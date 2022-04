Netflix: los estrenos de series en abril de 2022

Es tiempo de despedidas y de regresos que se hicieron esperar por años en Netflix. En el primer caso nos encontramos con el cierre definitivo para Ozark, y el comienzo del fin de Better Call Saul; en el segundo, veremos las nuevas temporadas de Muñeca rusa y de Casi feliz, dos grandes comedias que se hicieron esperar.

En esta nota, las principales series que llegan a Netflix en abril:

*ÉLITE (Quinta temporada)

Élite, quinta temporada Netflix

La exitosa producción española concebida por Carlos Montero y Darío Madrona estrenó su primera temporada en 2018 y alcanzó un éxito arrollador en la plataforma, con una audiencia juvenil que maratoneó la ficción, en gran medida, por esa adictiva combinación de suspenso y dramas novelescos. De hecho, Historias breves, el spin off de la serie, no hizo más que ratificar el furor que causaron determinados personajes que fueron dejando huella en las múltiples subtramas.

En este caso, Netflix adelantó la premisa de lo que veremos en la quinta entrega, siempre con el colegio Las Encinas como epicentro. “ Un nuevo semestre trae una nueva víctima, un nuevo victimario y un nuevo misterio; mientras los estudiantes se ahogan en secretos”, reveló la plataforma sobre esta esperada vuelta en la que la figura de Armando (Andrés Velencoso) cobrará un gran protagonismo. Disponible desde el 8 de abril.

*CASI FELIZ (Segunda temporada)

Cai feliz, segunda temporada Netflix

Podríamos decir que Casi feliz llegó a Netflix en el momento justo: en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus en mayo de 2020, con una historia ágil, hilarante y emotiva al mismo tiempo, concebida por Sebastián Wainraich y Hernán Guerschuny. Se trató de una de las grandes sorpresas de ese año, una ficción de nula pretenciosidad, con Wainraich explorando, a través del personaje de Sebastián, los conflictos existenciales que llegan con la vida adulta, especialmente cuando se está en medio de un quiebre emocional.

En su segunda temporada, el comediante debe lidiar con los sentimientos por su exesposa Pilar -quien se encuentra embarazada de los gemelos de su nueva pareja-, mientras navega la paternidad sin tener las respuestas a los interrogantes que surgen de la vida cotidiana y que, en secuencias como las que protagoniza con el personaje de Peto Menahem, Wainraich da en la tecla con la veta nostálgica de su excelente producción. Disponible desde el 13 de abril.

*ANATOMÍA DE UN ESCÁNDALO (Primera temporada)

Anatomía de un escándalo Netflix

El creador de Big Little Lies y Nueve perfectos desconocidos, David E. Kelley, concibió para la plataforma de streaming una nueva ficción que lleva su inconfundible impronta: un misterio en el centro, un abordaje propio de las soap operas y actuaciones magnéticas comandando el relato. “La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, cambia de rumbo cuando un escándalo sale a la luz y acusan a su marido de un crimen”, adelantó Netflix sobre el puntapié de esta historia que nos remite a otra de las ficciones del showrunner: The Undoing.

La serie, que su creador gestó y escribió junto a Melissa James Gibson, está basada en la novela homónima de Sarah Vaughan y tiene un elenco de lujo: Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, y Naomi Scott. Anatomía de un escándalo promete poner la lupa en el mundo de la política británica en general y en la familia Whitehouse en particular, con secretos oscuros que paulatinamente van saliendo a la luz. Disponible desde el 15 de abril.

*BETTER CALL SAUL (Sexta temporada - Parte I)

Better Call Saul

Costará despedirse de una de las mejores series dramáticas de los últimos años. Better Call Saul comenzó con el prejuicio de una buena parte de los fanáticos de su serie madre, Breaking Bad, de que iba a retratar con comicidad la historia de origen del abogado de Jesse Pinkman y Walter White, Saul Goodman (Bob Odenkirk). Por el contrario, Vince Gilligan y Peter Gould sorprendieron con una ficción melancólica que fue subiendo de nivel temporada a temporada y que en varias ocasiones superó a Breaking Bad, sobre todo por el manejo de los tiempos y la inclusión de montajes inolvidables y de esas viñetas en blanco y negro que dan comienzo a cada entrega.

A partir del 19 de abril podremos ver el episodio inicial de la primera parte del final de la serie, al tiempo que la segunda se estrenará el 11 de julio. En cuanto a los interrogantes a resolver, hay muchos cabos sueltos, desde el futuro de los personajes de Kim (Rhea Seehorn), Nacho (Michael Mando) y Lalo (Tony Dalton) hasta qué hará Saul en un presente post-Heinsenberg donde el amor de su vida no está presente. ¿Cambiará el panorama? Falta muy poco para que lo dilucidemos. Disponible desde el 19 de abril.

*MUÑECA RUSA (Segunda temporada)

Muñeca rusa, segunda temporada Netflix

Si hubo una serie que se hizo esperar, esa es indudablemente Muñeca rusa. En la comedia creada en 2019 por Natasha Lyonne , Leslye Headland, y Amy Poehler, la actriz de Orange is the New Black interpreta a Nadia, una mujer que crea videojuegos y que muere siempre en el día de su cumpleaños. El día de la marmota es una de las principales influencias de una ficción que, de todas formas, logra crear su universo autónomo. En una de esas muertes que sufre, Nadia regresa a un mismo escenario: el baño de su casa, donde se está preparando para la llegada de sus 36.

“Ella está atrapada en un loop surrealista y mirándole la cara a su propia mortalidad”, comunicó la plataforma de streaming sobre esta serie, en la que su protagonista encuentra varios puntos en común con Alan (Charlie Barnett), su partenaire a la hora de descifrar su particular realidad. En cuanto a la segunda temporada, que iniciará su historia cuatro años después de donde terminó en la primera entrega, Netflix adelantó: “ Tras sobrellevar la noche más tempestuosa de sus vidas una y otra vez, Nadia y Alan caen en otra sorprendente aventura existencial ”. Disponible desde el 20 de abril.

*HEARTSTOPPER (Primera temporada)

Heartstopper Netflix

La novela gráfica de Alice Oseman, Heartstopper, se convirtió en un suceso dentro de las ficciones young adult LGBTQI+. En sus cuatro volúmenes, la autora logró narrar no solo la historia de amor entre Cherlie y Nick, dos jóvenes de mundos muy diferentes que se enamoran en la escuela secundaria, sino también la de sus amigos, quienes intentan atravesar la adolescencia con muchos obstáculos que se les van presentando, desde el bullying a problemas de salud mental. La autora narró esas historias con mucho respeto por la comunidad queer y entregó un romance que no tardó en captar la atención del servicio de streaming.

En la ficción veremos cómo Charlie (Joe Locke), un estudiante aplicado, y Nick (Kit Connor), un amante del rugby, se van enamorando pero temen confesarlo, no solo el uno al otro sino luego a todas las personas que los rodean. Sebastian Croft, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell y Rhea Norwood completan el elenco de la ficción coming of age. “Me siento increíblemente afortunada de poder trabajar con un equipo de personas apasionadas y creativas que adoran Heartstopper”, declaró Oseman, quien oficia de showrunner. Disponible desde el 22 de abril.

*DE YAPA

*OZARK (Cuarta temporada - Parte II)

Julia Garner en Ozark (Foto: Archivo)