Un par de días después de la ceremonia de entrega de los Globo de Oro que dio por inaugurada la temporada de premios en Hollywood, el largo trayecto de festejos que culminará el 12 de marzo con la entrega de los Oscar sumó hoy una nueva parada: este miércoles se reveló la lista de nominados para los galardones que entrega el sindicato de actores, los SAG, a los mejores intérpretes de la TV y el cine.

Por el lado de la pantalla chica no hubo mayores sorpresas con Succession liderando la marcha al conseguir cinco menciones, incluida la de mejor elenco en un drama, mejor actor para Brian Cox, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen, y mejor actriz para Sarah Snook. Con cuatro nominaciones cada una, The Last of Us, El Oso y Ted Lasso comparten el segundo puesto. Todo indica que, como sucedió el domingo pasado, la concluida serie de HBO será la gran ganadora de la entrega de los SAG, que se llevará a cabo el sábado 24 de febrero y que por primera vez se podrá ver a través de Netflix .

Succession, la gran candidata a quedarse con el premio al mejor elenco de un drama

Entre los programas que competirán por la estatuilla principal de la noche, el premio al elenco, en la categoría de drama, además de Succession, estarán The Crown (Netflix), The Last of Us (HBO), The Morning Show (Apple TV+) y La edad dorada (HBO). El mejor elenco en una comedia, en tanto, se decidirá entre Abbott Elementary (Star+), Barry (HBO), El Oso (Star+), Ted Lasso (Apple TV+) y Only Murders in the Building (Star+) que, dado que ninguno de sus intérpretes fue nominado en las categorías individuales, tiene pocas posibilidades de ganar frente a El Oso, la clara favorita que consiguió menciones para Jeremy Allen White, Ayo Edebiri -ambos flamantes ganadores en los Globo de Oro- y Ebon Moss-Bachrach.

En el caso del rubro de mejores actores de una miniserie, además de Ali Wong y Steven Yeun por Bronca (Netflix), los candidatos incluyen a Uzo Aduba (Medicina letal, Netflix), Kathryn Hahn (Pequeñas cosas hermosas, Star+), Brie Larson (Lecciones de Química, Apple TV+) y Bel Powley (A Small Light, Star+) entre intérpretes femeninas, y Matt Bomer (Compañeros de viaje, Paramount+), Jon Hamm (Fargo, DirectvGo), David Oyelowo (Hombre de ley: Bass Reeves, Paramount+) y Tony Shalhoub (Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie) entre los créditos masculinos.

Candidatos del cine

Margot Robbie y Ryan Gosling en Barbie

Más allá de las nominaciones televisivas, la atención de los expertos en la temporada de premios está focalizada en las cinematográficas y en cómo podrían influenciar a los votantes de los Oscar en las categorías actorales que elegirán nominados desde mañana y hasta el martes próximo. Aunque obtener o no una mención del sindicato de intérpretes- sus votantes, un comité seleccionador de 2500 integrantes del gremio elegidos al azar entre sus más de 160 mil afiliados, no son los mismos de los Globo de Oro ni los Oscar- no siempre determina lo que sucederá en los premios de la Academia, lo cierto es que la promoción ayuda a elevar el perfil de los potenciales candidatos.

Así, la lista de los SAG puso en igualdad de condiciones a Oppenheimer y Barbie, con cuatro nominaciones cada una, mientras que Los asesinos de la luna y American Fiction obtuvieron tres. Las que quedaron fuera de la carrera para el sindicato de actores fueron Secretos de un escándalo (se estrenará en la Argentina el 29 de febrero), Saltburn (disponible en Amazon Prime Video), Past Lives, Anatomía de una caída (se estrena el 25 de enero) y Zona de interés (15 de febrero).

