Ramayana: el nacimiento de una leyenda (Ramayana, India-Estados Unidos/2026). Dirección: Nitesh Tiwari. Guion: Nitesh Tiwari, Shreyas Jain y Srhidhar Raghavan. Fotografía: Pankah Kumar y Majesh Limaye. Música: Hans Zimmer y A. R. Rahman. Edición: Huzefa Lokhandwala. Elenco: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravie Dubey, Arun Govil, Rakul Preet Singh. Duración: 167 minutos. Distribuidora: Sony. Calificación: R-13 (restringida para menores de 13 años). Nuestra opinión: muy buena.

Ramayana quiere ser la respuesta que llega desde la India a todas las preguntas que se viene haciendo la industria global del entretenimiento sobre si es posible o no pensar al cine de este tiempo a partir de la idea de una superproducción. Si el mundo occidental es capaz de hacer realidad proyectos de la envergadura de Avatar o El señor de los anillos, y además multiplicarlos a través de varias entregas, ¿por qué no seguir el mismo impulso con el respaldo de un dispositivo como el que ofrece Bollywood, uno de los polos del cine industrial más poderosos del mundo, con el respaldo de un número potencial de espectadores casi inigualable? India es el mayor productor de películas del mundo y también el país más poblado del planeta.

Asombran los alcances del lanzamiento global de este colosal proyecto en el que su productor, Namit Malhotra, puso en juego toda su fortuna: 500 millones de dólares. En India y buena parte del continente asiático, Ramayana es patrimonio esencial de la memoria, la cultura, la educación en los valores y la espiritualidad. Un poema épico concebido hace más de 2000 años que sigue marcando la vida comunitaria a través de las generaciones.

Aquí, el bien y el mal (o el buen sentido y la arrogancia, conductas arquetípicas de sus antagónicos protagonistas) se enfrentan en una batalla que va más allá de los tiempos de la humanidad porque junto a sus héroes y a sus villanos también se involucran algunos dioses y otros seres con algún grado de divinidad. También hay gigantescos animales parlantes, bestias inverosímiles y monstruos de forma humana y tamaño descomunal.

Ramayana: el nacimiento de una leyenda

De un lado está Ravana, un diabólico monarca forjado en la venganza y la ambición que se anima hasta a desafiar a los dioses y reclamar el derecho a la inmortalidad para ejercer un poder sin límites. Del otro, Ram (o Rama), un príncipe valiente y bondadoso llevado por el destino (que aceptará o no) a derrotarlo y sostener de paso su amor por Sita, la princesa a la que Ravana termina raptando. Este momento del relato (y de la leyenda) divide aguas en la narración. Lo que se cuenta en esta película que se lanza este fin de semana en todo el mundo con expectativas tan ambiciosas como las de su propia realización es solo el primer episodio, de dos horas y media de duración. Habrá que esperar hasta 2028 para que todo concluya con la misma gigantesca escala. Serán entre cinco y seis horas en total.

El cine indio tiene espaldas de sobra para encarar producciones grandes. Pero Ramayana supera cualquier dimensión previa. El despliegue de efectos visuales supera cualquier cálculo previo y en el enorme dispositivo humano, técnico y artístico participaron especialistas indios y occidentales. El resultado es un relato que por un lado se esmera en preservar el significado tradicional de todo lo que se dice, mientras lo enriquece por el otro con una espectacularidad visual que por momentos nos deja sin aliento.

Ramayana: el nacimiento de una leyenda

Los personajes recitan o proclaman los valores expresados por sus personajes de un modo sencillo, didáctico y hasta pueril. El sentido está totalmente aplicado al texto original y no a la representación de esas palabras en la pantalla. El cine aparece cuando todos estos mensajes y significados encuentran ilustración y movimiento a través de grandiosas set pieces expuestas visualmente con claridad, precisión, belleza (las coreografías de las escenas de acción son extraordinarias) y asombro.

Ranbir Kapoor, como Rama, funciona mucho mejor como héroe romántico (ese es su perfil en el audiovisual indio) que como figura de acción. Mucho más potente y carismático en ese sentido aparece la estrella india Yash, que le aporta a su altanero Ravana una presencia corporal y gestual inmejorable. Lamentablemente, en la versión internacional (con media hora menos de la que se estrena en los cines indios) faltan algunas escenas de baile y contemplación que le hubiesen dado más claridad a una trama que, a los ojos occidentales, se asemeja bastante en términos de puesta en escena a los grandes melodramas bíblicos del cine, históricos o actuales, ilustrada, eso sí, con escenas de acción fuera de lo común