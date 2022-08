Pistol: el desafío de contar la historia de la banda que revolucionó con furia al establishment británico

Steve Jones (Toby Wallace) irrumpe en un galpón y roba instrumentos y equipos de sonido; una persecución policial en medio del Londres de los años 70 termina de darle ritmo vertiginoso a la escena. La estética punk se asoma en una tienda de ropa antes de que el Candem Town sea el barrio de moda. En las primeras imágenes que se pueden ver de Pistol, Danny Boyle da pistas sobre cómo abordó la historia de esta rupturista banda que marcó una época y musicalizó uno de los movimientos contraculturales más populares del siglo pasado.

En otra escena, el caos se apodera del público mientras se escuchan los acordes con los que empieza la icónica “God Save the Queen”, una canción que fue prohibida en el Reino Unido por ser considerada una “burla a la corona”. Ese acto de censura no hizo más que elevar al tema -sencillo, brusco, pegadizo- a la categoría de himno punk de los Sex Pistols, el grupo que marcó un cambio en la escena musical y se volvió un auténtico tormento para el conservadurismo europeo .

Basada en el libro de memorias de Jones, Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol, la miniserie que Star+ estrena este miércoles 31 de agosto retrata los inicios de esta mítica agrupación que en menos de 3 años inició una revolución. Con una mirada cruda, el director de Trainspotting muestra la vida de jóvenes que encuentran en la música una forma de cortar la racha y hacer oír su mensaje con letras con fuerte contenido satírico, entre gritos, distorsión y piñas. Sin un aparente futuro en vista, estos “outsiders” hincan con rebeldía el mundo como estaba concebido en ese entonces y se enfrentan a las instituciones clamando por un estado de anarquía. Todo bajo el tutelaje de Malcolm McLaren (Thomas Brodie-Sangster), el empresario y manager que se encargó de unir a los integrantes de la banda y les impone su característico look de la mano de su pareja, la diseñadora de moda Vivienne Westwood (Talulah Riley).

El cerebro detrás de la banda

Thomas Brodie-Sangster (Malcolm McLaren) y Talulah Riley (Vivienne Westwood) Prensa Star+

“Creo que estaba aburrido y quería que Inglaterra despertara. Pasó algún tiempo en los Estados Unidos y regresó fascinado con las revistas pornográficas, como Playboy. Le encantaba la cultura estadounidense y lo obsceno y descarado que era en comparación con el tipo de engreído que tenían en su versión histórica de Inglaterra. Vio que Inglaterra estaba tan atrapada en sus formas y quiso romper todo”, dice a LA NACION Brodie-Sangster sobre McLaren, señalado como el “cerebro” detrás de los Pistols.

“Ellos están locos y él está loco. Creo que es como un revolucionario, ya sabés, en otro momento histórico posiblemente a Malcolm lo hubiesen mandado a prisión por estar absolutamente loco. Pero tiene suerte de haber nacido en esa época. Fue considerado un artista y creo que es un verdadero artista, que es alguien que tuvo esta visión y tomó distintos elementos para juntarlos y arrojarlos al mundo para ver qué sucedía. Tomó riesgos, y hay que tomar un poco de ese coraje en la vida ”, marca Brodie-Sangster.

El actor de Realmente amor y La nana mágica: Nanny McPhee cuenta que su padre escuchaba punk cuando era chico, por lo que estuvo vinculado a la música de los Pistols desde joven. Además, asegura que ser parte de esta miniserie fue una muy buena oportunidad para sumergirse en ese género que atravesó fronteras. “Me di cuenta de que había mucho más en la música y lo que significó la moda, también que comprendió un movimiento social y artístico. Antes no me gustaba mucho la música, pero al escuchar de qué trataban las letras de John Lyden comencé a apreciar este tipo de muro de sonido como un puñetazo en el estómago”, apunta.

Huele como un espíritu adolescente

Jacob Slater (Paul Cook), Anson Boon (John Lyndon), Toby Wallace (Steve Jones) y Christian Lees (Glen Matlock) . Miya Mizuno - Star+

Jacob Slater (Paul Cook), Anson Boon (John Lydon), Christian Lees (Glen Matlock), Louis Partridge (Sid Vicious) reflexionan sobre el lugar que ocuparon los Sex Pistols en la escena contracultural de la segunda parte del siglo XX: “ Son adolescentes enojados. Expresaban sus opiniones y cantaban sobre su entorno y jugaban con una pared de sonido sin disculpas. Cuando escuchás su música es algo diferente, porque tiene mucho carácter y personalidad ”. Y agregan: “Los medios pintaban a esta banda de una manera muy específica: una de anarquía y caos. Mucho de eso es cierto, pero eso siempre fue bienvenido así y en realidad lo que te das cuenta cuando miras la serie es que son seres humanos. Queremos presentar a nuestros personajes como personas con personalidades distintas”.

