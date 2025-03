Rescate implacable: un viaje a décadas pasadas en una propuesta con muchos más vicios que virtudes

Rescate implacable (A working man, Estados Unidos/2025) Dirección: David Ayer. Guion: Sylvester Stallone y David Ayer sobre el libro Levon’s trade de Chuck Dixon. Fotografía: Shawn White. Edición: Fred Raskin. Música: Jared Michael Fry. Elenco: Jason Statham, Jason Flemyng, Merab Ninidze, Maximilian Osinski, Cokey Falkow, Michael Peña y David Harbour. Calificación: solo apta para mayores de 16 años. Distribuidora: Warner Bros. Duración: 117 minutos. Nuestra opinión: regular.

Con guion de Sylvester Stallone y del propio realizador, Rescate implacable resulta un curioso viaje en el tiempo. Su estructura narrativa, el relato mismo, y las características propias de la construcción del personaje protagónico no tienen nada que envidiarle a aquellas producciones de los años ochenta que hicieron famosos a Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme e incluso al propio Stallone, con personajes tendientes al heroísmo que resuelven los conflictos que se presentan con el crimen organizado mediante maratónicas escenas de acrobática violencia. Varios de estos personajes han presentado además a veteranos de guerra con problemas para adaptarse a la vida civil que deberán volver a sus antiguas técnicas de supervivencia en pos de un ideal.

Eso sucede también cuando Levon Cade, que tuvo una carrera militar de enorme compromiso y varios terribles recuerdos que busca dejar atrás dedicándose como capataz en una empresa de construcción, se enfrenta a una cruel disyuntiva al enterarse de que Jeny, la hija del jefe de la empresa, es raptada por una banda de narcotraficantes de la extendida mafia rusa. Levon jura ante los angustiados padres que traerá de regreso a la chica a casa y aquí muta su rol de comprometido trabajador a abnegado héroe comenzando una trama que lo adentrará en la peligrosa bratva rusa -donde uno de sus poderosos tentáculos se dedica al tráfico de personas para satisfacer la perversión de un poderoso- y a los espectadores les brindará un in crescendo de dosis de pirotécnica violencia.

Y aquí es donde se produce la disyuntiva entre el fanático del género y el resto de los espectadores porque para aquellos que transitaron la calle Lavalle de otro tiempo buscando en los cines Electric o Select Lavalle la oferta de dos películas de este tipo al precio de una, una propuesta como Rescate implacable le traerá infinitas añoranzas mezclado con el sentimiento de que “todo tiempo pasado fue mejor”, ante una película que no actualiza su propuesta narrativa y parece ya filmada y vista demasiadas veces. Para el que no, la violencia implícita de todo el Rescate Implacable en la lente de David Ayer terminará resultándole abyecta porque, aunque buena parte del cine ya no sea como en los sesenta “una cuestión moral”, la humanidad salvaje que presenta el relato de este tipo de películas crea una violencia alucinatoria en la cual para que se recuerde la unicidad del relato debe remarcarse el acontecimiento trágico que le dio origen. Sino un hecho de sangre tapa al siguiente porque, en definitiva, el disparador de todo el asunto es contundente pero la búsqueda es el entretenimiento violento tamizado en los ropajes del héroe justo que lucha por la restitución de la normalidad.

Rescate implacable es una película escrita por Stallone como una emulación tardía de sus grandes personajes como Rambo o Cobra. Es la película perfecta para los seguidores de un siempre esforzado y rudo Jason Statham que, como el mejor heredero de Bruce Willis, lucha superando los límites de lo natural; y es la película que se encuadraría en nuestro medio para esos recordados Sábados de súper acción, como un viaje a décadas pasadas para la formulación de una propuesta con muchos más vicios que virtudes. El tiempo ha pasado y salvo la búsqueda concreta de este tipo de caricaturas violentas, para el común los marines y otros escuadrones especiales ya no resultarán tan buenos y los mafiosos no serán tan evidentes porque el público, en definitiva, ya no es tan inocente.

Pablo De Vita Por