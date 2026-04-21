Qué se sabe de la muerte de Luis Puenzo
El reconocido cineasta falleció a los 80 años; había dirigido La historia oficial
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Este martes 21 de abril se dio a conocer la muerte de del cineasta Luis Puenzo. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Argentores.
Puenzo, de 80 años, había sido director de La historia oficial, la película argentina ganadora del Oscar. Durante el gobierno de Alberto Fernández había sido director del Incaa.
Noticia en desarrollo.
LA NACION
Más leídas de Espectáculos
- 1
Rating. Del estreno de Las chicas de la culpa a la sanción masiva en Gran Hermano
- 2
Moria Casán será homenajeada en el Palacio Libertad
- 3
Jesica Cirio está embarazada: espera su segundo hijo junto a su nueva pareja, Nicolás Trombino
- 4
Mauricio Macri, en la despedida a Luis Brandoni: “Iba a ser mi compañero de fórmula”