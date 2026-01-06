El Batimóvil de Neymar y su lujosa colección de vehículos que sorprendió a todos

Desde su retorno a Brasil para jugar con la camiseta del Santos, Neymar Jr. siempre estuvo en el foco de la noticia sea por un gol, una habilitación, un gesto solidario con un hincha y hasta por las actividades que hace por fuera del deporte. Uno de los hobbies del atacante de 31 años es coleccionar autos de alta gama y entre ellos se encuentra el Tumbler Batmobile que une su pasión por los vehículos y la veneración hacia Batman, el reconocido personaje emblemático de DC Comics.

Neymar exhibió sus vehículos de lujo en Instagram

En su última publicación en Instagram, Ney subió imágenes desde una pista de aterrizaje junto a un jet privado, un helicóptero -ambos de color negro- y el “Batimóvil”, su última adquisición hecha a medida por el diseñador Adhemar Cabral. “Los sueños se pueden hacer realidad“, exclamó el talentoso jugador de 33 años.

El Batimóvil tardó tres años en construirse y está valuado en 1.5 millones de dólares

El auto que tardó tres años en construirse fue presentado por el futbolista en julio de 2025 y causó un furor inusitado en los fanáticos. Esta réplica del Batimóvil cuenta con 4,65 metros de largo y 2,8 de ancho y se armó sobre un chasis tubular de fibra de carbono. En cuanto a la potencia, posee un motor 6.2 V8 de 525 caballos de fuerza.

El Batimovil de Neymar que tardó tres años en construirse

Dentro de sus amplias especificaciones que lo depositan como un modelo de colección, el vehículo está ideado para lanzar bombas de humo y luces, lo que le da un estilo particular. Más allá de todo lo detallado, el Batimóvil no está homologado para circular en las calles y rutas de Brasil, por ende, aún se encuentra guardado en el garaje a la espera de cumplir con los requisitos necesarios.

El Batimóvil y el jet privado de Neymar

La fascinación de Neymar por Batman fue aún más allá al adquirir un helicóptero militar llamado Airbus H-145, el cual aparece en la foto de Instagram, y está decorado con emblemas y detalles del superhéroe. Con butacas personalizadas y accesorios que le dan un toque distintivo, el exjugador del Barcelona desembolsó un monto aproximado a los 10 millones de dólares para adquirir este vehículo aéreo.

Mediante un posteo y varias historias de Instagram, el astro brasileño dejó en claro que el fútbol se convirtió en un vehículo para cambiar su estilo de vida a uno más ostentoso donde los autos, aviones y hasta embarcaciones le dan forma a una vida repleta de lujos.

Neymar volvió al Santos, salvó al equipo del descenso y apunta a estar en el próximo Mundial x

Por su parte, el presente futbolístico de Neymar lo deposita en el Santos, el club de sus amores, el cual le abrió las puertas a principios de 2025 y lo acompañó durante un año repleto de sinsabores: el equipo peleó durante gran parte del torneo en zona de descenso, se salvó en la última fecha y el propio jugador debió infiltrarse para poder disputar el último tramo del torneo Carioca por las constantes lesiones en su rodilla.

Con un vendaje especial en su rodilla, Neymar cumplió con salvar al Santos del descenso y se adentró en una operación para recuperar la zona dañada. Otro de los objetivos del delantero es estar presente en el próximo Mundial, por eso seguirá a rajatabla el proceso de rehabilitación para poder volver íntegro a un terreno de juego y así demostrar todo su potencial.