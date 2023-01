Premio Oscar 2023: la historia de la nominación de Andrea Riseborough, confirmada por la Academia de Hollywood en medio de indignaciones y polémicas

escuchar

Andrea Riseborough conservará la inesperada nominación al Oscar que obtuvo hace unos días. La decisión fue tomada en la tarde de este martes por la conducción de la Academia de Hollywood, que analizó el caso de la actriz británica, cuya candidatura a mejor actriz protagónica por la película To Leslie apareció tras una campaña de características inusuales. Tan atípica que la Academia había abierto a fines de la semana pasada una investigación interna para establecer si se ajustaba a las normas de conducta fijadas en sus reglamentos, lo que abrió un inesperado foco de tensión en el tramo final de la carrera hacia el Oscar.

“Sobre la base de las preocupaciones que surgieron la semana pasada, la Academia comenzó una revisión de las tácticas de campaña de la película To Leslie y determinó que la actividad en cuestión no llega hasta la instancia en que la nominación de la película deba ser rescindida. Sin embargo, descubrimos tácticas de campaña en redes sociales cuyos alcances causaron preocupación. Estas cuestiones se están abordando directamente con las partes responsables ”, dijo el CEO de la Academia, Bill Kramer, en un comunicado difundido en la tarde del martes.

El nombre de Riseborough apareció inesperadamente el 24 de marzo pasado entre las candidatas al Oscar como mejor actriz después de que su nombre, durante las semanas previas, resonara de manera constante en una campaña casi artesanal impulsada por varias estrellas, algunas de ellas de altísimo perfil, que de distintas maneras y a través de varios medios y espacios de difusión destacaron el trabajo de su colega en la película To Leslie (un pequeño film independiente que muy difícilmente tenga estreno comercial en la Argentina) y la consideraron merecedora de una nominación.

Andrea Riseborough en la película To Leslie

“El propósito de los reglamentos de la Academia es garantizar un proceso de nominaciones justo y ético. Dada esta revisión, es evidente que algunos de los elementos que forman parte de las actuales regulaciones deben aclararse para ayudar a crear un mejor marco para llevar adelante campañas respetuosas, inclusivas e imparciales. Estos cambios se realizarán después de este ciclo de premios y se compartirán con nuestra membresía. La Academia se esfuerza por crear un entorno en el que los votos se basen únicamente en los méritos artísticos y técnicos de las películas y los logros elegibles”, agrega la declaración oficial suscripta por Kramer.

Sin nombrar nunca a Riseborough, la Academia de Hollywood había puesto en observación esa candidatura desde el fin de semana pasado para estudiar si alrededor de ella se incumplió alguno de los requisitos de conducta exigidos para convertirse en aspirante al Oscar. “Estamos realizando una revisión de los procedimientos de la campaña en torno a los nominados de este año para asegurarnos que las pautas de conducta no fueron violadas y determinar si es necesario aplicar cambios en esta nueva era de redes sociales y comunicación digital. Tenemos confianza en la integridad de nuestros procedimientos de nominación y votación”, señaló el comunicado oficial de la Academia difundido el viernes pasado. La mayoría de los analistas cree que el nombre de la actriz no será removido y que el quinteto de nominadas (integrado además por Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Ana de Armas y Michelle Williams) llegará sin alteraciones a la ceremonia de entrega de premios del 12 de marzo.

Andrea Riseborough, una actriz camaleónica Gareth Cattermole - Getty Images Europe

El órgano de conducción de la Academia (la Junta de Gobernadores) discutió los alcances, las implicancias y los efectos de lo que se conoce como grassroot campaign, que equivale a instalar en este caso el nombre de un potencial candidato al Oscar desde la base y alentar su crecimiento mediante acciones como la difusión de su nombre de boca en boca o por medio de las redes sociales, sin la intervención de instancias corporativas (estudios, productoras) con el propósito de llamar la atención de sus potenciales votantes.

Dentro de esa campaña, el foco de la mayor controversia giró alrededor de una ya eliminada publicación de la cuenta oficial de la película To Leslie en Instagram, en la que se cita un texto periodístico firmado por el crítico del Chicago Sun-Times Richard Roeper sobre las 10 mejores películas de 2022 según su mirada. “Por mucho que admiré el trabajo de Blanchett en Tár, mi interpretación femenina favorita este año fue la de la camaleónica Andrea Riseborough como una madre en la encrucijada final de su vida. después de haberlo perdido todo debido a su bebida. Con un guion perspicaz de Ryan Binaco y un excelente trabajo de apoyo de Marc Maron, Andre Royo, Allison Janney y Stephen Root, To Leslie está a la altura de Adiós a Las Vegas y Loco corazón como clásicos modernos sobre los estragos del alcoholismo”, dice el posteo.

