escuchar

La actriz y cantante Selena Gomez ha anunciado que descansará de las redes sociales por un tiempo. Lo hizo publicando una historia en Instagram en la que aparece un video de su novio, el productor musical Benny Blanco, jugando con unos niños, junto al mensaje: “ Me voy de las redes sociales por un tiempo. Me concentraré en lo que verdaderamente importa ”.

No es la primera vez que la estrella de 31 años se toma un descanso virtual. El detonante podría ser en esta ocasión haberse visto involucrada en un rumor de enfrentamiento con Kylie Jenner, desatado luego de que Gomez le susurrara algo al oído a su amiga Taylor Swift durante la ceremonia de entrega de los Globo de Oro.

Taylor Swift expresó un shock absoluto cuando oyó el rumor que le transmitía Gomez web

Aunque Gomez no aclara que deja las redes por las repercusiones de ese rumor, el hecho de que la decisión haya llegado en medio de los rumores que la tienen como protagonista hacen pensar que una cosa podría estar relacionada con la otra.

¿Qué le dijo Selena Gomez a Taylor Swift al oído?

Todo comenzó en la noche de los Globo de Oro, este domingo 7, cuando Gomez se acercó a sus amigas Taylor Swift y Keleigh Teller y les contó algo en secreto que hizo que a Swift se le cayera la mandíbula del asombro. El video se viralizó y comenzaron los rumores en las redes sociales, con algunos usuarios procurando leer los labios de Gomez.

Según los rumores, Gomez le habría contado a sus amigas que había intentado sacarse una foto con el actor Timothée Chalamet , con quien ella compartió set en la película de Woody Allen Día de lluvia en Nueva York, y su novia Kylie Jenner se lo impidió .

Los Globo de Oro han sido una de las primeras ocasiones en que la mediática del clan Kardashian-Jenner y el actor de películas “serias” como Wonka y Llámame por tu nombre aparecieron juntos, si bien la relación ya llevaría alrededor de un año, y fueron también el debut de ambos como pareja en un evento de este tipo. Una cámara los ha captado a los besos durante la premiación.

La menor del clan Kardashian-Jenner y el actor de Wonka exudaron romance en los Globo de Oro Getty Images - Getty Images North America

Gomez, por su parte, subió una historia a Instagram besándose con su propio novio Benny Blanco y el mensaje: “Yo gané”. Esto fue interpretado por muchos usuarios como un “palito” a Jenner.

Selena Gomez compartió una romántica foto con su novio Benny Blanco previo a la ceremonia de los Golden Globes 2024 Instagram @selenagomez

Gomez era considerada una de las favoritas a llevarse el premio a mejor actriz en serie de comedia y/o musical por su participación en la serie Only Murders in the Building, categoría en la que finalmente resultó vencedora Ayo Edebiri por su trabajo en El oso. El posteo de la foto del beso con su novio podría leerse más como una suerte de reivindicación por haberse vuelto a casa con sus manos vacías, pero también podría interpretarse como un dardo a la menor del clan Kardashian-Jenner por la supuesta foto negada.

Pero tanto Gomez, su entorno, y el propio Timothée Chalamet, se han encargado de desmentir dicha situación. “No estaba referenciando en absoluto a Timothée o Kylie” durante la conversación, dijo una fuente anónima cercana a la protagonista de Los hechiceros de Waverly Place a la revista People, y agregó que ella “nunca los vio ni habló” con ellos durante la noche de los Globos de Oro.

Chalamet, mientras tanto, interceptado por TMZ, negó que fuese cierto que Jenner le hubiese negado una foto a Gomez con él en los Globo de Oro, y aseguró que “por supuesto” que todo está bien con su exprotagonista.

Por su parte, la propia Gomez comentó un posteo de E! News sobre de qué estaban chusmeando Swift y ella aquella noche: “ Le estaba contando a Taylor sobre dos amigos míos que están saliendo. Nada que sea de la incumbencia de nadie ”. No es la primera vez que la estrella comenta directamente en los posteos sobre los rumores que la implican.

Una tirantez con historia

El rumor sobre la supuesta foto negada por Jenner a Gomez tiene como telón de fondo una presunta enemistad previa entre ambas. El año pasado, Gomez se había despedido de las redes sociales luego de una secuencia en la que Hailey Bieber, esposa de su exnovio Justin Bieber, publicara un video junto a Jenner y otra de sus amigas, Justine Skye, haciendo lyp sinc de una canción que decía: “No digo que se lo mereciera, pero el momento de Dios siempre es el correcto”.

Los fans de Selena Gomez explotaron señalando que se trataba de un dardo envenenado contra la actriz y cantante que por esa época había recibido comentarios negativos sobre su cuerpo. Hailey borró luego la publicación y dijo que no había sido dirigida contra nadie.

Hailey Bieber, Selena Gomez y Kylie Jenner, en el medio de una polémica

Poco después, Gomez contó en TikTok que había sufrido un problema por un tratamiento para las cejas (“accidentalmente, laminé demasiado mis cejas”, posteó), y horas más tarde Jenner subió una foto de las suyas propias junto a la frase: “¿Fue un accidente?”. Más tarde, Kylie y Hailey publicaron una foto con sus cejas como protagonistas, lo que desató aún más la furia de los fans de Gomez. Kylie negó haberse referido a la cantante: “Nunca me metería con Selena”, a lo que Gomez le retribuyó diciendo que era su “fan”. Tras la polémica, la actriz cerró temporalmente sus redes.

LA NACION