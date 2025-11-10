Pierce Brosnan se reconcilió con su hijo Christopher 20 años después de cortar lazos por su adicción a las drogas

En 2005, Pierce Brosnan (Drogheda, Irlanda, 72 años) reveló en una entrevista con la revista Playboy que, después de intentar durante años salvar a su hijo Cristopher (Londres, 52 años) de su adicción a las drogas, se había rendido. “Christopher está muy perdido. Es un shock para todos, y sabemos que está sufriendo mucho, pero ya no podemos hacer nada por él”, aseguró el actor. “Es muy doloroso cortar toda relación con un hijo, pero lo he tenido que hacer. Le dije que se levante y haga algo con su vida o espere la muerte”, fueron sus duras declaraciones. Lo que podría interpretarse como un farol de padre desesperado y frustrado se materializó en 20 años de distanciamiento en los que no se ha vuelto a ver juntos a padre e hijo —a excepción de una première a la que acudió toda la familia en 2006 y un concierto de Paul Mccartney en el que coincidieron en 2007Paul McCartney8 de noviembre, cuando han sido fotografiados saliendo de una cena familiar en el barrio londinense de Notting Hill.

Las imágenes, publicadas en exclusiva por Mirror, muestran al actor de James Bond paseando con Cristopher y su hermano Dylan (California, 28 años). Brosnan tiene cinco hijos: Sean, Christopher y Charlotte, fruto de su matrimonio con la fallecida actriz Cassandra Harris —adoptó a los dos hijos que Harris tuvo con su anterior marido, fallecido en 1986, Christopher y Charlotte, pero esta última murió en 2013 a causa de un cáncer de ovarios, como su madre—; y Dylan y Paris, de su actual matrimonio con la periodista Keely Shaye Smith, con quien se casó en 2001. “Se los veía felices y relajados sentados con Dylan, otro de los hijos de Brosnan. Los problemas de Pierce y Christopher son de sobra conocidos, pero parece que han logrado superarlos. Fue muy bonito verlos juntos”, comentó un testigo de la escena al medio británico.

Adicciones, prisión y multas

Cristopher, que trabajó como asistente de dirección en varias películas de su padre, como Robinson Crusoe o El mañana nunca muere, era adicto a la cocaína y la heroína, y en una ocasión cayó en coma tras una sobredosis. Posteriormente, pasó un tiempo en una clínica de rehabilitación que costaba 500 libras al día, alrededor de 657 dólares. En 1997, fue encarcelado durante tres meses por conducir ebrio después de haber sido multado con mil libras por el mismo delito el año anterior. “Solo puedo tener mucha fe y creer que se recuperará. Ha puesto a prueba a todos en esta familia, pero a nadie más que a sí mismo. Sabe cómo escapar. No quiere”, le reprochó su padre en la entrevista con Playboy hace dos décadas.

En 2022, el intérprete pareció limar asperezas públicamente con su hijo con un mensaje que publicó en su perfil de Instagram, con 2,1 millones de seguidores, con motivo del Día del Padre. “Mi amor por siempre para ustedes, queridos hijos, Paris, Dylan, Sean y Christopher, gracias profundamente por su amor”, escribió junto a una imagen en la que posaba sonriente junto a Paris, Dylan y Sean, pero no había rastro de Christopher.

El año en el que Pierce Brosnan dijo cortar toda relación con Cristopher, en 2005, este participó en la segunda edición de Love Island, un programa destinado a que solteros desconocidos encuentren el amor. También fue el año que más altercados protagonizó: primero estuvo involucrado en una pelea masiva en un club nocturno de Londres al que se le prohibió la entrada, luego fue arrestado por robo en otro club —posteriormente se le retiraron los cargos—, participó en una pelea multitudinaria en la discoteca Browns —en la que también le prohibieron entrar—, y fue arrestado por posesión de heroína.

Dos décadas después, las imágenes de Cristopher paseando por las calles de Londres acompañado de su padre y su hermano lo muestran tranquilo y contento. Aunque han hecho falta 20 años para ver a padre e hijo juntos otra vez, sus hermanos sí que han mantenido relación con él. En 2015, por ejemplo, Cristopher volvió a ser asistente de dirección después de 16 años sin trabajar de ello, y lo hizo en un corto protagonizado por su hermano Sean, My Fare Lady.