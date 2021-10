Se revelaron nuevas imágenes de la oscura y violenta The Batman, con Robert Pattinson

Hubo que esperar casi tres horas y media para que en el cierre del segundo DC Fandome, difundido a través de las redes sociales y plataformas como YouTube se develara, por fin, el primer tráiler completo de The Batman, la nueva película del Hombre Murciélago que llegará a los cines a comienzos de marzo de 2022.

Los dos minutos y medio de imágenes oscuras, violentas y trágicas como no se habían visto antes en todas las representaciones previas del héroe de Ciudad Gótica cerraron una larga presentación alrededor de los próximos proyectos de DC en múltiples espacios y pantallas: cine, streaming, videojuegos, cómics. Además de Batman se revelaron por primera vez imágenes de la primera película de Black Adam (interpretado por Dwayne “The Rock” Johnson), significativos adelantos de The Flash (largometraje dirigido por el argentino Andy Muschietti), la nueva aventura en el cine de Aquaman y la serie que tendrá como protagonista a Peacemaker, uno de los personajes de El Escuadrón Suicida.

Pero lo más importante del encuentro (y lo más esperado por los fans y los observadores de la actualidad de Hollywood en todo el mundo) es el nuevo tráiler de The Batman, el más completo de todo lo que se vio hasta ahora. Por primera vez el público descubre en los anticipos del film la figura de Gatúbela (o Selina Kyle), interpretada por Zoë Kravitz. En un encuentro virtual previo a la difusión por primera vez de las imágenes compartido por Kravitz, Robert Pattinson (el nuevo Batman) y el director Matt Reeves, la actriz dijo que Batman guarda en su interior una poderosa carga de desesperación y rabia. “Todas sus peleas parecen responder a cuestiones personales”, agregó.

En el tráiler, Gatúbela sugiere algo más en uno de sus diálogos con Batman, siempre cortados por infinitas sombras y expuestos en la oscuridad de la noche. “Tal vez no somos tan distintos”, le dice la mujer al héroe enmascarado. Antes, Kravitz agregó más datos al perfil del personaje: “No quiero que ella sea solamente una idea, sino un ser humano real en una situación real dentro de una ciudad real, tratando de sobrevivir y reaccionando a su propio dolor”.

El tráiler comienza con una redada policial en un bar que tiene como objetivo a un hombre de anteojos que está sentado en la barra, dando espaldas a la cámara. Nunca vemos su rostro, pero después de ser atrapado la cámara se acerca a una taza de café que en su interior solo tiene un signo de interrogación. El capturado no es otro que el Acertijo (interpretado por Paul Dano), que luego chocará con un Batman desbordado de ira en la cárcel. Los dos están separados por un vidrio, pero seguimos sin ver la cara del villano.

Robert Pattinson en The Batman Archivo

También se nos revela con más claridad otro de los adversarios históricos de Batman, Oswald Cobblepot, conocido por todos como el Pingüino, detrás de cuyo rostro recargado con varias capas de maquillaje es casi imposible reconocer a Colin Farrell, el actor que lo interpreta. Batman y el Pingüino protagonizan en el tramo final del tráiler una frenética persecución automovilística durante la cual vemos aparecer al Batimóvil entre varias llamaradas. La escena termina con el vuelco del auto del Pingüino, que queda atrapado en su interior mientras Batman se acerca.

“No se sabe muy bien quién es Batman”, explica lacónicamente Pattinson, para quien esta película ofrece una versión “radicalmente diferente” de todo lo visto y conocido previamente sobre el personaje. Cuando en el tráiler le preguntan a Batman quién es realmente, éste contesta: “Soy la venganza”. Frase que se agrega a otras expresiones sombrías que aluden al habitante más famoso de Ciudad Gótica, como “Cuando la batiseñal ilumina el cielo no se trata de una llamada, sino de una advertencia”. O el enigma que propone el Acertijo: “¿Qué es negro, azul y muerto al mismo tiempo?”.

El cuadro de descubrimientos se completa con el Alfred Pennyworth que interpreta Andy Serkis. “Si esto continúa, no pasará mucho tiempo antes de que no te quede nada”, parece decirle a Batman. “No me importa lo que pase”, es la respuesta del héroe, que llena todavía más de incógnitas una película que, según contó Reeves antes de presentar el tráiler, todavía no está terminada.

