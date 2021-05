¿Qué es de la vida de la protagonista adolescente de Si tuviera 30?

Hace 17 años nacía una comedia romántica que estaba destinada a convertirse en un fenómeno nostálgico: Si tuviera 30. Escrita por Josh Goldsmith y Cathy Yuspa, con dirección de Gary Winick y encantadores protagónicos de Jennifer Garner y Mark Ruffalo, el film planteaba una realidad paralela para su figura femenina central, vinculada con el máximo anhelo de la adolescente Jenna Rink (interpretada en ese tramo de la comedia por Christa B. Allen) de ser adulta y cool de la noche a la mañana. Y ese deseo, para su sorpresa, se le cumple.

Jenna no solo logra eludir el bullying escolar sino que se convierte en una mujer importante dentro de los medios gráficos orientados hacia la moda. Entonces, ¿cuál es el conflicto? La Jenna adulta ya no tiene la ingenuidad, la dulzura y la candidez de la Jenna adolescente, sus vínculos son vacuos, y su pasado es convenientemente olvidado.

Trailer de Si tuviera 30

La entrada en escena de Matt (Ruffalo), quien estaba perdidamente enamorado de Jenna en el colegio, le recuerda a la mujer la importancia de los lazos, del disfrute del presente, y del estar abierta a conexiones menos superfluas. Desde los famosos dulces Razzles que come la pareja, hasta esa casa con la que siempre soñaron -y que la muestra Ariana Grande en el video de su canción “thank u, next”-, Si tuviera 30 es, efectivamente, una película “con moraleja”, pero se hace cargo de su exceso de dulzura, especialmente con esos recuerdos ochentosos en los que Christa B. Allen brillaba como una joven Garner, como lo haría cinco años después en otra comedia menos lograda, Los fantasmas de mis ex.

Christa B. Allen cumplirá este año 30 años y es una estrella de TikTok Grosby Group

En la actualidad, la actriz, quien el 11 de noviembre cumplirá 30 años, es toda una influencer y cosechó más de 400 mil seguidores en Instagram por sus videos de TikTok y por su promoción de maquillajes, libros, vajilla para el hogar, indumentaria y perfumes. Asimismo comparte tips para mantener una rutina saludable y muestra rincones de su casa, pero no así datos de su presente romántico, que prefiere resguardar. Como no podía ser de otra manera, en sus publicaciones también aparecen muchas referencias al film que signó su vida, como imágenes con Jennifer Garner, posteos vinculados a la ropa de la comedia, y reflexiones acerca del largometraje.

“El mejor momento de mi vida”

Con esas palabras definió Allen, en diálogo con College Magazine, la experiencia de trabajar en Si tuviera 30, a sus 12 años. “Fue mi primer gran proyecto en Hollywood, no sabía bien lo que sucedía a mi alrededor, simplemente estaba ahí para divertirme, que es lo que querés hacer cuando te pasa algo así, y yo lo hice. Me enseñó mucho y además fue un trampolín para el resto de mi carrera”, declaró. Efectivamente, el trayecto de la joven no se detuvo con ese rol soñado para ella. Luego del éxito del film, fue convocada para películas como A Merry Little Christmas, la mencionada Los fantasmas de mis ex -que marcó su reencuentro con Garner-, Youth in Revolt y One Wish.

De todas formas, el cine no terminó siendo su medio, ya que sus trabajos para la pantalla grande fueron esporádicos y finalizaron en 2017 con el largometraje One of Us, aunque hoy esté buscando revancha. Allen se abocó de lleno al mundo televisivo y no paró de trabajar allí desde el 2006, cuando hizo una participación en la serie Medium y fue la puerta de entrada para Cake, nada menos que una sitcom en la que era la protagonista excluyente. La Cake del título era una adolescente que diseñaba ropa y aspiraba a triunfar en ello. Tras una temporada al aire, la serie de Barbara Meyer y Maia Terzian fue cancelada, pero la actriz no bajó los brazos.

Christa Allen en Revenge

Grey’s Anatomy, ER Emergencias, CSI, Cold Case, y Chasing a Dream fueron tan solo algunas de las producciones televisivas que la tuvieron como invitada hasta que en 2011 le llegó otro papel al que también definió como soñado: el de Charlotte Grayson en las cuatro temporadas de esa adictiva soap opera que fue Revenge, donde Allen obtuvo un personaje a sus 20 años que le brindó una estabilidad en su carrera y que la desafió como intérprete. El arco narrativo de Charlotte era, cuanto menos, atractivo para una joven ávida para jugar en diferentes terrenos, ya que el rol presentaba cambios en su personalidad, y era víctima de conflictos inesperados que obligaban a la actriz a estar a la altura de las circunstancias.

“Es agradable ser parte de una serie en la que se crea un ambiente colaborativo”, explicaba por entonces Allen en una entrevista con Refinery29. “Siempre tengo la posibilidad de dar mi opinión sobre el personaje, se me da un espacio”, ampliaba, destacando la complejidad de Charlotte. “Todos, como ella, pasamos por experiencias similares y estamos en el mismo bote. Creo que eso atrae a los televidentes: ven en Revenge situaciones que les recuerdan experiencias personales”, expresaba, en relación con los problemas psiquiátricos y adicciones con las que lidiaba su personaje.

