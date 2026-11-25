Barbie Simons fue la invitada de la emisión de este martes de Otro día perdido (eltrece) y sorprendió a Mario Pergolini con sus declaraciones: desde qué pensaba del conductor antes de conocerlo y las ganas que tenía de estar en su programa hasta su fanatismo por las celebrities de Hollywood y el consejo que le dio Juan Alberto Mateyko cuando era chica.

“¿Les puedo confesar algo?“, dijo la periodista ni bien se sentó en el sillón del estudio. ”Yo estaba muy excitada de venir a este programa", remarcó. “Estaba muy entusiasmada con verte porque te admiro mucho. Es un flash estar acá”, aseguró luego.

A continuación, recordó su viaje a Hollywood junto a Evelyn Botto, una de las humoristas del programa, para la avant premiére de Todo vale (Disney+), la serie de Ryan Murphy protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Glenn Close y Niecy Nash-Betts. “Yo estaré acostumbrada pero tengo un costado re cholulo hollywoodense, estaba que quería la foto y en un momento creo que hasta pensaste ‘qué densa es esta chica’”, le dijo a Botto.

“¿Sos de sacarte fotos con los famosos?“, le preguntó Pergolini. ”Es mi carta de presentación", explicó ella. “Juan Alberto Mateyko me enseñó eso de chiquita. Me decía: ‘Vos tenés que tener foto con todos. ¿Entrevistás a Julio Iglesias? Foto. ¿A Ricky Martin? Foto. La gente se tiene que enterar’“, señaló. ”¿Y te vas sacando fotos por todos lados?“, indagó el conductor. ”Sí, hasta tengo foto con Mario Pergolini", replicó la hija de Leonardo Simons. “Te mira, te dice ‘hola, qué tal’ y chick [sic], te saca una foto. ¡Pero pará!“, bromeó él.

Cuando el conductor comentó que hace mucho tiempo que Barbie se dedica a esto y tiene la oportunidad de viajar al exterior a hacer entrevistas o cubrir eventos, Simons aseguró: “Siempre de chica fui muy cholula de Hollywood, crecí viendo las alfombras rojas, los Globos de Oro, los Emmy. Lo disfruto y cada vez que estoy ahí sigo agradeciendo”.

“¿En ningún momento decís ‘basta de esto, por el amor de Dios? Estoy harta de tanto glamour, de que me paguen los viajes y pasarla genial’“, preguntó Pergolini en tono irónico. ”¡Es el sueño de cualquiera!“, dijo ella y le planteó al conductor el mismo escenario, a la inversa: ”El otro día te vi con Ron Wood, entrevistaste a todas las estrellas de la música, a todos tus máximos ídolos. ¿En algún momento te cansaste?“. ”En algunas te desilusionan un poco", reconoció él. “Never Meet Your Idols (nunca conozcas a tus ídolos)”, advirtió Simons y le hizo repetir la frase en inglés, para luego preguntarle con quién le había pasado. “Ray Charles, por ejemplo. De hecho, el día que se murió me dio una sonrisita también. Tengo que admitirlo. También conocí a otros que, a lo mejor, no los tenía muy arriba y terminaron siendo encantadores”, admitió el conductor.

Fue entonces que Simons lo sorprendió: “Bueno, me pasó con vos”. Y explicó: “Para mí, de chica vos eras el bad boy, el chico malo de la escena. Yo no conocía a Mario, más allá de verlo de chica, seguramente en Canal 9, en la época de TV Ataca, que mi papá trabajaba en el 9, pero nunca lo había visto. Y se dio que, en menos de dos meses, me lo crucé cinco veces: en la apertura de un teatro, en la gala de una fundación, en el oftalmólogo, en un restaurante de la Costanera y en el teatro con su hija. Le dije a mi novio: ‘Che, pero no es tan bad boy, qué buena onda es Pergolini’”. “¡Porque soy re buen tipo!“, replicó él. ”Yo te tenía como el chico rebelde, transgresor", acotó ella. “No, soy divino, nada que ver, soy un tipo agradable. Me agarraste en una buena etapa de la vida”, concluyó Mario.