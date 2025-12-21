Para un sitio de Hollywood, una serie argentina es la mejor del año en español, pero no es El Eternauta

A esta altura del año, entre festejos, brindis y agotamientos varios las listas que registran lo mejor que pasó por la TV y la pantalla grande durante los 12 meses pasados son, al mismo tiempo, recordatorios de lo ya visto y guías de lo que queda por ver. El ejercicio de armar rankings es un ritual que ocupa a las publicaciones especializadas en todo el mundo y que los lectores esperan con interés tal vez para planear con qué historias se entretendrán en los días festivos y las vacaciones. Entre los muchos listados publicados en los últimos días dos se destacan por el lugar que ocupan las producciones argentinas en ellos.

El tráiler oficial de "Menem"

Según la versión en español de la revista The Hollywood Reporter, que cubre la actividad artística de toda Hispanoamérica, la mejor miniserie de 2025 fue Menem, la comedia sobre el expresidente protagonizada por Leonardo Sbaraglia y disponible en Prime Video. “Su elenco, actuaciones y precisión narrativa la colocan como la obra más ambiciosa y relevante de 2025, un espejo deslumbrante de cómo la televisión en español puede dialogar con la historia sin simplificaciones”, dice el equipo de The Hollywood Reporter sobre la ficción creada por Mariano Varela y dirigida por Ariel Winograd. Sorprendentemente, la sátira política logró mejor posicionamiento que la celebrada El Eternauta (Netflix) que figura en el tercer lugar. De todos modos, la mención tan destacada de la adaptación de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López encabezada por Ricardo Darín que acaba de ganar ocho Martín Fierro, incluidos los de mejor drama, guion, dirección y el de Oro, confirma el impacto de la ficción argentina en el resto del mundo y especialmente en Latinoamérica.

El Eternauta Gentileza

En el cuarto lugar del ranking aparece El mejor infarto de mi vida (Disney+), la miniserie basada en el libro homónimo del escritor Hernán Casciari, e inspirada en hechos reales. El programa protagonizado por Alan Sabbagh también fue destacado, junto con El Eternauta, por la redacción del diario The New York Times, como uno de los mejores del año en un listado publicado a comienzos de diciembre.

Viudas Negras HBO Max

Otras dos series locales integran el listado de The Hollywood Reporter en español: en el puesto 14 está Atrapados (Netflix), el thriller adaptado de una novela de Harlan Coben y protagonizado por Soledad Villamil, Alberto Ammann y Juan Minujín, mientras que Viudas negras: p*tas y chorras (HBO Max/Flow) ocupa el 17vo. lugar.

Presencia en el cine

Dolores Fonzi en una escena de Belén gentileza Prime Video

Por el lado de las películas en español de 2025, The Hollywood Reporter elaboró un ranking de 30 largometrajes que lidera el film chileno La misteriosa mirada de flamenco (se proyectó en el Festival de cine de Mar del Plata) y en el que también aparecen cinco películas argentinas. La mejor posicionada es Belén (disponible en Prime Video), el film dirigido, co escrito y protagonizado por Dolores Fonzi, que figura en el séptimo puesto. La película que acaba de ingresar en la lista corta de quince precandidatos para la categoría de mejor film internacional en la entrega de los Oscar, es celebrada por el logro de conectar “el caso individual con el movimiento que impulsó un cambio histórico en la legislación argentina”.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

Casi en la mitad de la lista, en el catorceavo lugar figura la taquillera Homo Argentum (estará disponible desde el 16 de enero en Disney+), de Mariano Cohn y Gastón Duprat. “16 minipelículas en una sola, todas protagonizadas por Guillermo Francella, película explora la idiosincrasia argentina desde un punto de vista humorístico, casi ácido, pero sin perder de vista lo crítico. Independientemente de lo dicho por la crítica especializada o el público en general, el largometraje se convirtió en todo un fenómeno sociocultural”, escribieron los redactores de The Hollywood Reporter sobre el largometraje argentino más visto del año.

La presencia de las producciones nacionales en el ranking de las películas en español más destacadas de 2025 se completa con El mensaje, de Iván Fund. El film ganador de un Oso de Plata en el festival de cine de Berlín ocupa el puesto 17 mientras que Mazel Tov (disponible en Disney+), la comedia dirigida y protagonizada por Adrián Suar, aparece en el 25.