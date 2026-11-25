“En primer lugar, quiero empezar pidiendo disculpas a mis compañeros”. Con esas palabras, Florencia de la V abrió ayer una nueva emisión de Los profesionales con Flor (elnueve). Cuatro días después de anunciar en vivo el levantamiento del ciclo, sin saber que los integrantes del panel desconocían la noticia, la conductora hizo un descargo en el que explicó lo sucedido detrás de cámaras, cuestionó las críticas que recibió y se sinceró sobre su futuro laboral.

Antes de salir al aire, la artista había conversado en privado con sus compañeros para aclarar la situación. Según explicó, el viernes había hablado con su productora, quien se había comprometido a comunicarle al equipo la decisión del canal. “Yo di por entendido que el equipo eran todos”, señaló.

La conductora recordó que, al ingresar al estudio aquel día, había percibido un clima extraño. Sin embargo, recién sobre el cierre de la emisión, cuando anunció que el ciclo llegaría a su fin el próximo 31 de enero de 2027, advirtió que los panelistas no estaban al tanto de la noticia. “Fue muy difícil ya hacer el programa dos horas enteras sabiendo lo que tenía que decir al final, que era comunicar el final de este ciclo”, recordó. Y reconoció: “En ese momento, la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa”.

El lunes, durante un móvil con LAM (América TV), De la V había contado que aquella jornada había sido particularmente movilizante para ella. En el marco del Día de la Memoria Trans, había brindado varias entrevistas antes de llegar al canal e ingresado al estudio poco antes de salir al aire.

Tras la repercusión que tuvo el episodio, la conductora les envió un mensaje a sus compañeros para explicarles lo sucedido y, en su regreso al programa, insistió en que nunca había sido su intención exponerlos frente a las cámaras.

“No hubo ninguna mala intención. Estaba nerviosa, no supe cómo comunicarlo y soy una persona y me puedo equivocar”, sostuvo. Al mismo tiempo, manifestó su malestar por los ataques que recibió: “No creo merecer todas las cosas que se están diciendo. Ninguna. No me lo merezco. Soy una persona que lo único que hace es trabajar. Me considero una buena compañera”.

Antes de darles la palabra a los integrantes del panel, Flor reivindicó el vínculo que mantiene con ellos y agradeció al público por acompañarlos. “Me equivoqué. Sí, me equivoqué y pido disculpas, pero no por eso me tienen que lapidar de la manera que lo están haciendo”, sentenció.

En diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito, la artista también había reflexionado sobre las críticas que recibe cuando se pronuncia públicamente sobre determinados temas. “Considero que tengo una voz bastante poderosa y eso molesta mucho cuando hablo o me planto sobre ciertos temas”, aseguró.

Asimismo, desmintió las versiones que la vinculaban con una eventual incursión en la política: “Yo no estoy preparando mi candidatura ni voy a hacer política”. En ese sentido, explicó que su intención es generar conciencia, especialmente sobre las problemáticas que atraviesa la comunidad trans.

Sus planes para 2027

“Del ‘no te preocupes’ al que te digan ‘se termina el ciclo’, para mí fue como un baldazo de agua fría”, confesó Florencia de la V sobre la decisión de las autoridades de elnueve de levantar su programa Santiago Filipuzzi

Más allá de la controversia con sus compañeros, Flor admitió que la decisión de levantar el ciclo la tomó por sorpresa. Desde su debut en elnueve, había mantenido distintas reuniones con las autoridades de la emisora para evaluar el rendimiento del programa y buscar alternativas para mejorarlo.

“Siempre era ‘no te preocupes’. Entonces, del ‘no te preocupes’ al que te digan ‘se termina el ciclo’, para mí fue como un baldazo de agua fría. No me lo esperaba”, confesó.

El levantamiento del programa se da en el marco de los cambios que prepara elnueve para su próxima grilla. A fines del mes pasado, el Grupo Octubre anunció la adquisición de la productora Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi, una operación que también contempla la incorporación de Mariano Chihade, fundador de la productora, como director ejecutivo integral de la emisora.

En LAM, la conductora había explicado que durante los últimos meses intentó recuperar la franja horaria que, según aseguró, estaba estipulada en su contrato. Incluso, había evaluado la posibilidad de recurrir a sus abogados. Sin embargo, en su último encuentro con las autoridades del canal, le comunicaron que ese espacio sería ocupado por nuevos contenidos.

Durante su descargo del martes, De la V se sinceró sobre cómo había recibido aquella noticia. “Ahora somos descartables, ahora ya no nos sirven, tenemos esto, fuera. Lo tomé así”, expresó.

Si bien todavía tiene contrato vigente con la emisora, la artista se mostró cautelosa respecto de su continuidad en la pantalla y, hasta el momento, no recibió una nueva propuesta laboral por parte del canal. “Mi contrato no garantiza absolutamente nada. En otras ocasiones también lo tuve y me dieron una patada en el culo”, recordó.

A este cambio en su carrera televisiva se suma el final de su temporada en Sex, previsto para el 20 de diciembre. Aunque recibió una propuesta para continuar en el espectáculo teatral, la artista adelantó que su intención es tomarse el verano para descansar.

A diferencia de otras etapas de su carrera, esta vez la conductora no quiere apresurarse a aceptar un nuevo proyecto. “Lo único que sé es que quiero ver qué quiero hacer yo, qué tengo ganas”, sostuvo. Y reveló cuál será su prioridad durante los próximos meses: “Por lo pronto sé que quiero enfocarme en mi familia, en mis hijos que me necesitan”.