Para crear a sus personajes, los actores trabajaron en generar un espíritu fraternal en el set (”Tenemos una gran química, es realmente difícil no vincularse con alguien cuando estás improvisando y estás conectado de una manera espiritual realmente”) y tuvieron acceso a conversar con varios de los protagonistas de la historia; la excepción obvia es Sid Vicius -quien murió por una sobredosis, en 1979-, al tiempo que Lyndon no se mostró dispuesto a colaborar con el proyecto.

“Steve Jones estuvo muy involucrado, Jordan Mooney [la icónica modelo y actriz que es interpretada por Maisie Williams en Pistol] y Chrissie Hynde [vocalista de The Pretenders, en la piel de Sydney Chandler] fueron increíbles con sus historias sobre la banda y también Julien Temple, quien filmó todo. Fue el camarógrafo permanente de la banda y las cosas más raras fueron grabadas por él. Así que tenía una visión increíble de ellos porque siempre estaba allí, muy cerca”, cuenta Lees. Slater, quien le da vida a Paul Cook, asegura que fue muy surrealista tener acceso a algunos de los músicos, y que tocar la batería con el ex Pistols lo ayudó a terminar de entender cómo interpretar las canciones.

Los seis episodios de Pistol estarán disponibles desde este miércoles en la plataforma Miya Mizuno - Star+

“Chrissie abrió muchas puertas para que las mujeres sintieran que podían dar un paso adelante y ser líderes de su banda. Ella presionó durante tantos años para poder llegar a donde estaba”, destaca Chandler, en diálogo con LA NACION.

“Con la excepción de Nancy [Spungen, pareja de Sid Vicius], que era adicta a la heroína, tanto Vivianne, que creó una marca mundial y encontró en el matrimonio de la música y la indumentaria inspiración para convertirse en la cara de la moda, como Chrissie que vendió más discos que nadie con The Pretenders, son mujeres increíblemente exitosas y poderosas en la actualidad”, concluye la actriz.

Amor y anarquía

Emma Appleton (Nancy Spungen) y Louis Partridge (Sid Vicious) Miya Mizuno - Star+

Además de haber irrumpido de forma caótica en un mundo que le temía al desorden, hubo una historia de amor que trascendió a la banda: la de Nancy y Sid. “Es una historia de amor. No importa lo trágico que haya sido. Creo que se amaron y que reconocían algo el uno en el otro”, asume Partridge.

“Hay muchos rumores y ruido blanco en torno a la vida de Sid Vicious. Eso es interesante, pero no me ayudó mucho. Conocí gente que lo conoció y me contó historias extravagantes; también cómo era él cuando no estaba actuando como Sid, cuando estaba siendo él mismo. Disfruté dando un poco de humanidad a un tipo que ha sido agraviado bastante en los medios y en algunas representaciones de él en la pantalla”, suma el actor.

Appleton asegura que “fue genial cómo el guionista Craig Pearce escribió sobre Nancy”. “Hay tantas historias y opiniones sobre ella, pero no podemos conocerla como una persona real. Leí un libro que escribió su madre, que fue muy importante para tener una visión completa de ella”, dice a LA NACION.

La banda, tras algunos pasos en falso y cambiar de cantante, tiene una de sus primeras presentaciones. Nadie entiende la bola de ruido, pero el efecto no tiene que tener explicación: la gente enloquece. Y empiezan a volar cosas, una de las costumbres que surgió a raíz de estos conciertos en garajes y luego se trasladó a otro tipo de escenarios. Las escenas de peleas y arrebato también están presentes. “Danny nos dijo antes de una de las escenas de pelea que nos iban a lastimar. No lo hicieron, pero nos inculcó tanto miedo a todos... Realmente salté detrás de la batería y realmente me sentí en peligro. Es genial porque es un gran momento; es una coreografía, pero como eran los Pistols tuvimos que improvisar. Los extras se deben haber divertido, y cuando vemos las escenas no lo podemos creer porque había que tirar cosas, escupir y eso lo hicimos solos, sin que Danny nos dijera cuándo”, cuenta Slater.