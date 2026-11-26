Puedes verlo todo (You Can See Everything, EE.UU / 2026). Dirección: Nathan Fielder, Lance Oppenheim. Guion: Nathan Fielder, Lance Oppenheim. Fotografía: David Bolen. Edición: Adam Locke-Norton. Elenco: Nathan Fielder, Elizabeth Holmes, Billy Evans, Amanda Seyfried. Calificación: R-17 (restringida). Distribuidora: UIP. Duración: 174 minutos. Nuestra opinión: Muy buena.

Definir a Puedes verlo todo como un documental es algo complicado, pero la palabra le cabe. No porque pretenda revelar una verdad, sino porque, al igual que los mejores documentales, cuestiona la posibilidad de alcanzarla.

Nada les interesa más a Nathan Fielder y Lance Oppenheim que plantear dudas, desafiar lo conocido hasta el momento sobre su personaje central, Elizabeth Holmes, y, sobre todo, trabajar sobre la manipulación, en todas las direcciones posibles, hasta la exasperación.

La sensación que provoca la película es ambigua, de una forma fascinante. Por un lado, sus tres horas de duración son muy entretenidas; pero el sentimiento que impera es el de la incomodidad. Ambos son buscados y logrados por parte de los directores, quienes, con gran pericia, utilizan al humor como amalgama de esas sensaciones contradictorias, un procedimiento que ya es marca de autor de Fielder.

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Reírse y sentir la incomodidad, provocan la necesidad de preguntarse por lo que uno está viendo; pensar cómo los directores manipulan lo que muestran para conseguir ese efecto es un perfecto conductor (en el sentido eléctrico de la palabra) hacia la cuestión sobre la capacidad de manipulación de sus protagonistas.

La duda como única certeza es la forma elegida por Fielder y Oppenheim para abordar a Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, la empresa que prometía revolucionar la tecnología de la salud, con un dispositivo capaz de realizar todo tipo de análisis a partir de una sola gota de sangre. Spoiler: luego de conseguir inversiones de millones de dólares y el apoyo de personas poderosas, el aparato no funcionó y Holmes, que había sido tapa de la revista Forbes, fue condenada por fraude.

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Un mes antes de ir a la cárcel para cumplir su condena de 11 años, Holmes y su esposo, Billy Evans, invitaron a los directores a registrar con sus cámaras y micrófonos su vida cotidiana, en una casa frente al mar.

Entre escenas familiares de Holmes, su marido y sus pequeños hijos, asoma Fielder, quien cumple un papel protagónico frente a cámara. Siempre escuchando y viendo todo, el director y actor de El ensayo se involucra en la situación para indagar sobre Holmes y Evans. No lo hace como un periodista de investigación, buscando la verdad a través de los datos y las respuestas de sus protagonistas, sino viviendo en carne propia las dudas, siendo manipulador y manipulado, dentro de una dinámica imposible que se genera entre ellos.

Esclarecer lo que pasó o llegar a una verdad sobre Elizabeth y Billy no parece ser el objetivo de los documentalistas, que presentan a sus sujetos en primerísimos primeros planos llenos de tensión. La incertidumbre es la meta.

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Hay una escena increíble, en la que Fielder le muestra a la pareja una famosa rutina cómica de Abbott y Costello, muy sencilla de entender. Pero Elizabeth no puede explicarle a Fielder porqué se supone que eso es gracioso. Ante la sorpresa del director, Billy dice que ella piensa de una manera distinta al resto, una excusa que pretende eximirla de otras responsabilidades.

Ese momento captura el movimiento extraño y fascinante que hace la película, que en su segunda parte sube la apuesta, complicando la trama con una deslumbrante participación de Amanda Seyfried, quien interpretó a Holmes en la serie The Dropout. Fielder y Oppenheim abandonan la búsqueda de claridad y persiguen la duda. Celebran la inquietud que genera la dificultad de acceder a la verdad, lo cual termina siendo una buena forma de acercarse a ella y una experiencia cinematográfica singular.