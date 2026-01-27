La familia de Mick Jagger pide ayuda tras la misteriosa desaparición del novio de la nieta del cantante en el Reino Unido

La familia de Mick Jagger está buscando desesperadamente al novio de Assisi Jackson, la nieta del cantante. Alexander Key, de 37 años, desapareció el viernes pasado en un pueblo de Inglaterra y la familia no tiene noticias sobre su paradero.

Según se supo en un comienzo, el chef, que tiene dos hijos con Jackson, fue visto por última vez en Cobweb Inn, un pub de Boscastle. Las cámaras de seguridad del bar muestran al hombre sentado en la barra alrededor de las 2:30 P.M., hora local. Si bien había otros clientes sentados cerca de él, parecía estar solo disfrutando de la tarde.

Una hora después de su llegada, Key fue visto abandonando el lugar solo, caminando con sus manos en los bolsillos. Llevaba una campera roja estampada con capucha negra, jeans azules y zapatillas blancas. También lucía una larga melena rubia platinada.

Nuevas imágenes difundidas en el día de hoy lo muestran a las 3:25 p. m. del sábado, pasando por delante del Wellington Pub en Old Road, en dirección al puerto de Boscastle, hacia el río Valency. En estas nuevas tomas se lo ve luciendo todavía su campera roja, pero con un sobretodo impermeable azul por encima de ella y zapatillas deportivas negras.

“DESAPARECIDO | La policía está cada vez más preocupada por el paradero de un hombre de 37 años que ha sido dado por desaparecido en la zona de Boscastle”, publicó el sábado la página de Facebook del departamento de policía del lugar. “Alexander Key fue visto por última vez a las 14:20 del 23 de enero en el pub local. Tiene una complexión media, cabello rubio claro y suele vestir con ropa de colores vivos”, continuaba el posteo. La publicación concluía con un pedido de ayuda a la comunidad: “Si ha visto a Alexander o sabe dónde se encuentra, llame inmediatamente a la policía”.

Junto con las capturas de pantalla de las imágenes de las cámaras de seguridad, el pub donde se vio por última vez a Key también publicó un aviso sobre su desaparición. “Por favor infórmenos si sabe algo de su paradero o si ha hablado con Alex o lo ha visto caminando. Lleva una remera negra con capucha y una campera roja a rayas encima. Tiene cabello rubio muy llamativo”, expresaron en el comunicado.

“Su familia está muy preocupada. Está desaparecido desde el viernes 23 de enero, cuando salió del bar a las 14:30. Por favor, comparte esta información y si lo viste el viernes no dejen de comunicarse con nosotros”, culmina el escrito que subió el bar a sus redes sociales.

Los agentes han estado buscando a Key en condiciones meteorológicas adversas después de que la zona se viera afectada por la tormenta Ingrid el viernes y el sábado, y ayer y hoy por la tormenta Chandra. Las olas de frío y tormentas extremas están afectando al hemisferio norte, que se encuentra en alerta constante.

Jade Jagger -madre de Assisi, diseñadora de joyas e hija del cantante de los Rolling Stones- recurrió a las redes sociales para compartir con sus seguidores la primera denuncia policial, publicando ayer imágenes de Key en Instagram y pidiéndole a la gente que la ayuden en la búsqueda del padre de sus nietos.

Assisi es la nieta mayor de la leyenda del rock Sir Mick Jagger, de 82 años, e hija de Jade y su expareja, el artista Piers Jackson. La mujer y Key viven en Cornualles, donde crían a sus dos hijos pequeños, Ezra, de 11 años, y Romy, de seis.

El pintoresco pueblo costero de Boscastle, lugar de la desaparición, es conocido por su espectacular puerto y sus paseos por los acantilados, atrae a visitantes durante todo el año, pero puede ser peligroso, especialmente en invierno.