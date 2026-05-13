Cannes, en fotos: del homenaje menos pensado a un tanque de Hollywood al look savage de Gillian Anderson
Vin Diesel fue uno de los grandes atractivos del segundo día del célebre festival junto a sus compañeras en Rápido y furioso; además, la protagonista de Teenage Sex and Death at Camp Miasma sorprendió con su nueva imagen
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LA NACION
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