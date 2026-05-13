LA NACION

Cannes, en fotos: del homenaje menos pensado a un tanque de Hollywood al look savage de Gillian Anderson

Vin Diesel fue uno de los grandes atractivos del segundo día del célebre festival junto a sus compañeras en Rápido y furioso; además, la protagonista de Teenage Sex and Death at Camp Miasma sorprendió con su nueva imagen

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Michelle Rodriguez y Jordana Brewster besan a Vin Diesel en un día muy especial para todos los que participaron en Rápido y furioso
Michelle Rodriguez y Jordana Brewster besan a Vin Diesel en un día muy especial para todos los que participaron en Rápido y furiosoTHIBAUD MORITZ - AFP
Vin Diesel muestra sus músculos durante la sesión fotográfica de Rápido y Furioso en Cannes. El primer film de la famosa saga de acción cumple 25 años y las autoridades del prestigioso festival francés decidieron proyectarla este miércoles en una gala especial
Vin Diesel muestra sus músculos durante la sesión fotográfica de Rápido y Furioso en Cannes. El primer film de la famosa saga de acción cumple 25 años y las autoridades del prestigioso festival francés decidieron proyectarla este miércoles en una gala especialOLIVIER CHASSIGNOLE - AFP
Diesel, la gran estrella de la saga, no fue el único que posó orgulloso en la previa a la proyección. La Riviera Francesa fue además el escenario perfecto para el reencuentro de sus figuras: Michelle Rodriguez, Rain Walker -hija del fallecido Paul Walker-, Jordana Brewster y el productor Neal Moritz
Diesel, la gran estrella de la saga, no fue el único que posó orgulloso en la previa a la proyección. La Riviera Francesa fue además el escenario perfecto para el reencuentro de sus figuras: Michelle Rodriguez, Rain Walker -hija del fallecido Paul Walker-, Jordana Brewster y el productor Neal MoritzTHIBAUD MORITZ - AFP
Jordana Brewster llevó un conjunto sastrero de Jean Paul Gaultier. Meadow Walker optó por un look de Celine: una camisa blanca, jeans y zapatos con cordones. El detalle distintivo estuvo en el cinturón. Michelle Rodríguez, por su parte, eligió un pantalón y una camisa en color manteca, aunque lo llamativo de su elección fueron las zapatillas
Jordana Brewster llevó un conjunto sastrero de Jean Paul Gaultier. Meadow Walker optó por un look de Celine: una camisa blanca, jeans y zapatos con cordones. El detalle distintivo estuvo en el cinturón. Michelle Rodríguez, por su parte, eligió un pantalón y una camisa en color manteca, aunque lo llamativo de su elección fueron las zapatillasScott A Garfitt - Invision
El llamativo gesto de Michelle Rodríguez en Cannes. Rápido y furioso fue un verdadero hito en su carrera: la convirtió en una figura reconocida a nivel mundial y la instaló como una de las nuevas caras femeninas del cine de acción de comienzos de los 2000
El llamativo gesto de Michelle Rodríguez en Cannes. Rápido y furioso fue un verdadero hito en su carrera: la convirtió en una figura reconocida a nivel mundial y la instaló como una de las nuevas caras femeninas del cine de acción de comienzos de los 2000THIBAUD MORITZ - AFP
Diego Luna, en el rol de director y productor, junto a las actrices Adriana Paz y Anna Díaz durante la sesión de fotos del film Ceniza en la Boca. La película se estrenará en la sección de Proyecciones Especiales del 79º Festival de Cine de Cannes
Diego Luna, en el rol de director y productor, junto a las actrices Adriana Paz y Anna Díaz durante la sesión de fotos del film Ceniza en la Boca. La película se estrenará en la sección de Proyecciones Especiales del 79º Festival de Cine de CannesVALERY HACHE - AFP
En esta oportunidad, Luna volvió a Cannes pero en una nueva faceta. El film, que cuenta con la coproducción de su colega y amigo Gael García Bernal, obtuvo una emotiva ovación tras la proyección
En esta oportunidad, Luna volvió a Cannes pero en una nueva faceta. El film, que cuenta con la coproducción de su colega y amigo Gael García Bernal, obtuvo una emotiva ovación tras la proyecciónVALERY HACHE - AFP