También lleva un largo tiempo de elaboración el largometraje de The Flash dirigido por el argentino Andy Muschietti, con producción de su hermana Bárbara y guión de Christina Hodson (Aves de presa). Lo más atrayente de las imágenes que se mostraron por primera vez es la aparición del Batman de Michael Keaton dentro de la aventura del héroe de velocidad supersónica interpretado por Ezra Miller.

El breve anticipo de The Flash presentado en DC Fandome expone por primera vez la posibilidad de que los personajes de DC se muevan dentro de un multi-universo que les ofrece múltiples posibilidades y encuentros espacio-temporales. Nunca le vemos la cara al Keaton que vuelve después de tres décadas a ser Batman, apenas la sombra de la máscara de hombre murciélago que se exhibe de espaldas en breves segundos. Pero la voz de Keaton es inconfundible y lo escuchamos decirle al joven Barry Allen, nombre verdadero de The Flash, superhéroe que tiene el don de viajar a cualquier lugar que se le ocurra, a cualquier universo y línea de tiempo. “¿Por qué entonces no te quedas y luchas por salvar a este mundo? Cambiaste el futuro. Y cambiaste el pasado”, le agrega, enigmático.

Sabemos, por lo que se viene anticipando en los últimos meses, que The Flash decidió viajar en el tiempo para evitar la muerte de su madre, pero esa decisión lo obliga a pagar un precio muy alto. Sobre todo quedar atrapado en un tiempo y un espacio en el que va a aparecer el Batman de Michael Keaton, al que vimos por primera vez en 1989 de la mano de Tim Burton.

También se espera, aunque no hubo indicio alguno al respecto en las imágenes reveladas en el DC Fandome, la presencia en The Flash de otro Batman, el que interpreta Ben Affleck. Y para completar la perspectiva de multiuniverso, Sasha Calle aparece personificando a Lara Lane Kent, la hija de Clark Kent (Superman) y Lois Lane. Se espera el estreno en los cines de The Flash el 3 de noviembre del año que viene.

La otra gran novedad del encuentro virtual, que se presentó al comienzo de las extensas tres horas y media de actividad, fue el primer anticipo de Black Adam, el héroe de DC que tiene el rostro y la maciza humanidad de Dwayne Johnson. “Encontrar un personaje así es algo que pasa una sola vez en la vida. Yo nací para interpretar este papel y esta película tiene algunas de las secuencias de acción más grandes que me tocó hacer en toda mi carrera”, dijo el actor en la presentación de la película que llegará los cines de nuestro país el 28 de julio de 2022. El tráiler muestra a un grupo de exploradores dentro de una cueva en el momento en que Black Adam consigue salir del lugar en el que permaneció atrapado 5000 años.

Poco antes, quien hizo la presentación formal del proyecto fue Pierce Brosnan, que interpreta al Dr. Faith. “No recuerdo haber visto algo igual en todos estos años. Ni siquiera en los diez años que llevo sin hacer películas de James Bond”, confesó el actor, de cabellera y barba completamente blancas. Black Adam, además, muestra a nuevos personajes de DC, integrantes de la Sociedad de la Justicia: Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) y el arqueólogo encarnado por Brosnan.

Uno de los momentos más divertidos del DC Fandome fue la presentación de la serie Peacemaker, con el regreso del personaje interpretado por John Cena. Surgido de El escuadrón suicida, el forzudo Peacemaker es ahora protagonista de una serie planteada en clave de comedia zumbona y adulta que estará disponible en HBO Max desde el 13 de enero próximo. James Gunn, director de la película, presentó este spin off del que escribió los ochos episodios y dirigió cinco con un espíritu humorístico a primera vista parecido al de Deadpool, de la factoría rival de DC, Marvel.

También se presentaron otros proyectos. Hubo imágenes del detrás de escena de la nueva película de Aquaman (El reino perdido), de nuevo protagonizada por Jason Momoa y dirigida por James Wan, actualmente en rodaje y con estreno anunciado poara el 16 de diciembre de 2022. Un primer y muy breve anticipo del largometraje animado League of Superpets (la Liga de Supermascotas), émulos en cuatro patas de los grandes superhéroes del estudio, con Dwayne Johnson como la voz de Krypto, el perro de Superman, y otros nombres famosos aportando también sus voces: Kevin Hart, John Krasinski, Diego Luna, Kate McKinnon y Keanu Reeves. Y en el tramo final apareció Zachary Levi para adelantar el regreso de Shazam con una segunda aventura en el cine, Fury of the Gods, con dos villanas vestidas con trajes mitológicos: Helen Mirren y Lucy Liu. Para el estreno habrá que esperar hasta 2023.