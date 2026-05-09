Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en el programa de Jimmy Fallon

Mateo Palacios (24), más conocido por su nombre artístico Trueno, se presentó esta semana en The Tonight Show, el programa de televisión estadounidense que conduce el comediante Jimmy Fallon. Allí realizó una presentación en vivo de su canción “TURR4ZO”, la cual pertenece a su último álbum de estudio que lleva el mismo nombre.

Su show para el público norteamericano causó furor, pero aún más el inesperado cruce que tuvo con una de las leyendas del rock a nivel mundial: Mick Jagger, integrante legendario de los Rolling Stone. En una galería de fotos compartida por Trueno, el joven dejó en evidencia su emoción por ser parte de un show de tal magnitud y el honor que fue posar con uno de sus ídolos.

Trueno y Mick Jagger en The Tonight Show (Foto: Instagram @trueno)

En la imagen se lo puede ver al rapero vestido completamente de negro mientras señala muy sonriente al histórico compositor de rock and roll, mientras posa abrazado junto a Jagger, quien luce un look clásico con camisa, remera marrón, saco gris, pantalón oscuro y su pelo largo despeinado.

Al pie del posteo, Trueno escribió: “Nueva York City baby”. Rápidamente, la publicación se volvió viral entre sus fans, que lo felicitaron por sus logros. “Que orgullo nos da verte brillar, el trueno niño está orgulloso“, ”Argentina en la big apple“, ”El tr1 con jagger, toma pa vo!” y “¿Le preguntaste si vienen los rolling para Argentina?“, fueron algunos de los cientos de mensajes que le dejaron sus más de 9,3 millones de seguidores en Instagram.

Las reacciones en redes sociales al encuentro de Trueno y Mick Jagger (Foto: Captura de pantalla de Instagram @trueno)

De esta forma, Trueno se sumó a la larga lista de artistas argentinos seleccionados por la producción de The Tonight Show para presentarse en vivo, algo que demuestra el fuerte peso que mantiene la industria local en el público extranjero. Previamente, quienes formaron parte del ciclo fueron: Nicki Nicole (la primera en hacerlo en el año 2021), Bizarrap junto a Shakira, Nathy Peluso, Ca7riel y Paco Amoroso, y Nicolás Bereciartua (integrando The Black Crowes).

El último álbum de estudio de Trueno, TURR4ZO, fue presentado el 24 de abril de 2026. Con este material ya son cuatro los discos que lanza el rapero oriundo del barrio de La Boca. El material cuenta con artistas como Milo J, Neo Pistea, María Becerra, Andrés Calamaro y Pity Álvarez.