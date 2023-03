Premios Platino: Argentina, 1985 es la más nominada de los galardones que celebran la producción audiovisual realizada en Iberoamérica

escuchar

Con el anuncio de los nominados a la décima entrega de los premios Platino que se realizó hoy en Madrid, el film Argentina, 1985 se aseguró grandes noticias en las vísperas de los Oscar. Es que más allá de lo que suceda el domingo en los Oscar cuando se revele el ganador en la categoría de mejor película internacional, con 14 menciones esta producción dirigida por Santiago Mitre resultó la película más nominada de los galardones que celebran al cine y la TV iberoamericana.

Junto Argentina,1985 entre las más nominadas, con seis menciones cada una, competirán por el premio mayor -mejor película iberoamericana-, de la fiesta que se celebrará el 22 de abril en Madrid y que emitirá acá la señal TNT, las españolas As bestas y Cinco lobitos. y la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades . Para completar el rubro más esperado de la noche también figura la española Alcarràs. Además, los realizadores Santiago Mitre, Alejandro G. Iñárritu, Carla Simón (Alcarrás, disponible en Mubi) y Rodrigo Sorogoyen (As bestas) componen la categoría de mejor director.

Antonio Banderas y Oscar Martínez en Competencia oficial Disney

Entre los rubros cinematográficos en la décima fiesta de los premios Platino este año habrá una categoría nueva, mejor comedia iberoamericana de ficción, en la que figuran Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades; Competencia oficial, de Mariano Cohn y Gastón Duprat; la chilena Desconectados, de Diego Rougier, y Granizo, de Marcos Carnevale.

Por el lado de los actores, la Argentina estará bien representada por Peter Lanzani y Ricardo Darín (Argentina,1985), ambos en la categoría de mejor interpretación protagónica masculina; Carlos Portaluppi y Norman Briski -competirán en el rubro de actor de reparto- y Alejandra Flechner, nominada como mejor de actriz secundaria.

Ricardo Darín y Peter Lanzani, nominados

El film que retrata el juicio a las Juntas Militares también figura en el apartado de guion en el que Mitre y su coguionista Mariano Llinás competirán con Alejandro G. Iñárritu y Nicolás Giacobone (Bardo), Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen -ganadores en esta categoría en los premios Goya entregados en febrero pasado por su trabajo en As bestas-, y las chilenas Manuela Martelli y Alejandra Moffat (1976). Argentina, 1985 también figura en los rubros de mejor dirección de fotografía, dirección de arte, montaje, música original y dirección de sonido. La película de Mitre también es una de las nominadas para el premio Platino al cine y educación en valores junto a los films Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, El suplente, de Diego Lerman y Utama de Alejandro Loayza Grisi.

La televisión también festeja

Iosi, el espía arrepentido Amazon Prime Video

En las categorías televisivas la producción argentina también se destaca con nominaciones en el rubro de mejor miniserie o teleserie iberoamericana de ficción o documental gracias a El encargado (Star+), Iosi, el espía arrepentido (Amazon Prime Video) y Santa Evita (Star+) en competencia con la colombiana Noticia de un secuestro (Amazon Prime Video). Entre los nominados al mejor creador de este rubro, Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido) y Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado) se disputarán el galardón con Andrés Wood y Rodrigo García por Noticia de un secuestro, y Leonardo Padrón por la producción colombiana Pálpito (disponible en Netflix).

Del lado de los actores, en la categoría de mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie Natalia Oreiro competirá por su papel en Santa Evita (Star+) con la chilena Claudia Di Girolamo 42 días en la oscuridad, (disponible en Netflix), la colombiana Cristina Umaña por Noticia de un secuestro y la mexicana Paulina Gaitán por Belascoarán (Netflix). En el rubro de mejor interpretación masculina de esta categoría Guillermo Francella (El encargado) comparte nominación con el mexicano Daniel Giménez Cacho por Un extraño enemigo (Amazon Prime Video), el argentino-español Juan Diego Botto por No me gusta conducir (HBO Max), y el colombiano Juan Pablo Raba por Noticia de un secuestro.

En el apartado de mejor interpretación masculina de reparto Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido) competirá con el colombiano Andrés Parra (Belascoarán), el español David Lorente (No me gusta conducir) y el colombiano Rodrigo Celis (Noticia de un secuestro), mientras que en el rubro de mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie figuran la chilena Amparo Noguera (42 días en la oscuridad), las españolas Leonor Watling (No me gusta conducir) y Verónica Echegui por Intimidad (disponible en Netflix) y la colombiana Majida Issa (Noticia de un secuestro).