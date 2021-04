Premios Oscar 2021: todo lo que pasó en la alfombra roja y los looks

Pocos minutos antes de las 19 comenzó la previa de los premios Oscar 2021. En esta oportunidad, y con el fin de preservar las distancias y los protocolos en el marco de la pandemia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood organizó una ceremonia dividida en tres ciudades: París, Londres y Los Ángeles. Y justamente por ese motivo, tanto la antesala como la entrega propiamente dicha, fueron muy distintas a otros años.

Al igual que cada año, uno de los momentos más esperados fue el de la alfombra roja, en donde las mayores personalidades de Hollywood desfilaron luciendo su vestuario, expresando sus emociones de cara a la ceremonia y animándose a arriesgar los nombres de quienes podrían ser los grandes ganadores de la velada.

Impecable como siempre, Reese Witherspoon lució un vestido de Dior y joyas de Bvlgari POOL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Glenn Close, que aspiraba a quedarse con el Oscar a mejor actriz de reparto por Hillbily: una elegía rural, aseguró que la ceremonia iba “a ser distinta” por todos los cambios motivamos por la pandemia. Por otro lado, expresó: “Sé donde voy a poner el premio si lo gano... Creo que lo llevaría a todos lados para que la gente pueda ver cómo es la estatuilla”. Sin embargo, la posibilidad de alzarse con el premio, en su octava nominación, no fue posible y en su lugar se lo llevó la actriz coreana Yuh-Jung Youn.

Glenn Close, nominada como mejor actriz de reparto por Hillbily: una elegía rural, llegó a la alfombra roja de Los Ángeles luciendo un vestido azul de Giorgio Armani Privé con incruste de cristales CHRIS PIZZELLO - POOL

Luego de Close, llegó el turno de dos debutantes en la alfombra roja de los Oscar: Yeri Han y Yuh-Jung Youn, actrices de Minari. Ambas se mostraron muy emocionadas por su primera aparición en los premios de la Academia, y cuando faltaban pocos minutos para que comience la premiación, reconocieron estar muy nerviosas. “Todo el mundo sabe lo que significan los Oscar, y para una mujer coreana y asiática como yo, ser nominada es algo muy importante”, aseguró Youn.

Yuh-Jung Youn, nominada a mejor actriz de reparto por su labor en Minari, junto a Yeri Han CHRIS PIZZELLO - POOL

Sin alejarse de Minari, uno de los films protagonistas de la noche, su director Lee Isaac Chung, confesó que sentía mucha emoción de estar en un lugar “impresionante” como es la ceremonia de entrega de los Oscar. Con respecto a su largometraje, expresó: “Me conmoví de mil maneras, me emocionó mucho la reacción del público, sucedió algo más grande de lo que pensábamos”.

Lee Isaac Chung, director del film Minari, uno de los favoritos de la noche CHRIS PIZZELLO - POOL

Steven Yeun, nominado a mejor actor por la película que retrata la cruda aventura de una familia coreana en busca del “sueño americano”, habló sobre lo que lo animó a sumarse al proyecto. “Lo que más amé de leer el guion fue que era una historia sobre una familia real, no requería ninguna explicación ni validación externa, era solo una historia familiar”, explicó. “Creo que la película se trata de vernos a nosotros mismos y a los otros más claramente”, apuntó.

Steven Yeun junto a su esposa, Joana Pak CHRIS PIZZELLO - POOL

El pequeño Alan Kim, que interpreta a Daniel en Minari, se mostró sorprendido con el tumulto que generaba su presencia en la alfombra roja. “No me imaginé que los Oscar eran así”, exclamó. “Vi la película cinco veces, por eso ya me resulta un poco molesta. A mis compañeros de la escuela les gustó mucho, aunque no sé si la vieron, pero saben que existe”, señaló el niño, de tan solo 9 años.

Otra de las figuras protagonistas de esta ceremonia, y que recibió un merecido protagonismo en la actual temporada de premios, es Chloé Zhao, directora de Nomadland. En la alfombra roja, la realizadora aseguró que su intención con el film era capturar imágenes que se “sintieran espontáneas”.

La directora de Nomadland Chloe Zhao CHRIS PIZZELLO - POOL

Viola Davis, nominada a mejor actriz por su composición de Ma Rainey en La madre del blues, aseguró que todo se sentía “muy calmado”, y agregó: “Este es el punto final de una experiencia maravillosa”. Sobre los desafíos que le representó su papel, en el que se veía diariamente sometida a una gran cantidad de horas de maquillaje para caracterizarse como la pionera del blues, Viola comentó: “Fue algo transformador y asombroso. Me acerqué como debía hacerlo porque si no no la hubiera honrado, y en ese caso tendría que haber pedido disculpas”.

