El sobrino de Michael Jackson arremetió contra quienes criticaron la película y fue contundente

Tras el fenómeno que se generó a partir de Bohemian Rhapsody —cuestionada por la crítica y aclamada por el público—, Hollywood pensó que era una buena idea llevar la vida de músicos, tanto muertos como vivos, a la pantalla grande. Se estrenaron desde Back to Back sobre Amy Winehouse y Elvis sobre Elvis Presley, hasta Rocketman de Elton John y Better Man sobre Robin Williams. La apuesta fue tan ambiciosa que Sam Mendes dirige no una, sino cuatro películas de Los Beatles, una por cada integrante del grupo. Este jueves 23 de abril llegó a los cines Michael, la biopic del Rey del Pop. Desde el primer momento el proyecto generó controversias y eso quedó más en evidencia cuando debutó con una pésima recepción. A partir de esto, uno de los sobrinos del cantante salió a hablar y le respondió a la crítica.

Este jueves 23 de abril llegó a los cines Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, el sobrino del cantante, dirigida por Antoine Fuqua (Olimpo bajo fuego, El justiciero 2) y con un elenco completado por Coleman Domingo, Juliano Valdi, Nia Long, Miles Teller y Mike Myers. Había mucha cautela respecto a qué esperar de la producción y lo cierto es que la crítica no acompañó. El sitio especializado Rotten Tomatoes le dio una puntuación del 27% en su debut, lo cual es extremadamente baja. El número subió en las últimas horas, pero no significativamente: actualmente tiene una valoración del 37% basada en 131 reseñas.

Michael (Adelanto)

A partir del impacto que tuvieron estos números en las redes sociales, Taj Jackson, hijo de Tito Jackson —hermano mayor de Michael y uno de los integrantes de The Jackson— y Dolores Martes, rompió el silencio, salió a defender a la producción y arremetió contra la crítica.

“Lo siento, medios de comunicación, ya no controlan la narrativa sobre quién fue realmente Michael Jackson. El público verá esta película y decidirá por sí mismo", escribió Taj Jackson el 21 de abril en su cuenta de X. “No puedo esperar a que algunos críticos tengan que tragarse sus palabras. Y sí, voy a ser mezquino”, arremetió.

Los mensajes de Taj Jackson, uno de los sobrinos de Michael, respondió a quienes criticaron la película (Foto: X)

Asimismo, replicó un posteo que hizo su hermano TJ Jackson que decía: “Voy al cine en unas horas a ver una película que ya vi varias veces. ¿Por qué? Porque estoy orgulloso. No me perdería por nada del mundo esta oportunidad de sumergirme en la energía electrizante que se vivirá en ese cine. Mi tío se lo merece, mi primo se lo ganó y sus fieles seguidores también. El mundo recordará o descubrirá quién fue realmente MJ, ¡y estoy impaciente!“.

Taj y TJ Jackson defendieron la película sobre la vida de su tío (Foto: X)

Por otro lado, los hijos de Michael Jackson también tomaron una posición respecto al film. El 12 de abril, Prince y Bigi Jackson dijeron presente en el estreno de la película en Berlín. Posaron a pura sonrisa y dejaron en claro su aprobación. Por su parte, Paris Jackson optó por no participar de ninguna actividad promocional. Aunque les deseó lo mejor al equipo de la película, no ocultó su reparo, puesto que, según trascendió, la biopic generó nuevas tensiones en el enfrentamiento que tiene, desde hace años, con los abogados que administran la fortuna que dejó su padre.