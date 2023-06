El delicado estado de salud de Silvina Luna: por qué no pudieron extubarla y qué pasará con el trasplante que espera

escuchar

Si bien los problemas de salud que enfrenta Silvina Luna hace varios años son de público conocimiento, la noticia sobre su internación de urgencia en la terapia intensiva del Hospital Italiano y su grave cuadro generaron conmoción tanto en el mundo del espectáculo como en el público. Esta mañana, fue el médico Guillermo Capuya quien aclaró, en diálogo con el programa A la Barbarossa, el panorama al dar algunas precisiones sobre la salud de la actriz y modelo.

La ex Gran Hermano vive un calvario desde que se sometió a una intervención estética con Aníbal Lotocki, quien le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato para inyectársela en los glúteos y así terminó con un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal. “El cuadro de Silvina es delicado, ayer hubo un intento de extubarla, pero no se pudo porque está muy débil a nivel general”, explicó Capuya, que no es el profesional que atiende a la modelo pero está al tanto de su situación.

Lo primero que se supo de la salud de Luna fue que estaba sedada y con respirador. Capuya -urólogo y cirujano-, agregó hoy que lo que sucedió es que su sistema inmune está debilitado. “Ella, como se supo ayer, está con asistencia respiratoria mecánica hace ya más de diez días”, aclaró, y repasó que el problema es que tiene una micobacteria. “Son bacterias bastante resistentes y hasta que no esté resuelto ese tema no va a poder recibir el trasplante”, explicó.

Además explicó que en la lista de espera para un trasplante de riñón hoy hay más de cinco mil pacientes y que los órganos que llegan a poder ser trasplantados son muy pocos: sobre mil, solo cuatro. “Su trasplante no se podrá realizar hasta que su organismo esté en perfectas condiciones”, puntualizó.

“Una persona con un sistema inmunológico deprimido puede recibir cualquier tipo de infección, bacterias, virus y hongos”, aclaró sobre el estado actual luego de que la periodista Noelia Antonelli le preguntara cómo pudo haber llegado a su pulmón esta nueva bacteria, y señaló que los pacientes en diálisis, como Silvina, son pacientes con más riesgo. “Ahí se preguntaban qué es la diálisis. La diálisis es la pérdida de libertad de las personas”, aseguró y explicó que sin el tratamiento Silvina no podría sobrevivir.

Consultado por Lío Pecoraro sobre lo que le están realizando a Luna en el Italiano, Capuya dijo que Silvina está con asistencia respiratoria mecánica y que le están pasando medicación por medio de un dispositivo que denominado Picc. Además, el profesional detalló que la situación general de Silvina se complicó con este nuevo cuadro. Sobre una posible extubación, aclaró que “hay que ver si responde por sí solo su organismo o no”.

“Sobre la descompensación que sufrió Silvina, tengo entendido que no fue algo agudo sino que fue lentamente la situación y por supuesto que siempre estar en un lugar hospitalario es mejor. El Hospital Italiano es un hospital de excelencia, obviamente facilita mucho la situación y te da cierta tranquilidad. Por supuesto que la medicina no es 100% exacta, pero obviamente, como yo digo, hay que tratar de minimizar siempre el riesgo y de algún modo que esté contenida en un muy buen lugar con muy buenos profesionales”, agregó.

“La insuficiente renal que ella tiene fue producto de una formación de cálculos, el metacrilato produce una hipercalcemia que puede terminar en esta insuficiencia renal”, repasó y realizó por último una advertencia: “Hay que ser prudentes, su cuadro es delicado y al estar en diálisis está muy vulnerable en comparación con otras personas”.

La noticia de la internación de Luna fue confirmada por el periodista Ángel de Brito anoche. “Está sedada, con respirador. Está acompañada por su hermano y por la gente que la quiere”, contó el conductor de LAM, y de inmediato le mandó sus buenos deseos: “Está sufriendo un montón hace mucho tiempo. Le deseamos lo mejor”.

Esta mañana, fue la periodista Andrea Taboada quien, a través de su cuenta de Twitter, contó que la modelo de 43 años está internada en terapia intensiva desde el 14 de junio. “Ingresó por guardia con su hermano el día 13. Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para un trasplante renal, y está intubada”, afirmó la comunicadora.

A mediados de 2010, Silvina Luna se sometió a un cirugía de aumento de glúteos en la clínica de Lotocki. Tres años después, comenzó a sentirse más cansada que lo habitual y, tras realizarse varios estudios, descubrió que presentaba niveles elevados de calcio en sangre. Más tarde se supo que eso se debía a una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, resultado de la intervención que se había hecho con el cirujano plástico.

En 2014, la actriz fue internada en el Hospital Italiano por problemas renales . “Mi trabajo está muy ligado a la imagen y hay muchas presiones para cumplir con ciertos estereotipos. Cuando era más chica, me hice una intervención para mejorar aún más mi apariencia. Confié en un médico y recibí sustancias tóxicas en mi cuerpo. Me siento en la obligación de contar mi experiencia por otras chicas que pasan por lo mismo”, reflexionó en aquel entonces.

Sobre la delicada situación, la modelo llegó a contar: “Me afectó el riñón y otras cosas. En un punto siento que me arruinó la vida. Me detectaron el problema en 2013 y, desde ahí, tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso”.

En esa ocasión, Silvina Luna profundizó al respecto, y dijo: “ Me da miedo y hay una angustia que me afectó en toda mi vida, a nivel psicológico y en todo. Ya detectaron que ese producto está prohibido y solo él sabe lo que es. Como yo, hay un montón de chicas que confiaron en un profesional. Hay muertes. A mí me escriben muchas chicas que pasaron por su quirófano: una, por ejemplo, tuvo un trasplante de riñón; otra está por ser trasplantada y, además, hay personajes públicos”.

Desde ese momento, su salud empezó a deteriorarse cada vez más. En 2017, cuando estaba de viaje por los Estados Unidos, comenzó a sufrir un fuerte dolor en el bajo vientre, por lo que tuvo que volver al país de manera urgente, para ser tratada por sus médicos. Debido a su cuadro, quedó internada una vez más y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

Junto a otras tres mujeres, Silvina Luna decidió llevar el caso a la Justicia y, así, quedó envuelta en una batalla legal contra el cirujano. En febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28 condenó al médico Lotocki a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves, y a cinco de inhabilitación para ejercer su profesión. Tras esta resolución, la abogada del médico, Ileana Lombardo, apeló y todavía falta que la Justicia se expida.

