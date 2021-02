La actriz Evan Rachel Wood reveló que fue Marilyn Manson quien abusó de ella

Durante años la actriz, cantante y activista Evan Rachel Wood habló de la relación abusiva que había sufrido en el pasado y como esa experiencia forjó en su momento la decisión de luchar por los derechos de otras sobrevivientes de la violencia de género como ella. Pero recién hoy confirmó públicamente que su victimario fue Marilyn Manson, el músico con el que tuvo una relación cuando ella tenía 19 años y el 38.

A través de su perfil de Instagram y una declaración a la revista Vanity Fair, la actriz de Westworld reveló detalles de sus traumáticas experiencias y le puso nombre y apellido a su supuesto abusador con el que tuvo una relación de tres años que se terminó en 2010, meses después de haber anunciado su compromiso matrimonial. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represarías, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió Wood que comenzó a hablar públicamente sobre su historia como sobreviviente de violación y violencia doméstica en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2016.

“Cuando empecé mi camino como activista muchas veces me pregunté por dónde empezar. Y la respuesta fue que debía dedicarme a una causa con la que tuviera experiencia directa porque sentía que iba a poder ayudar más. Por eso me dediqué a los temas de violencia doméstica y abuso sexual”, explicaba la actriz hace unos meses a la revista Variety a propósito de su trabajo para conseguir un cambio en la legislación de California que extendiera el plazo de la prescripción de los delitos de violencia doméstica de tres a cinco años. Un cambio que fue confirmado en 2019 y se hizo efectivo el año pasado. Antes Wood había dado su testimonio en el senado del estado de California dónde relató en detalle los horrores que padeció por años cuando su abusador adicto a las drogas y el alcohol tenía estallidos de celos: “Usualmente derivaban en la destrucción de nuestra casa y amenazas contra mí. Varias veces junté coraje para irme, pero me llamaba constantemente y amenazaba con suicidarse. En una ocasión volví para intentar calmar las cosas y me acorraló en el dormitorio y me obligó a arrodillarme, luego me ató de pies y manos y me golpeó. (…) Eso para él era la forma de probarle mi lealtad”.

Evan Rachel Wood como oradora en la marcha por los derechos de las mujeres realizada en 2019 en Los Ángeles AFP

Aunque en sus muchas declaraciones públicas sobre los abusos que sufrió ella nunca había nombrado a Manson, lo cierto es que la identidad de su abusador era un secreto a voces en Hollywood. Y hasta algunos artículos periodísticos lo decían abiertamente como el publicado en la revista Glamour en 2018, en donde desde el título se preguntaba por qué nadie hablaba de las “fantasías” sobre matar a Wood que su por entonces pareja había declarado en una entrevista de 2009 en la que dijo tener fantasías diarias sobre “aplastarle el cráneo con un martillo”. Más allá de las especulaciones, Manson siempre negó cualquier tipo de mala conducta en su relación con Wood.