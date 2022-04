Renaciendo de las cenizas: estremecedor documental en el que Evan Rachel Wood cuenta su calvario con Marilyn Manson

Renaciendo de las cenizas (Phoenix Rising, Estados Unidos/2022). Dirección: Amy Berg. Fotografía: Jenna Rosher, Curren Sheldon. Edición: Miranda Yousef, Veronica Pinkham. Música: Aska Matsumiya. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: muy buena.

“Mi nombre es Evan Rachel Wood y estoy acá para hablar de Brian Warner, también conocido para el mundo como Marilyn Manson”, dice la actriz al comienzo de la primera parte de su documental para HBO Max, Renanciendo de las cenizas. El título no solo hace alusión a la cantidad de tiempo que le llevó recuperar sus ganas de vivir luego de haber sufrido abuso y acoso por parte de quien fuera su pareja por casi cuatro años, sino también a “The Phoenix Act”, un proyecto de ley que impulsó para cambiar el estatuto de limitaciones para las sobrevivientes de agresión sexual.

Ese doble significado del título se traspola a la obra misma, que le dedica un gran tramo de su metraje al relato en primera persona de Wood de cómo fue su vínculo con el músico, mientras que en otros muestra a la actriz en su rol de activista, acompañando a víctimas de violencia de género y escuchando a otras exparejas de Warner que se animaron a alzar la voz cuando la propia Wood lo hizo. Y aquí es donde el trabajo de Berg se vuelve aún más relevante, cuando pone el foco en el momento exacto en el que ella decidió contar su historia.

Para muchos, habrá sido otro posteo de Instagram, clave e importante sin dudas, pero desprovisto del trasfondo que el documental explora con minuciosidad. En febrero de 2021, la actriz de Westworld le puso nombre a su agresor, ese hombre con el que comenzó un vínculo sentimental cuando tenía 19 años y él, 38. ”Empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, posteó primero, para luego brindar declaraciones a la revista Vanity Fair. Renaciendo de las cenizas registra el momento en que Wood redacta el texto y el instante en que cobra valor para hacerlo público.

Berg filma una situación tan catártica como angustiante a la distancia, como si no quisiera invadir un hecho tan privado y con enormes implicancias. A Wood la vemos rodeada de sus padres y su hijo, con la contención necesaria para dar un paso que, según su publicista, podría haberle costado su carrera. De dicha secuencia se desprende otra arista: el conocido movimiento #MeToo provocó definitivamente un cambio, pero hay muchos problemas de raíz que todavía no se han logrado solucionar. Entre ellos, cómo la industria de Hollywood le sigue imponiendo a una mujer quedar en silencio para no perjudicar su futuro laboral.

Evan Rachel Wood y un documental muy poderoso HBO Max

El sentimiento de frustración que genera en Wood esos “consejos” es transformado por ella en valentía para, de una vez y para siempre, ponerle el rostro a una historia absolutamente perturbadora. La actriz relata de manera pormenorizada cómo Manson la fue alejando paulatinamente de su familia, la drogaba para ejercer abuso sobre ella y la sometía a rituales macabros que erizan la piel . Berg no elude las preguntas más duras y es evidente la confianza que Wood depositó en ella, a quien le cuenta cómo fue abusada sexualmente en la filmación del video “Heart-Shaped Glasses” que Manson lanzó en 2007.

Las imágenes explícitas que se ven en el mismo fueron presentadas, en esa época, como una suerte de testamento del amor entre el artista y la actriz. Sin embargo, como ahora cuenta Wood, en ese clip hay secuencias íntimas que fueron filmadas sin su consentimiento. En ese aspecto, el documental va un poco más allá y hace un revisionismo acerca del rol de la prensa, que siempre escribía sobre la actriz (quien se había vuelto muy popular con el film A los 13) como “una Lolita problemática”, una joven “perturbada”.

Esa imagen que se fue esbozando sobre ella no solo distaba mucho de lo que sucedía puertas adentro, sino que la propia Wood se quiebra cuando mira imágenes de cuando tenía 16 años porque, bajo su óptica, representan el “antes de”, el momento previo a ser persuadida por Manson para iniciar una relación perturbadora de la que todavía no puede recuperarse. La actriz confiesa que su matrimonio con Jamie Bell (padre de su hijo Jack) no funcionó porque su estrés postraumático le impidió encarar un nuevo vínculo de manera sana.

Por otro lado, si bien Manson inició una demanda contra ella cuando lo nombró como su agresor, Wood, quien brindó su testimonio ante el Congreso estadounidense, no puede llevar a juicio al músico por la prescripción que está buscando extender. Ahora, la actriz permanece enfocada en ayudar a otras víctimas de violencia de género, no solo a quienes padecieron abuso por parte de Manson, sino a todas aquellas mujeres que necesitan ver un cambio urgente en la legislación de California respecto a ese plazo de prescripción de los delitos.

El desgarrador testimonio de Evan Rachel Wood frente al Congreso de los Estados Unidos

Con algunas imágenes de archivo perturbadoras y el testimonio de la familia de Wood que demuestra que no siempre la víctima recibe la contención que necesita a tiempo, la actriz se abre con honestidad brutal, la herramienta más contundente para que su mensaje se escuche fuerte y claro.