Bradley Cooper en Maestro

A diferencia de lo que sucede en los rubros televisivos, en los cinematográficos la lista de los SAG no distingue entre actores de comedia y drama, lo que permite que Cillian Murphy (Oppenheimer) y Paul Giamatti (Los que se quedan, que se estrenará el 8 de febrero) ganadores de sendos Globo de Oro, ahora compartan categoría. Junto a ellos también figuran Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin) y Jeffrey Wright (American Fiction). Para sorpresa de muchos de los pronosticadores, Leonardo DiCaprio se quedó afuera de la contienda, mientras que sus compañeros de elenco en Los asesinos de la luna.

Robert De Niro y Lilly Gladstone, sí fueron nominados. De Niro compite en el rubro de mejor actor de reparto con Sterling K. Brown (American Fiction), Willem Dafoe (Pobres criaturas, se estrena el 25 de enero), Robert Downey Jr. (Oppenheimer) y Ryan Gosling (Barbie), mientras que Gladstone, favorita desde que el domingo consiguió el Globo de Oro, comparte la categoría con Annette Bening (Nyad, disponible en Netflix), Carey Mulligan (Maestro, disponible en Netflix), Margot Robbie (Barbie, disponible en HBO Max) y Emma Stone (Pobres criaturas).

Greta Gerwig, nominada por el sindicato de directores

Entre las actrices de reparto, a las candidatas casi cantadas -Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan), Danielle Brooks (El color púrpura, se estrena el 8 de febrero), Emily Blunt (Oppenheimer) y Jodie Foster (Nyad)- se sumó Penélope Cruz por su papel en Ferrari, la película de Michael Mann que llegará a los cines locales el 8 de febrero. Para sumarle más vértigo a la temporada de premios apenas un par de horas después del anuncio del sindicato de actores, el gremio de directores también dio a conocer a sus candidatos a mejor realizador del año: Greta Gerwig (Barbie), Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), Christopher Nolan (Oppenheimer), Alexander Payne (Los que se quedan) y Martin Scorsese (Los asesinos de la luna).

Todos los nominados a los SAG 2024

Mejor elenco en una película

Los asesinos de la luna

American Fiction

Barbie

El color púrpura

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Mejor actor protagónico

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – Los que se quedan

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor actriz protagónica

Annette Bening - Nyad

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Los asesinos de la luna

Carey Mulligan – Maestro

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Pobres criaturas

Mejor actor de reparto

Ryan Gosling - Barbie

Sterling K. Brown – American Fiction

Willem Dafoe – Pobres criaturas

Robert De Niro – Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – El color púrpura

Penélope Cruz – Ferrari

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – Los que se quedan

Mejor elenco de una serie - Drama

The Last of Us

The Crown

La edad dorada

The Morning Show

Succession

Mejor elenco de una serie - Comedia

El Oso

Abbot Elementary

Barry

El Oso

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Mejor actor en una serie - Drama

Brian Cox – Succession

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Matthew Macfadyen – Succession

Pedro Pascal – The Last of Us

Mejor actriz en una serie - Drama

Elizabeth Debicki - The Crown

Jennifer Aniston – The Morning Show

Elizabeth Debicki – The Crown

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

Mejor actriz en una serie - Comedia

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – El Oso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Mejor actor en una serie - Comedia

Brett Goldstein – Ted Lasso

Bill Hader – Barry

Ebon Moss-Bachrach – El Oso

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – El Oso

Mejor actriz en película para TV o miniserie

Brie Larson - Lecciones de química

Uzo Aduba – Medicina letal

Kathryn Hahn – Pequeñas cosas hermosas

Brie Larson – Lecciones de química

Bel Powley – A Small Light

Ali Wong – Bronca

Mejor actor en película para TV o miniserie

Matt Bomer – Compañeros de viaje

Jon Hamm – Fargo

David Oyelowo – Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub – Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Steven Yeun – Bronca

Mejor equipo de dobles de riesgo en serie

Ahsoka

Barry

Bronca

The Last of Us

The Mandalorian

Mejor equipo de dobles de riesgo en cine

Barbie

Guardianes de la Galaxia - Volumen 3

Indiana Jones y el dial del destino

John Wick 4

Misión imposible: sentencia mortal - Parte 1