A diferencia de las campañas tradicionales, en la que ese tipo de organizaciones recurren a su influencia para convencer a los miembros de la Academia de los atributos merecedores del Oscar que exhiben sus figuras (representados en la clásica frase For Your Consideration, visible en todos los afiches promocionales), en este caso se encaró un tipo de campaña mucho más personalizado y centrado en las redes sociales, convocando a estrellas de renombre para que reproduzcan el nombre de Riseborough y dejen saber que tiene méritos de sobra para conseguir una nominación . En este caso, la promotora original de la campaña fue Mary McCormick, esposa de Michael Morris, el director de la película To Leslie.

McCormick empezó a enviar correos electrónicos a varias estrellas de Hollywood, invitándolas a publicar y postear elogios públicos sobre la actuación de Riseborough en sus redes sociales. Así lo hicieron figuras de perfil tan alto como Jennifer Aniston, Edward Norton, Charlize Theron, Jane Fonda y la mismísima Cate Blanchett (otra de las nominadas de este año como mejor actriz por Tár), que no solo hablaron bien de Riseborough, sino que también auspiciaron proyecciones públicas de To Leslie, una producción independiente de bajísimo costo que pasó casi inadvertida en los cines de los Estados Unidos y, por añadidura, no aparecía en el radar de la mayoría de los votantes de la Academia. El sitio especializado boxofficemojo.com consigna que se estrenó allí a comienzos de octubre y recaudó la ínfima suma de 27.322 dólares. Fuera de los Estados Unidos solo se lanzó en el Reino Unido, con resultados parecidos.

La polémica se extendió como reguero de pólvora entre la comunidad hollywoodense, sobre todo porque la nominación de Riseborough dejó fuera de las candidaturas al Oscar a figuras que desde hace tiempo venían siendo mencionadas con fundamentos como posibles aspirantes al premio. Entre ellas se destacan las actrices afroamericanas Viola Davis (La mujer rey) y Danielle Deadwyler (Till). A partir de ese momento muchos empezaron a preguntarse si esta suerte de “autocampaña” conducida por la esposa del director de la película por la que se buscó nominar a Riseborough, avalada al parecer por la propia actriz, cumplía o no con las reglas de conducta impuestas por la Academia.

Inmediatamente reapareció, a modo de precedente, el caso del músico Bruce Broughton, que en 2014 logró una nominación a mejor canción original por la película de temática cristiana Alone Yet Not Alone, inédita en la Argentina. En un momento se supo que Broughton, por entonces directivo de la rama musical de la Academia de Hollywood, había enviado correos electrónicos a varios de sus colegas referidos expresamente a esa candidatura. Como se comprobó que lo hizo durante el período de votación, la Academia dejó afuera de los nominados a Broughton.

Las cinco nominadas al Oscar como mejor actriz protagónica de este año conservarán sus candidaturas

La defensa más elocuente a la campaña en favor de Riseborough la hizo uno de sus compañeros de elenco de la actriz en la película To Leslie, el actor y comediante Marc Maron. “ Millones de dólares se invierten durante meses y meses de campañas publicitarias y proyecciones a cargo de grandes corporaciones del entretenimiento, mientras Andrea fue defendida por sus compañeros a través de una campaña de base impulsada por algunos actores. La Academia cree que esta no es la forma en la que se supone que deberían funcionar las cosas. Los artistas independientes no merecen la atención de la Academia ”, señaló Maron, para quien el interés corporativo siempre termina imponiéndose al derecho de una actriz independiente de hacer campaña por su cuenta y riesgo.

Cate Blanchett, favorita de este año a llevarse el Oscar como mejor actriz, posa con el premio Critics Choice, el último que obtuvo en esta temporada hasta el momento Jordan Strauss - Invision

En las últimas horas, Variety recordó que en 1987 la actriz Sally Kirkland envió cartas de puño y letra a los miembros de la Academia de Hollywood y recurrió a todas las posibilidades de difusión periodística a su alcance en la búsqueda de una candidatura al Oscar por otra película independiente llamada Anna. Otro caso parecido es el de Compliance, otro film casi ignoto de 2012 en el que se destacó la actriz Ann Dowd. En ese momento, el voto de la Academia dependía de la posibilidad de que sus miembros vieran las películas en formato DVD. Colegas de Dowd juntaron 13 mil dólares para lograr la máxima difusión posible de las copias del film entre los votantes. Dowd no llegó a la nominación.

Lo cierto es que Riseborough llegará a la ceremonia del 12 de marzo como una verdadera cenicienta entre las candidatas a mejor actriz protagónica de este año. Todo indica que habrá en esta categoría una competencia muy reñida entre Blanchett (Tár) y Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), consideradas de manera unánime en este momento como las favoritas. Con menores chances aparecen Ana de Armas (Rubia) y Williams (Los Fabelman). Riseborough tal vez no tenga la más mínima expectativa de llevarse el premio, pero su nombre resuena en estos días mucho más que el de cualquiera de sus destacadas colegas.