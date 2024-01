escuchar

El 19 de octubre de 2019 Jennifer Lawrence se casó con Cooke Maroney , un vendedor de arte que la enamoró por completo. La boda fue planeada para ser de ensueño: tuvo lugar en el antiguo Castillo Belcourt, ubicado en una isla privada de Rhode Island, ella llevó un espectacular diseño de Dior, los acompañaron más de 150 invitados, entre los que se destacaron grandes figuras de Hollywood, y todos disfrutaron de un gran banquete. Sin embargo, la actriz de Los juegos del hambre no tiene el mejor recuerdo de ese día ni de los preparativos . Según reveló en la alfombra roja de los Globo de Oro, fue una de las veladas más estresantes de su vida, e incluso tuvo que hacerle un pedido en tono de súplica a Robert De Niro para sentirse mejor.

La revelación tuvo lugar el domingo pasado durante la charla de Lawrence, nominada en la categoría mejor actriz en comedia o musical por su trabajo en Hazme el favor, con la periodista de la señal E! “¿Estás casada? ¿Alguna vez fuiste novia? Es tan estresante”, reaccionó Lawrence a una pregunta de la cronista y comenzó a hablar de inmediato de lo mal que lo había pasado ese día. “ Es muy estresante casarse. No la pasás bien. Estás pensando si los invitados se están divirtiendo, si tienen hambre...” se sinceró.

En ese momento, Lawrence explicó que también la pasó mal en la cena de ensayo y admitió que estaba tan preocupada por De Niro que le pidió que se fuera a su casa. “En un momento levanté la vista y vi a Bob, que no conocía a nadie, merodeando por ahí”, repasó en relación con el célebre actor, con quien trabajó en El lado luminoso de la vida, en Escándalo americano y en Joy: el nombre del éxito y a quien la une una profunda amistad. “Inmediatamente pensé: ´No, esto no es lo que quiere hacer. No lo quiero acá´”, recordó. “Me acerqué y le susurré: ´andá a tu casa´. Él fue amable, hablaba con mis padres y fue educado, pero yo le repetí: ‘Andate’”, siguió. Una vez que De Niro partió, la situación cambió para la actriz. “Eso realmente me hizo sentir mejor”, completó.

Robert De Niro era uno de los invitados especiales de Lawrence el día de su boda, aunque el día del ensayo le tuvo que suplicar que se fuera Andy Kropa - Invision

“Ser una novia es horrible”, explicó la actriz sobre la fiesta de casamiento. “Nunca me voy a olvidar que me estaba enloqueciendo porque los invitados tenían frío y mis amigos me mentían. Me repetían ´nadie tiene frío, está todo bien´ y mi mamá me decía ´está helado ahí afuera, tu abuela casi se muere”, cerró entre risas. Esta es la primera vez que Lawrence habla abiertamente del día de su boda y revela detalles de la intimidad de esa noche.

El gran día

El food truck, la gran sorpresa de Jennifer Lawrence para sus 150 invitados GROSBY GROUP

Aunque la pareja es muy reservada y no publican contenido juntos en las redes sociales -Lawrence no tiene Instagram y Maroney tiene un perfil privado relacionado a su galería de arte-, luego de la boda trascendió información sobre la ceremonia. La fiesta contó con 150 invitados, entre los que se destacaron Adele, Emma Stone, Ashley Olsen y Kris Jenner.

La actriz y su esposo decidieron deleitar a sus amigos con un festín de comida: primero hubo una barbacoa al aire libre de carnes, pescados y verduras. También, según informó People, cerca de la medianoche llegó otra sorpresa para los invitados: ingresó a la finca un food truck que les ofreció a todos una gran variedad de hamburguesas con papas fritas.

Jennifer Lawrence y su esposo, el galerista de arte Cooke Maroney, son muy reservados The Grosby Group

En relación con el look de la noche, la ganadora del Oscar nunca compartió fotos de su vestido de Dior, que tenía su propia habitación de hotel antes del gran día, pero las fotos de los paparazzi revelaron un escote de lentejuelas. Maroney, por su parte, optó por un esmoquin clásico.

Arrepentida

Lawrence también tuvo algunos sentimientos de arrepentimiento. Así lo contó ella misma en su primer aniversario de casada. El recuerdo surgió durante una charla con Heather McMahan del podcast Dear Media Absolutely Not cuando la periodista le preguntó qué había hecho para celebrar el fin de su soltería. “Debo confesar que me arrepiento de no haber planeado algo más grande”, disparó.

Lawrence se casó casi al mismo tiempo que una de sus mejores amigas, por lo que los festejos de ella fueron en algún punto también los de la actriz. “Una de mis amigas tenía planeada su boda muy cerca de la mía y yo fui a su despedida que después, bien leonino de mi parte, terminamos convirtiendo en mía también”, señaló. “Fue el fin de semana más divertido de toda mi vida. No sé cómo se sintió ella, pero yo la pasé muy bien”, agregó entre risas la protagonista de El lado luminoso de la vida.

