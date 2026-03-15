Premios Oscar 2026: todos los nominados y cuáles son las diez películas candidatas
Este domingo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregará sus emblemáticas estatuillas en el Dolby Theatre de Los Ángeles
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La temporada de premios de la industria cinematográfica termina hoy su recorrido con la tan esperada entrega de los premios Oscar, que se podrá ver en la Argentina a partir de las 21. Con la conducción del comediante Conan O’Brien por segunda vez consecutiva, el Dolby Theatre será el punto de encuentro donde las estrellas de cine, productores, directores y demás artífices del mundo audiovisual descubrirán si la Academia los eligió para alzar entre sus manos la tan codiciada estatuilla dorada.
La película Pecadores, de Ryan Coogler, domina la lista con 16 nominaciones, seguida por otra de las favoritas del público y de los críticos: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que aspira a 13 galardones.
La lista de los nominados a los Oscar 2026:
Mejor película
Mejor dirección
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actriz protagónica
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
Renate Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
Timothée Chalamet, Marty Supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, por Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor guion original
Blue Moon
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Casting
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Mejor película internacional
El agente secreto
Fue solo un accidente
Valor sentimental
La voz de Hind Rajab
Mejor película animada
Arco
Elio
Las guerreras del K-Pop
Amélie et la Métaphysique des Tubes
Zootopia 2
Mejor música original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor canción original
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Golden”, Las guerreras del K-Pop
“I Lied To You”, Pecadores
“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
“Train Dreams”, Sueño de trenes
Mejor sonido
F1: la película
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
Mejor edición
F1: la película
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Mejor dirección de fotografía
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueño de trenes
Mejor documental
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
Todas las habitaciones vacías
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Deux personnes échangeant de la salive
Mejor cortometraje animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor maquillaje y peinado
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
La máquina: The Smashing Machine
La hermanastra fea
Mejor diseño de vestuario
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Mejores efectos visuales
Avatar: fuego y cenizas
F1: la película
Pecadores
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
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