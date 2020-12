Pixar: todas las películas del estudio, de la mejor a la peor

Up, una aventura de altura, de Pete Docter, una de las joyas del estudio de animación, cuyo catálogo completo puede descubrirse en streaming en estas fiestas Crédito: Web

Soul es el largometraje número 23 en los 25 años de historia que tiene la notable productora de animación Pixar, y el primero que no tuvo estreno comercial en salas de cine, ya que se decidió lanzarlo directamente en la plataforma de streaming Disney+, donde ya está disponible. Esta historia sobre las desventuras de una profesor de música y frustrado pianista de jazz (por primera vez el protagonista es un afroamericano cuya voz original estuvo a cargo de Jamie Foxx) fue dirigida por Pete Docter, el mismo de Intensa-mente, Monsters Inc. y Up: una aventura de altura.

Más allá de que todos los films de Pixar (incluidos sus cortometrajes) tienen una calidad técnica y narrativa tan notable que la han convertido en referencia ineludible en el ámbito de la animación (y del cine en general), cada espectador tiene sus preferencias entre ellos. El juego es, como siempre, tan divertido como caprichoso, tan libre como finalmente debatible. Aquí proponemos un ranking posible de mejor a peor (siendo más realistas deberíamos decir de "mejor a menos mejor") para luego discutir, que de eso se tratan estas listas cinéfilas.

1. WALL-E (2008), de Andrew Stanton. Una película brillante, apocalíptica y radical, repleta de ideas cuestionadoras y con múltiples connotaciones. De esas que crecen con cada nueva revisión.

2. La saga de Toy Story (1995-2019). Aunque la cuarta y última entrega a cargo de Josh Cooley estuvo un poco por debajo de las tres anteriores, todas las historias de Andy, Woody y Buzz han marcado a varias generaciones. Las dos primeras películas dirigidas por John Lasseter en 1995 y 1999 ya son auténticos clásicos y la tercera de 2010, rodada por Lee Unkrich, mantuvo inalterable la fórmula con perfectas dosis de humor, aventuras y emoción.

3. Up, una aventura de altura (2009), de Pete Docter. El viaje en globo que emprenden el anciano Carl Fredricksen y el pequeño Russell es un bello canto a la amistad y al entendimiento incluso en las diferencias con un despliegue visual extraordinario.

4. Los increíbles (2004) y Los increíbles 2 (2018), de Brad Bird. Las desventuras de la familia Parr le permitió al notable director Brad Bird reformular y parodiar el universo de los superhéroes con un talento impar para la comedia física.

5. Buscando a Nemo (2003) y Buscando a Dory (2016), de Andrew Stanton. Lograr que una relación padre-hijo (Marlin y Nemo) resulte conmovedora y que el personaje de Dory sea uno de los más divertidos de la historia de la animación ya es un enorme logro, pero que todos sean peces y transcurra en las profundidades del océano ya adquiere el carácter de proeza.

6. Ratatouille (2007), de Brad Bird ¿Puede haber algo más absurdo y hasta ridículo que una rata que sueña con convertirse en chef? En manos de Bird y de Pixar se convierte en una hilarante aventura en el marco de la sofisticada gastronomía francesa.

7. Monsters, Inc. (2001), de Pete Docter, y Monsters University (2013), de Dan Scanlon. Sully y Mike Wazowski deben ser de los monstruos más queribles y graciosos de la historia de los relatos infantiles. Los miedos transformados en amor gracias a la magia de la animación.

8. Intensa-Mente (2015) y Soul (2020), de Pete Docter ¿Por qué van juntas si no tienen ningún personaje en común? No solo porque el director es el mismo sino porque además comparten una búsqueda metafísica, espiritual, existencialista, mística, abstracta e inasible. Son probablemente las dos propuestas más ambiciosas de toda la filmografía de Pixar y también las de más difícil comprensión por parte del público más pequeño.

9. Coco (2017), de Lee Unkrich. Pixar se acercó por primera vez al universo latino con una historia ambientada durante la celebración mexicana del Día de Muertos con mucha sensibilidad, despliegue visual e inevitables dosis de pintoresquismo.

Mate y el Rayo McQueen en una escena de la muy popular serie de películas de Cars Crédito: Web

10. La trilogía de Cars (2006-2017). El film original de John Lasseter se convirtió en uno de los favoritos de los más pequeños con la historia del novato auto de carreras Rayo McQueen, la hilarante grúa Mate y la bienintencionada Sally. Este universo de carreras dio lugar a un lucrativo negocio de merchandising y a gran cantidad de cortos, largometrajes y diversos spinoffs.

La lista se completa con las que, sin ser en absoluto malas películas, resultan de las más clásicas (y en algunos aspectos convencionales) de la factoría Pixar: Unidos (2020), de Dan Scanlon; Valiente (2012), de Mark Andrews y Brenda Chapman; Bichos, una aventura en miniatura (1998), de John Lasseter; y El buen dinosaurio (2015), de Peter Sohn.

Los films de Pixar están disponibles en Disney+