A 20 años de su estreno en La Croisette, Guillermo del Toro presentó la versión remasterizada de El laberinto del fauno. El director aseguró que el mensaje de la película sigue vigente: resistir y no dejarse llevar por el miedo
A 20 años de su estreno en La Croisette, Guillermo del Toro presentó la versión remasterizada de El laberinto del fauno. El director aseguró que el mensaje de la película sigue vigente: resistir y no dejarse llevar por el miedoScott A Garfitt - Invision
Hannah Einbinder y Gillian Anderson besan para las cámaras a la directora Jane Schoenbrun durante la sesión de fotos de la película Teenage Sex and Death at Camp Miasma
Hannah Einbinder y Gillian Anderson besan para las cámaras a la directora Jane Schoenbrun durante la sesión de fotos de la película Teenage Sex and Death at Camp MiasmaAndreea Alexandru - Invision
Gillian Anderson sorprendió a todos con una melena rubia ondulada. Además, la estrella de Hollywood llevó un vestido de Miu Miu Primavera 2022 bordado con aplique floral y pedrería
Gillian Anderson sorprendió a todos con una melena rubia ondulada. Además, la estrella de Hollywood llevó un vestido de Miu Miu Primavera 2022 bordado con aplique floral y pedreríaVALERY HACHE - AFP
Gillian Anderson desplegó todo su glamour para los flashes. La actriz es una de las protagonistas del film que explora la obsesión y el deseo en un campamento de terror
Gillian Anderson desplegó todo su glamour para los flashes. La actriz es una de las protagonistas del film que explora la obsesión y el deseo en un campamento de terrorJohn Locher - Invision
Hannah Einbinder, por su parte, optó por un vestido negro de falda triángulo de la colección verano-otoño 2026 de Alaïa
Hannah Einbinder, por su parte, optó por un vestido negro de falda triángulo de la colección verano-otoño 2026 de Alaïa Andreea Alexandru - Invision
Más tarde, las actrices reaparecieron en la alfombra roja para la proyección de la película que las tiene como protagonistas
Más tarde, las actrices reaparecieron en la alfombra roja para la proyección de la película que las tiene como protagonistasOLIVIER CHASSIGNOLE - AFP
Anderson optó por un diseño en blanco de la colección Primavera/Verano 2021 de Miu Miu
Anderson optó por un diseño en blanco de la colección Primavera/Verano 2021 de Miu MiuOLIVIER CHASSIGNOLE - AFP
La actriz recogió su cabello y completó el outift con aros largos
La actriz recogió su cabello y completó el outift con aros largosVALERY HACHE - AFP
Para su segunda jornada como miembro del jurado del festival, Demi Moore optó por un vaporoso vestido strapless de Gucci, en tono lila, con escote corazón y drapeado
Para su segunda jornada como miembro del jurado del festival, Demi Moore optó por un vaporoso vestido strapless de Gucci, en tono lila, con escote corazón y drapeadoScott A Garfitt - Invision
La protagonista de La sustancia completó su look con unos aros de diamantes de Chopard
La protagonista de La sustancia completó su look con unos aros de diamantes de ChopardVALERY HACHE - AFP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Jorgelina Aruzzi: del éxito en la TV a su desafío más íntimo y por qué no volvería a un reality
    1

    Jorgelina Aruzzi: del éxito en la TV a su desafío más íntimo y por qué no volvería a un reality

  2. Mario Pergolini regresó a su programa de TV y habló tras el fallecimiento de su madre
    2

    Mario Pergolini regresó a su programa de TV y habló tras el fallecimiento de su madre

  3. Florencia Peña cruzó a Luis Ventura por los Martín Fierro y disparó contra Santiago Del Moro
    3

    Florencia Peña cruzó a Luis Ventura por los Martín Fierro y disparó contra Santiago Del Moro: “Misógino y cobarde”

  4. El desgarrador mensaje de Kimberly, la viuda de James Van Der Beek, a tres meses de su muerte
    4

    El desgarrador mensaje de la viuda de James Van Der Beek, a tres meses de la muerte del actor: “El alivio inicial se ha desvanecido”