La inesperada pelea con el elenco de Revenge

Una vez concluida la serie, cada actor tomó un rumbo diferente, pero el elenco se siguió frecuentando, incluso en la virtualidad impuesta por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, hubo una persona que no fue invitada al encuentro de febrero de este año: Allen. La actriz se mostró furiosa ante el desdén y lo hizo público en Instagram, luego de que su colega Nick Wechsler tuiteara para promocionar la reunión de la discordia, en la que también estuvieron Emily Van Camp y Barry Sloane, entre otras figuras, y que consistía de un evento por streaming pago para los fanáticos que estaban queriendo un revival. “Qué lindo”, escribió Christa con ironía.

Looking forward to hanging (VIRTUALLY, dear Christ) with some of my @Revenge buds on February 6th. Join us! A portion of the proceeds will go to @StJude.@EmilyVanCamp @BarrySloane #JoshBowman https://t.co/IoUUHDcyLE — Nick Wechsler (@Nick_Wechsler) January 15, 2021

Pero parece que el tuit no fue suficiente para Allen, quien el 25 de enero subió a su cuenta de Instagram una foto con sus compañeras, Van Camp y Ashley Madekwe, y un texto llamativo dirigido a sus seguidores.

“Me están llegando muchos mensajes respecto de la reunión de Revenge, y por supuesto que me hubiese encantado estar y compartirla con ustedes pero, como es costumbre, no me invitaron. Sí la tarifa de entrada para esta reunión es un poco alta durante estos tiempos difíciles, siéntanse libres de pasar el rato conmigo en TikTok en vivo a la misma hora, el mismo día y gratis”, escribió, dejando muy en claro que no era la primera vez que sus compañeros la excluían de los eventos de la serie. Cuando un seguidor le sugirió que esa actitud de exponer lo que sucedía puertas adentro fue la razón por la cual no la llamaron, Allen lanzó una bomba, y habló de toxicidad laboral.

“Si hablar de bullying y rechazar esas conductas para vos es estar equivocado, entonces no quiero tener la razón”, respondió, y recibió el apoyo de Madkwe y de Madeleine Stowe, quien interpretó a su madre en la ficción. “Sos una mujer muy inteligente, creo que voy a tener que hacerme una cuenta de Tik Tok solo para verte”, le comentó la actriz, quien luego la apoyó públicamente en su propia red social. “Christa tiene una ética laboral que me deslumbraba cada vez que pisaba el set. Cada vez que le preguntaba cómo estaba siempre respondía que amaba su trabajo, y lo decía de una manera muy cálida. Tiene una profundidad e integridad que la hacen ser discreta, nunca se quejó por nada y siempre fue afectuosa, ganándose así el cariño del equipo de trabajo”, subrayó Stowe, quien mencionó que la vio atravesar situaciones que, a su edad, la hubiesen quebrado: “Por el contrario, ella siguió adelante con dignidad”.

Allen no volvió a pronunciarse sobre el tópico del bullying o el clima en el set, pero sí hizo lo que Stowe mencionaba: seguir hacia adelante, focalizada en el trabajo y en una vida libre de toxicidad, como suele comentar en sus populares redes.

Una nueva oportunidad

Pasado el mal trago, Allen continuó trabajando en TV en series como Baby Daddy, Código negro, e incluso en el piloto de la versión norteamericana de la popular serie española Grand Hotel. Mientras evalúa sus opciones para el futuro (filmó la película California Love de Preston A. Whitmore II, que se encuentra en postproducción), le pone mucho empeño a sus redes, y a sus posteos de TikTok relacionados a Si tuviera 30, que son los más populares. En uno de ellos se vistió como Jenna Rink, y en otro recreó la famosa secuencia musical con “Thriller”, por mencionar solo algunos.

En abril de 2019, con motivo de un nuevo aniversario del film, Allen posteó una foto junto a Jennifer Garner en la alfombra roja. “Hace quince años fui bendecida cuando tuve la fortuna de ser seleccionada como la joven Jenna Rink de Si tuviera 30. Compartir el personaje con Jennifer Garner cambió mi vida para siempre, y la gente me sigue reconociendo gracias a eso”, expresó, y luego le dedicó unas palabras a la actriz en particular.

“Le debo mucha a esta mujer tan generosa que sigue siendo un modelo a seguir, una persona a la que admiro”, manifestó, mostrándose, como suele hacerlo, muy agradecida por todo lo que Jenna, esa joven que soñaba con una vida mejor y encontró una que no esperaba, le trajo a nivel profesional y personal. “Fue un antes y un después”, dijo Allen, quien en una de sus fotos tiene el letrero de Hollywood detrás suyo y nunca deja de compartir la frase “lo que deseas sucederá”. A sus casi 30 años, la actriz seguramente esté lista para emular a su personaje y pedir su propio deseo. Solo que esta vez no seremos testigos del ritual.