La actriz Viola Davis, nominada como mejor actriz por La madre del blues, luciendo un vestido blanco de Alexander McQueen CHRIS PIZZELLO - POOL

La intérprete Maria Bakalova, nominada a mejor actriz de reparto por Borat, siguiente película documental, se mostró muy entusiasmada y confesó que ese reconocimiento y estar en los Oscar, “era sentirse en un sueño”. Si bien ella siempre trabajó en dramas, el film de Sacha Baron Cohen fue su primera comedia y su pasaporte a la ceremonia de los Oscar.

Maria Bakalova, nominada a mejor actriz de reparto por Borat, siguiente película documental CHRIS PIZZELLO - POOL

A medida que la previa de los Oscar avanzaba y se hacía evidente el orden propuesto por la organización para que no hubiera muchas estrellas juntas con el fin de cumplir las normas de distanciamiento social, algunas celebridades no podían evitar expresar lo raro que era todo. En ese sentido, Amanda Seyfried comentó que la velada parecía “un episodio de La dimensión desconocida”, en referencia a la serie de culto.

La actriz Amanda Seyfried POOL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cuando escuché el tema por primera vez, en inglés, ya estaba en shock porque es una tipología de canción que me mueve todo. Cuando vi la película me reconocí en todo lo que estaba diciendo y enseñando. Es una película de integración que habla de familia, porque se puede ser una familia sin llevar la misma sangre”, dijo Laura Pausini, quien finalmente no se llevó el Oscar por la canción principal de la película La vida ante sí.

Laura Pausini, nominada por la canción de la película La vida ante sí CHRIS PIZZELLO - POOL

Todos los looks

Zendaya deslumbró con un vestido en amarillo de Valentino Haute Couture y joyas de Bulgari CHRIS PIZZELLO - POOL

La actriz Laura Dern desfiló por la alfombra roja luciendo un vestido en blanco y negro de Oscar de la Renta CHRIS PIZZELLO - POOL

Halle Berry sorprendió con un nuevo look. La actriz se cortó el pelo para la gran ceremonia, a la que llegó de la mano de su novio, Van Hunt POOL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vanessa Kirby, nominada a mejor actriz por Fragmentos de una mujer, eligió un vestido en rosa pálido de Gucci POOL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Margot Robbie brilló en la alfombra roja con un vestido de Chanel CHRIS PIZZELLO - POOL

Viola Davis, nominada a mejor actriz por su composición de Ma Rainey en La madre del blues CHRIS PIZZELLO - POOL

Riz Ahmed, nominado por El sonido del metal CHRIS PIZZELLO - POOL

La actriz Maria Bakalova POOL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carey Mulligan, protagonista de Hermosa venganza, vestida por Valentino CHRIS PIZZELLO - POOL

La actriz Ariana DeBose CHRIS PIZZELLO - POOL

La cantante italiana Laura Pausini podría llevarse una estauilla a casa por "Io Si (Seen)", nominada a mejor canción CHRIS PIZZELLO - POOL

La actriz y directora Regina King, vestida por Louis Vuitton

La cantante y compositora Tiara Thomas, con un outfit total white CHRIS PIZZELLO - POOL

La compositora Diane Warren también optó por el blanco en la gran noche de Hollywood CHRIS PIZZELLO - POOL

Glenn Close, nominada como mejor actriz de reparto por Hillbily: una elegía rural, llegó a la alfombra roja de Los Angeles luciendo un vestido azul de Giorgio Armani Privé con incruste de cristales CHRIS PIZZELLO - POOL

Emerald Fennell, nominada a mejor dirección por Hermosa venganza CHRIS PIZZELLO - POOL

El director Martin Desmond Roe, uno de los primeros en llegar a la red carpet de Los Ángeles CHRIS PIZZELLO - POOL

El actor Colman Domingo apostó por un outfit colorido y estridente CHRIS PIZZELLO - POOL

La actriz Marlee Matlin CHRIS PIZZELLO - POOL

Leslie Odom Jr., nominado a mejor actor de reparto por su trabajo en Una noche en Miami, junto a Nicolette Robinson CHRIS PIZZELLO - POOL

El actor de 9 años, Alan S. Kim, revelación por su papel en Minari, llegó a la alfombra roja con su mamá Vicky Kim CHRIS PIZZELLO - POOL

Daniel Kaluuya, nominado a mejor actor de reparto por su performance en Judas and the Black Messiah CHRIS PIZZELLO - POOL