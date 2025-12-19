Series: las sorpresas, los retornos triunfales y las mejores producciones del 2025, según nuestros críticos

En un año complicado para la industria del entretenimiento, varias producciones -internacionales, pero también locales- consiguieron proyectarse al mundo

“Si querés ver arte tenés que mirar televisión. ¿Vieron El Oso?“, aconseja uno de los personajes centrales de El estudio, la comedia más destacada de 2025, ganadora de trece Emmy y flamante candidata a tres Globo de Oro. La ficción ambientada en un estudio de cine de Hollywood -que sigue los pasos de Matt Remick (Seth Rogen), un ejecutivo tironeado entre su amor por el cine y las exigencias de la industria actual- es, además de ser una de las mejores series estrenadas en 2025, un gran retrato del negocio audiovisual y los complicados desafíos que tuvo que atravesar este año.

El Estudio, una de las mejores series del 2025 (y un gran retrato de la industria audiovisual y los complicados desafíos que tuvo que atravesar este año) Apple TV+

El anuncio de que Netflix planea adquirir los estudios Warner, que incluyen la usina cinematográfica, HBO y HBO Max, generó un verdadero movimiento sísmico en el Hollywood tradicional. Y que la adquisición haya entrado en su etapa más escandalosa tras el intento de compra hostil por parte de Paramount promete un accidentado 2026 para los servicios de streaming y la producción televisiva. La incertidumbre no suele ser la mejor consejera para la excelencia creativa, y en ese sentido el año que termina tuvo unos cuantos ejemplos notables. De la endogámica El estudio a las casi vanguardistas Severance y Pluribus -todas de Apple TV, la plataforma que más arriesga en términos de contenidos y formatos-, a la sólida The Pitt (HBO Max) y la esperada El Eternauta (Netflix), las series modelo 2025 conquistaron al público global, ávido por encontrar sus nuevos favoritos.

Severance Jon Pack - Apple TV+

Lo que sucederá en el futuro inmediato, si Netflix por fin podrá digitar los movimientos de HBO, su inspiración en los inicios, y por ende borrará de un plumazo valuado en más de 80 mil millones de dólares la competencia con HBO Max, está por verse. Junto con la mayor incógnita de todas: ¿Conseguirá la fusión Warner-Netflix ponerle freno al avance de YouTube, la mayor amenaza para la plataforma de streaming? La respuesta está lejos de conocerse, pero los datos del año que se está terminando muestran unos datos especialmente preocupantes para la gran N: según las mediciones de la consultora de audiencias Nielsen, en mayo de 2025 el 12,5 por ciento de los espectadores de televisión en los Estados Unidos consumieron contenido a través de YouTube, seguido por el 7,5 que le correspondió a Netflix. Dos años atrás, la diferencia entre ambas era apenas medio punto en favor de YouTube.

Por ahora, lo cierto es que probablemente los doce meses que pasaron hayan sido los últimos de su tipo en el universo del streaming global. No sabíamos lo que teníamos hasta que estuvimos a punto de perderlo.

Nadie se salva solo

El Eternauta Marcos Ludevid / Netflix

Más allá del turbulento presente e incierto futuro inmediato de la producción de series de las plataformas en plena contienda abierta, hasta hace pocos días uno de los puntos más destacados en el balance de las ficciones televisivas modelo 2025 fueron los éxitos de algunos ciclos de factura local. Tras años de ver cómo las historias de España, Corea del Sur y Escandinavia lograban impactar al público de todo el mundo con una contundencia inédita, finalmente gracias a El Eternauta la ficción argentina dio con la llave de ingreso al éxito global.

La adaptación de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Lozano López logró hacer de un relato específicamente argentino una pasión universal. Un fenómeno que, a diferencia de los inicios de La casa de papel, por ejemplo, comenzó en casa y se expandió más allá, incluso asomándose en las listas de las mejores series del año en prestigiosos medios como el diario The New York Times.

Menem, la serie Francisco Romero

Claro que el éxito local de Netflix no fue el único en demostrar la capacidad creativa de las series argentinas: a su modo también lo hicieron Menem (Prime Video), Viudas negras (Flow/HBO Max) y la más reciente temporada de Envidiosa. Dado el contexto adverso que atraviesa la producción audiovisual nacional, los buenos resultados en la ficción para plataformas permiten vislumbrar alguna luz al final del túnel.

Retornos triunfales

Pluribus Anna Kooris

Casi como algunos cinéfilos esperan la próxima película de Martin Scorsese o Quentin Tarantino, los “seriefilos” estaban ansiosos por el regreso al rubro de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y su precuela Better Call Saul. Y ya casi al final del año, su paciencia fue recompensada con el estreno de Pluribus (Apple TV), la serie creada por Gilligan y protagonizada por la excelente Rhea Seehorn, veterana de su usina productiva.

The Pitt

Para confirmar la vuelta de los autores de la TV a la pantalla chica, hace un par de meses David Chase, el papá de Los Soprano, confirmó que está trabajando en los guiones de una miniserie para HBO. Pero esa celebración quedará para el año que viene. Por ahora, 2025 deja un saldo de sorpresas como las brillantes tercera y cuarta temporadas de La diplomática y Hacks, respectivamente, y el reencuentro de los espectadores con formatos clásicos e injustamente en desuso de la TV rehabilitados por The Pitt, influenciada por dos series insignias de las últimas tres décadas: ER y 24. Con la temática de la primera-los herederos de Michael Crichton afirman que es un plagio-, y el formato de la segunda, el drama médico protagonizado por Noah Wyle no es solo una gran serie sino la confirmación irrefutable de que los relatos televisivos conservan su magia y atractivo no importa si ya no le llegan al público de manera lineal sino envasados para el consumo a demanda.

