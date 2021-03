Postergan de nuevo los estrenos de Rápidos y furiosos 9 y Minions 2

Dos de los tanques de Hollywood más esperados de los últimos tiempos sufrieron una nueva postergación en sus respectivas fechas de estreno en los cines de todo el mundo. Por un lado, Rápidos y furiosos 9 (Fast and Furious 9, o directamente F9) llegará ahora a los cines el 25 de junio, un mes después de la última fecha prevista hasta ahora (28 de mayo). Por el otro, Minions: nace un villano (Minions: The Rise of Guru), segunda película de los populares personajes surgidos en Mi villano favorito, sufrirá una demora todavía más larga porque el estreno se pospuso un año. Llegará ahora a la pantalla el 1° de julio de 2022, cuando hasta ayer se anunciaba para el 2 de julio de este año. Es la tercera vez desde el comienzo de la pandemia que ambos títulos sufren demoras ostensibles en sus respectivas fechas de lanzamiento.

La decisión de los estudios Universal frenó la ola de optimismo que había comenzado a extenderse en la industria cinematográfica más poderosa del mundo porque hasta ayer se creía que la rapidez en la campaña de vacunación que actualmente se cumple en los Estados Unidos iba a acelerar la vuelta a una cierta normalidad en vez de demorarla. La administración de Joe Biden había anunciado que el país estaba encaminado a llegar a fines de mayo con toda la población adulta ya vacunada. Pero en las últimas horas el propio presidente de los Estados Unidos calificó de “error” la decisión de los gobernadores de Texas y Mississippi de poner fin al uso obligatorio de barbijos.

Habrá que esperar hasta junio para ver Rápidos y furiosos 9

Según el influyente sitio Deadline, la decisión de Universal tiene más que ver con el comportamiento de los mercados internacionales que con la evolución de la pandemia dentro de Estados Unidos. Se cree que las nuevas fechas encontrarán un escenario global más propicio para que estas costosas películas puedan recuperar sus inversiones con los cines abiertos a la mayor capacidad posible. El mercado observa con cautela estos movimientos, atento además a la reapertura de los cines de Nueva York prevista para este fin de semana (aunque con una capacidad restringida al 25%) y lo que ocurra en las próximas semanas en Los Ángeles, dos plazas cruciales para las decisiones estratégicas de los estudios, sobre todo los planes de estreno de sus producciones más ambiciosas.

Trailer de "Minions: Nace un Villano" - Fuente: Universal Pictures