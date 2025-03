Premios Oscar 2025: la sorpresiva aparición de Mick Jagger y el chiste sobre Bob Dylan

Como es tradición, cada una de las categorías son presentadas o por los ganadores del año pasado o por personalidades que estén vinculadas al rubro en cuestión. Por este motivo es que al momento de anunciar “Mejor canción original”, quién mejor que una de las leyendas vivas del rock. Ante los aplausos de todos los presentes, apareció sobre el escenario ni más ni menos que el propio Mick Jagger.

Mick Jagger en los Oscars

El cantante de los Rolling Stones se paró frente al micrófono y con su característica sonrisa pronto conquistó al público de los premios Oscar. En tono risueño, el cantante expresó: “Son todos muy amables. Me siento profundamente honrado de haber sido invitado a entregar este premio”. Luego, con mucho ingenio, Jagger hizo un divertido comentario: “Yo no fui la primera opción. Los productores realmente querían a Bob Dylan para esto, pero Dylan no quiso porque él dijo que las mejores canciones que aparecieron este año en una película fueron en Un completo desconocido”.

Entre risas, el público acompañó con aplausos ese paso de comedia que hizo referencia a la biopic sobre el cantante folk mientras que Jagger remató en su presentación: “Bob dijo entonces que deberían buscar a alguien más joven. Y oigan, ¡yo soy más joven que Bob Dylan!”. Claro que el músico inglés es apenas más joven porque mientras Dylan tiene 83 años, el líder de los Stones cuenta con “apenas” 81 años.

Al momento del premio a Mejor canción, la estatuilla quedó en manos de Clément Ducol y Camille Dalmais, por la pieza “El mal”, que formó parte del film Emilia Pérez.

Mick Jagger presentó un premio y bromeó sobre el escenario de la ceremonia de los Oscar Chris Pizzello - Invision

Un anfitrión que no pudo estar

Harrison Ford no pudo dar el presente en esta ceremonia Getty Images

Según trascendió en las últimas horas, hubo un conocido actor que por problemas de salud, debió anunciar a último momento que no iba a poder formar parte de los premios. Según informó People, Harrison Ford no iba a estar en su puesto de presentador, tras ser diagnosticado con herpes zóster el viernes. De acuerdo con las declaraciones de su representante al medio estadounidense, la decisión se comunicó a la Academia hollywoodense el sábado por la mañana.

La infección viral que padece Ford puede causar incómodos síntomas que requieren de la toma inmediata de medicación y hacer reposo para aliviar el dolor y la fiebre. Además, cabe destacar que el virus es extremadamente contagioso, especialmente para quienes nunca tuvieron varicela, por lo que Harrison no podría asistir a la gala aunque se sintiese con la fuerza para hacerlo.

Harrison Ford el fin de semana pasado, en los Premios SAG Chris Pizzello - Invision

Por este motivo, la lista de presentadores quedó conformada por: Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Zoe Saldaña, Rachel Zegler, Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Deep, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Miles Teller y Miley Cyrus. Asimismo, se subieron al escenario para realizar diferentes musicales: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Raye, Queen Latifah, Lisa de BLACKPINK y Doja Cat.

Si bien no pudo estar presente en los Oscar 2025, a Harrison Ford se lo vio bastante en esta temporada de premios. El actor apareció el fin de semana pasado en los Screen Actors Guild Awards, aunque posó sin su esposa, Calista Flockhart, en la alfombra roja. Según explicó, la ausencia de Flockhart se debe a su papel protagónico en la obra de Broadway próxima a estrenarse Curse of the Starving Class. De todas formas, el legendario protagonista de Star Wars se mostró muy divertido durante toda la ceremonia y hasta participó de un sketch humorístico.

LA NACION