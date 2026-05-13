Cannes, en fotos: del homenaje menos pensado a un tanque de Hollywood al look savage de Gillian Anderson

Jordana Brewster llevó un conjunto sastrero de Jean Paul Gaultier. Meadow Walker optó por un look de Celine: una camisa blanca, jeans y zapatos con cordones. El detalle distintivo estuvo en el cinturón. Michelle Rodríguez, por su parte, eligió un pantalón y una camisa en color manteca, aunque lo llamativo de su elección fueron las zapatillas

Scott A Garfitt - Invision