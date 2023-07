Fran Drescher: del fenómeno que generó con La niñera a cómo está poniendo en jaque a la industria de Hollywood

La exprotagonista de la emblemática comedia es la actual presidenta del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), la encargada de comunicar que el gremio está en huelga a partir de hoy por no haber llegado a un acuerdo con los estudios y servicios de streaming

La vida profesional de Fran Drescher dio un notorio vuelco cuando, el 2 de septiembre de 2021, fue elegida como presidenta de SAG-AFTRA, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, que anualmente entrega galardones a las mejores interpretaciones televisivas y cinematográficas, además de rendir tributo a leyendas del mundo del espectáculo. A esta altura, la apertura de dichos galardones, entregados por colegas, es todo un clásico: la cámara se va acercando a diferentes mesas en las que un artista habla del momento en que supo que la actuación era su vocación. Además, los actores rememoran cómo fue trabajar por primera vez y la emoción de obtener la tarjeta de afiliado a un gremio que pelea por el bienestar de sus integrantes, como puede leerse en su estatuto.

“(El objetivo) es negociar y reforzar los convenios colectivos de trabajo que establecen niveles de compensación, beneficios y condiciones laborables equitativas para los intérpretes; buscar compensaciones por la explotación de las interpretaciones grabadas por sus miembros, y otorgar protección contra usos no autorizados de esas interpretaciones, y preservar y expandir las oportunidades de trabajo de sus miembros”. En las últimas horas, estos lineamientos cobraron mayor relevancia cuando una vehemente Frescher anunció la huelga del sindicato, ya que la asociación de productores y estudios de Hollywood no llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, el gremio que integran más de 160.000 intérpretes está de paro, en medio de un clima convulsionado que empezó a gestarse con la huelga de guionistas .

La protesta, frente a un edificio de Netflix en Los Ángeles Mark J. Terrill - AP

Antes del anuncio, Drescher había aludido a cómo las condiciones económicas de los afiliados no mejoraban, lo que propulsó la negociación inicial. “Desde SAG-AFTRA negociamos de buena fe y estábamos ansiosos por llegar a un acuerdo que atendiera las necesidades de los artistas, pero la respuesta de los estudios a nuestras propuestas más significativas fueron insultantes e irrespetuosas en relación con nuestras gigantescas contribuciones a la industria. Las empresas se resistieron a tratar seriamente algunos temas y otros ni siquiera quiso ponerlos a debate. Hasta que no estén dispuestos a tener conversaciones de buena fe, no vamos a llegar a un acuerdo. No tenemos más remedio que avanzar juntos”, había manifestado la actriz y productora, quien, en julio de 2021, tuvo una entrevista con el portal Deadline en la que compartió por qué decidió postularse como presidenta del sindicato.

"Estaba en mi casa, meditando, pensando en si debía tomar o no un desafío semejante como la presidencia de SAG-AFTRA, hasta que advertí que había dado muchos pasos para llegar a ese instante" Fran Drescher

“Todo lo que hice en mi vida me condujo hasta este momento, uno que va a definirme”, expresó y añadió que eligió ser la oponente de su colega, Matthew Modine, tras una jornada de introspección . “Estaba en mi casa, meditando, pensando en si debía tomar o no un desafío semejante, hasta que advertí que había dado muchos pasos para llegar a ese instante (...) Me gustaría que el gremio crezca, se fortalezca y se enriquezca”, manifestó hace dos años. Actuamente, demostró que está dispuesta a superar este enorme escollo, el más importante desde que asumió la presidencia, el paro que tiene a Hollywood en vilo.

La niñera, el sueño cumplido y una dura pelea

Los protagonistas de La Niñera: Daniel Davis, Fran Drescher, Charles Shaughnessy Y Lauren Lane Ig @officiallaurenlane

Por otro lado, la exLa niñera, la sitcom que protagonizó, produjo y creó junto a su exmarido, Peter Marc Jacobson en 1993, se autodefinió como “una líder visionaria que está preparada para lidiar con lo que sea”. En este sentido, Drescher, quien debutó en la industria en 1977 nada menos que en el clásico Fiebre de sábado por la noche, se mostró siempre resiliente. “Como sobreviviente de cáncer, aprendí a convertir el dolor en propósito”. Esa filosofía, que le llegó luego de atravesar uno de los momentos más duros de su vida, cuando le diagnosticaron cáncer de útero y debió someterse, hace 23 años, a una histerectomía, definió su camino. Cuando recordó su lucha y festejó sus “veinte años libre” de la enfermedad, asoció el diagnóstico con un episodio de abuso sexual que padeció en 1985.

