.

Brosnan interpretará a Kent Nelson, también conocido como el doctor Fate, hijo de un arqueólogo al que le enseñaron habilidades de hechicería y le otorgaron el mágico Casco del Destino. El personaje, creado por Gardner Fox y Howard Sherman, es uno de los más antiguos de DC, habiendo aparecido por primera vez en More Fun Comics en el año 1940.

A pesar de contar con una trayectoria de decenas de películas, Brosnan es principalmente reconocido a nivel mundial por su sofisticada versión de James Bond en las taquilleras películas del agente 007 de la década de 1990 y principios de 2000. También protagonizó el exitoso remake de The Thomas Crown Affair, Mamma Mia!, The Matador y The Ghost Writer.

Jaume Collet-Serra, quien también dirigió a Johnson y a Emily Blunt en el próximo Jungle Cruise de Disney, será el encargado de dirigir la nueva película.