Una de las escenas que comparten Fran Drescher y John Travolta en Fiebre de sábado por la noche, el debut de la actriz en cine Archivo

“Creo que no es una coincidencia que yo no lidiara con el hecho de que me violaran y que haya terminado padeciendo un cáncer ginecológico”, contó en la presentación del libro escrito en su honor, N is for The Nanny. “Experimenté un trauma como víctima de una violación y durante años no analicé cómo me había afectado a nivel emocional. Simplemente seguí adelante con mi vida”, explicó por entonces la artista, quien gestó una maravilla con la sitcom que concluyó en 1999 y pudo reconstruirse desde el trauma. De hecho, a veces resulta imposible disociar a Drescher de su rol más famoso, esa mujer de Queens de atuendos rimbombantes que intentaba conquistar al impertérrito señor Sheffield mientras cuidaba a sus hijos y entablaba una entrañable amistad con el mayordomo de la casa, Niles.

Fran Drescher y Renée Taylor, madre e hija en La niñera

En diálogo con LA NACION cuando fue electa como presidente de SAG-AFTRA, la actriz recordó cómo se concretó la idea de interpretar a la carismática Fran Fine. “Tuve mucha suerte. Ya tenía el proyecto de escribir y producir en la cabeza, y me encontré de casualidad con el presidente de CBS en un avión, viajando a Francia. Tan pronto como lo vi entrando en el avión, le dije ‘Jeff’ y él me dijo ‘Fran’. Nos habíamos conocido durante la filmación de la última película en la que yo había trabajado. Pensé ‘gracias a Dios’ y corrí al baño para maquillarme”, contó y sumó: “Interpretar a esa niñera era un verdadero regalo” . Ese regalo lo aprecia año a año, cuando el elenco se junta para charlas y reuniones que emocionan a sus fans.

Una profesional incansable

Fran Drescher y la comedia romántica que tiene más de un punto en común con su vida

Luego de semejante éxito, la actriz no se quedó de brazos cruzados y trabajó incansablemente en proyectos como la comedia Living with Fran, el talk show The Fran Drescher Show, y las sitcoms Happily Divorced -creada junto a su exmarido e inspirada en su propio divorcio - e Indebted, que tuvo menos repercusón. En cine también pudo ser vista en Cita navideña, la primera película queer con la celebración de la Navidad como contexto, emitida por Lifetime en 2020 (que también tiene ingredientes autorreferenciales), y en la comedia dramática After Class.

Sobre Cita navideña, declaró: “Rodar esta película fue maravilloso. Era mi primer trabajo después del comienzo de la pandemia por el Covid-19 y como se filmó en Canadá tuve que hacer todos los trámites con mi perrito y hacer dos semanas de cuarentena. Elegí la casa de mis queridos amigos Dan Aykroyd y Donna Dixon. Estuvo buenísimo verlos porque ellos habían pasado los primeros meses de la pandemia encerrados en su casa en Canadá sin ver a nadie. Los extrañaba un montón”.

Asimismo, la polifacética artista de 65 años también escribió dos libros de memorias, Enter Whining, en 1996, y Cancer Schmancer, editado en 2002, luego de haber peleado contra la enfermedad que también la condujo al activismo. “Desde la fundación, que se llamada Cancer Schmancer Movement, nos mantenemos muy activos”, le contó a este medio. “Buscamos enseñarles a nuestros miembros cómo desintoxicar su hogar. Cómo entender que la forma en la que viven es igual a cómo se sienten, la importancia de evitar rodearse de toxinas, como los alimentos procesados”, explicó.

Fran Drescher, radiante en una de las entregas de los premios SAG Matt Winkelmeyer - Getty Images North America

En cuanto a su vida actual, si bien tiene un film en posproducción, Mr. Mayor, a estrenarse este año, Drescher bajó el ritmo en su faceta como actriz para abocarse a la presidencia de SAG-AFTRA. “Hay mucho que aprender. Tengo ideas ambiciosas para el sindicato: quiero ayudar a nuestros adultos mayores a obtener el servicio médico al que tienen derecho y quiero formar un comité verde. Se desperdicia demasiado papel en los guiones y hay demasiado plástico de un solo uso. Como la unión de entretenimiento más grande en actividad, tenemos una obligación con el mundo”, le compartió a LA NACION sobre su trabajo con el sindicato, que está pasando un momento de lucha.

Fran Drescher anunciando el paro de SAG-AFTRA este jueves junto al principal negociador del sindicato, Duncan Crabtree-Ireland Chris Pizzello - Invision

Como los actores a los que representa, quienes anualmente evocan en la entrega de premios cuáles fueron sus primeros trabajos, Drescher hizo lo propio en la charla con este medio. “Hice una publicidad para McDonald’s. Fue mi primer trabajo. Era adolescente, de 17 o 18 años, así que fui con mis padres. Ellos no tenían ningún interés en llevarme a las audiciones, pero yo les insistía. En esa época, era parte del club de teatro de la escuela y también tomaba lecciones de actuación aparte. Me encantaba actuar, siempre me resultó fácil”, declaró la mujer que este jueves anunció un paro histórico sintetizado con una poderosa frase: “Los estudios se mantuvieron firmes en su compromiso de devaluar el trabajo de nuestros miembros”.